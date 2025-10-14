Złoto cofa się z historycznego szczytu 📉Scenariusz 1:1?

- Złoto spada z 4190 USD do 4130 USD za uncję
Złoto spada z okolic 4190 USD do 4130 USD obecnie, a amerykański dolar nieznacznie się umacnia. Wskaźnik RSI oscyluje wokół 82 punktów, wskazując wciąż 'wykupienie' rynku. Patrząc na poprzedni impuls wzrostowy, po którym mieliśmy konsolidację w okolicach 3300-3400 USD, możemy dostrzec pewne podobieństwo do najnowszego impulsu wzrostowego, po którym złoto wzrosło bardzo szybko, z okolic 3300 USD do niemal 4200 USD. Jeśli scenariusz 1:1 miałby się zrealizować, możliwy byłby większy spadek z obecnych poziomów i konsolidacja na poziomie 3800 USD za uncję. Jednocześnie jednak rynek spot staje się coraz bardziej napięty, a fundamenty dla dalszej zwyżki cen pozostają bardzo solidne.
Źródło: xStation5
