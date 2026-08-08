📊 Tygodniowe podsumowanie rynków (3 – 7 sierpnia 2026)

🏦 Indeksy giełdowe

Miniony tydzień na globalnych rynkach akcji przyniósł wyraźną poprawę nastrojów, choć droga do ostatecznych wzrostów była pełna zwrotów akcji. Kluczowym katalizatorem zmiany sentymentu na korzyść kupujących była dekompresja napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie na początku tygodnia oraz sensacyjny, skrajnie słaby odczyt z amerykańskiego rynku pracy (NFP) w piątek.

S&P 500 & Dow Jones: Amerykańskie indeksy kończą tydzień na fali optymizmu. S&P 500 (notowany przy poziomie 7 777 pkt) oraz Dow Jones (przy poziomie 54 129 pkt) zyskały solidnie w skali całego tygodnia. Początkowo rynkom pomagało odwołanie planowanego ataku USA na Iran, a pod koniec tygodnia – spadek rentowności obligacji, który całkowicie zmienił oczekiwania wobec ścieżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

Nasdaq 100: Indeks technologiczny (notowany przy poziomie 29 839 pkt) był jednym z liderów tygodniowych wzrostów. Szczególnie silna była sesja wtorkowa, kiedy to świetne wyniki spółek technologicznych, na czele z Palantirem, wywołały potężną falę popytu. Nie przeszkodziła nawet czwartkowa, lokalna korekta w sektorze producentów pamięci półprzewodnikowych. Na koniec tygodnia mocno zyskiwał również SpaceX, choć reakcja po wynikach była negatywna.

DAX: Niemiecki indeks rósł w ujęciu tygodniowym, wspierany m.in. przez lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej z Niemiec oraz perspektywę łagodniejszej polityki monetarnej za oceanem.

WIG20: Polski parkiet zapisał się na kartach historii. Indeks WIG20 przekroczył historyczną barierę i zamknął się powyżej okrągłego poziomu 4 000 punktów (aktualnie przy 4 005 pkt), przełamując tym samym dotychczasowy rekord wszech czasów z 2007 roku. Wzrosty na GPW miały charakter szeroki – zyskiwały zarówno banki (Pekao, PKO BP, mBank), jak i giganci sektora surowcowo-energetycznego (KGHM, PGE, Tauron).

W tym tygodniu z głównych indeksów traciły jedynie te związane z Hong Kongiem oraz brazylijska BOVESPA. Najmocniej miał się Nikkei 225 oraz Nasdaq 100. Źródło: XTB

Chińskie indeksy wciąż pozostają relatywnie tanie w porównaniu do mocno wykupionego Nikkei czy nasdaqa. Źródło: XTB

📈 Akcje

Sezon publikacji wyników kwartalnych za drugi kwartał 2026 roku przyniósł spore przetasowania i zdefiniował nowych liderów rynkowych.

Sektor Big Tech i AI: Bezdyskusyjnym bohaterem początku tygodnia był Amazon , którego kapitalizacja rynkowa po raz pierwszy w historii przekroczyła próg 3 bilionów dolarów, co było reakcją na świetne wyniki AWS. Bardzo mocny tydzień zanotowała Nvidia (notowana przy 223,90 USD), która zyskała w ujęciu tygodniowym po informacjach o wykorzystaniu jej chipów przez SpaceX. Słabiej poradził sobie natomiast Alphabet (Google) , tracąc w ujęciu tygodniowym.

Rotacja w półprzewodnikach: Na rynku dało się zauważyć odwrót od producentów pamięci. Spółki SanDisk oraz Western Digital mocno traciły po publikacji prognoz, które mimo pobicia konsensusu zysków rozczarowały inwestorów mających wygórowane oczekiwania wobec dynamiki popytu ze strony sztucznej inteligencji. Kapitał przeniósł się w stronę dostawców technologii optycznych i laserowych wspierających infrastrukturę AI – tu gigantyczne wzrosty odnotowały Coherent oraz Lumentum .

Zwycięzcy raportów kwartalnych: Palantir zdominował nagłówki po raporcie wykazującym potężny wzrost przychodów i zysku na akcję. Ponadprzeciętne wzrosty po wynikach odnotował również Airbnb oraz Atlassian Corp (który zachwycił rynek wzrostem należności). Branża wynajmu samochodów dostała wiatr w żagle dzięki spółce Hertz , która zaskoczyła niemal dwukrotnie wyższym zyskiem na akcję (EPS), co analitycy powiązali ze wzmożonym ruchem turystycznym wokół mundialu.

Spółki związane z przewodnikami oraz wysokimi technologiami zyskały wyraźnie na koniec tygodnia. Źródło: XTB

Wśród europejskich spółek najlepiej radził sobie SAP. Źródło: XTB

Miniony tydzień był fenomenalny dla KGHMu, ze względu na rosnące ceny miedzi i srebra. Dobrze radziły sobie również banki związane z państwowym kapitałem. Źródło: XTB

🛢️ Surowce

Ropa naftowa (WTI i Brent): Zarówno amerykańska ropa WTI (przy poziomie 77,06 USD), jak i europejska Brent (przy poziomie 82,24 USD) odnotowały spadki w ujęciu tygodniowym. Początek przeceny przyniósł poniedziałkowy komunikat o odwołaniu uderzenia na Iran. W kolejnych dniach presję spadkową podtrzymały doniesienia o zaawansowanych negocjacjach pomiędzy USA, Omanem i Iranem w sprawie odblokowania transportu handlowego przez kluczową Cieśninę Ormuz. Amerykańskie deklaracje o zniesieniu blokady irańskich portów w zamian za gwarancje bezpieczeństwa żeglugi skutecznie wymazały premię geopolityczną z wyceny surowca.

Gaz ziemny: Notowania gazu ziemnego w USA spadły w ujęciu tygodniowym (do poziomu 2,664 USD). Choć fale upałów pod koniec lata wywołały krótkotrwały wzrost popytu na energię do chłodzenia, to rosnąca podaż z basenu Permian oraz wysoki poziom zapasów magazynowych (znacząco przewyższający pięcioletnią średnią) zaciążyły na fundamentach tego rynku.

Najmocniejszą grupą surowców były przede wszystkim metale szlachetne, ale sporo zyskał również cukier, który zyskuje ze względu na ograniczone zapasy w Indiach, tuż przed sezonem festiwali oraz obaw dotyczacych produkcji surowca w Brazylii, wobec zwiększonych chęci produkcji etanolu z trzciny, przy wysokich cenach benzyny. Źródło: XTB

🪙 Metale szlachetne

Rynek metali szlachetnych doświadczył w tym tygodniu prawdziwego wystrzału zmienności o charakterze prowzrostowym.

Złoto i Srebro: Złoto (notowane przy poziomie 4 341 USD) oraz Srebro (przy poziomie 63,46 USD) zyskały gwałtownie w ujęciu tygodniowym. Kluczowym momentem był piątkowy odczyt NFP z USA. Drastyczny spadek liczby nowych etatów natychmiast przełożył się na spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych (10-letnie papiery cofnęły się w rejon 4,64%) oraz masową wyprzedaż dolara amerykańskiego. Niższe realne stopy procentowe stworzyły idealne środowisko do zakupów kruszców, wypychając złoto na nowe, historyczne ekstrema.

Ostatnie dwa lata w sezonie letnim były bardzo dobre dla złota. Obecnie wraz ze spadkiem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, złoto ma ułatwioną drogę do odrabiania poprzednich potężnych spadków. Źródło: XTB

💱 Forex

Sytuacja na rynku walutowym została zdominowana przez słabość amerykańskiej waluty.

EURUSD: Główna para walutowa odnotowała wyraźny wzrost w skali tygodnia, docierając do poziomu 1,1555. Słabe dane makroekonomiczne z USA i rewizje wcześniejszych odczytów zatrudnienia zredukowały oczekiwania rynku na dalsze zacieśnianie polityki przez Fed, co uderzyło w wycenę dolara. Indeks DXY osunął się w okolice 99,53 pkt.

USDJPY & USDCHF: Japoński jen (notowany przy 157,80 za dolara) oraz frank szwajcarski silnie umocniły się pod koniec tygodnia. W przypadku jena dodatkowym wsparciem były jastrzębie komentarze ze strony japońskiego ministerstwa finansów sugerujące gotowość do kolejnych interwencji rynkowych.

Waluty surowcowe: Korona norweska oraz dolar kanadyjski radziły sobie gorzej w pierwszej części tygodnia ze względu na silną przecenę na rynku ropy naftowej, odrabiając część strat dopiero po piątkowym osłabieniu dolara.

Ostatecznie jen traci tydzień na minusie, choć oczywiście dolar pozostawał pod presją. Źródło: XTB

💰 Kryptowaluty

Sentyment na rynku cyfrowych aktywów pozostał umiarkowany, choć z przewagą tendencji wzrostowej w skali całego tygodnia.

Bitcoin i Ethereum: Bitcoin (notowany przy 64 847 USD) oraz Ethereum (przy 1 912 USD) zyskały skromnie w ujęciu tygodniowym. Pozytywny wpływ miały solidne napływy netto do amerykańskich funduszy ETF typu spot w połowie tygodnia (gdzie prym wiodły fundusze IBIT dla Bitcoina oraz ETHA dla Ethereum).

Czynniki podażowe: Dynamikę wzrostów Bitcoina ograniczały doniesienia o sprzedaży pakietu 1638 BTC przez podmiot Michaela Saylora (Strategy) w celu sfinansowania dywidend z akcji preferowanych. Jednak piątkowe pogorszenie danych makro z USA i powrót nastrojów risk-on na Wall Street pozwoliły kryptowalutom utrzymać kluczowe poziomy wsparcia.

Miniony tydzień zakończył się dla ekstremalnie wyprzedanych kryptowalut dosyć dobrze. Choć wskaźnik MACD dla większości wskazuje na potencjalnie ożywienie, to jednak RSI cały czas wskazuje dla większości brak wyraźnego sygnału. Pod względem odchyleń, większość kryptowalut jest wyprzedanych, ale nie widac mocnych sygnałów powyżej 2-3 odchyleń standardowych od średnich. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

🌍 Makroekonomia

Tydzień stał pod znakiem publikacji, które fundamentalnie zachwiały dotychczasowymi założeniami analityków.

Raport NFP z USA: Lipcowy odczyt zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym okazał się katastrofą. Wskaźnik pokazał spadek o 23 tysiące etatów, wobec oczekiwanego wzrostu o 80 tysięcy. Dodatkowo dokonano ujemnych rewizji za poprzednie miesiące. Stopa bezrobocia spadła co prawda do 4,1% (z 4,2%), lecz wynikało to wyłącznie ze spadku partycypacji obywateli w sile roboczej. Dynamika płac spowolniła do 0,1% m/m, co natychmiast zdjęło z Fedu presję na podwyżki stóp – rynek wycenia obecnie prawdopodobieństwo podwyżki do końca roku na zaledwie około 30%.

PMI z USA: Wskaźnik ISM dla przemysłu za lipiec zaskoczył pozytywnie, rosnąc do poziomu 55,6 pkt. (najwyżej od maja 2022 roku). Z kolei ISM dla usług uplasował się na poziomie 54,1 pkt. – nieco poniżej prognoz, ale wciąż wskazując na stabilną ekspansję sektora.

Gospodarka niemiecka: Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła o 0,2% m/m w czerwcu, co stanowiło lekkie pobicie prognoz, aczkolwiek oznaczało spowolnienie w stosunku do poprzedniego odczytu (0,7% m/m).

Fatalny raport NFP był zaskoczeniem i doprowadził do wyraźnej zmiany oczekiwań na podwyżki w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP

🔥 Geopolityka

Przełom w Cieśninie Ormuz: Kluczowym wydarzeniem geopolitycznym tygodnia były doniesienia o zaawansowanym porozumieniu mediowanym przez Oman. USA zadeklarowały gotowość do zniesienia blokady irańskich portów w zamian za zaprzestanie ataków na statki handlowe. Przywrócenie pełnej przepustowości szlaku, przez który przed wojną transportowano około 1/5 globalnej ropy, znacząco zmniejszyło rynkowe obawy o utrwalenie globalnej presji inflacyjnej.

Pakty obronne i dyplomacja: W Mekce podpisano kolektywny pakt obronny pomiędzy Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją. Z kolei na kontynencie europejskim ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski złożył historyczną, pierwszą wizytę w Serbii, co analitycy interpretują jako sygnał słabnących wpływów politycznych Rosji na Bałkanach.

Rynek ropy dostosował się do obecnej sytuacji. Mimo częściowego zamknięcia Cieśniny Ormuz, deficyt wyniósł nieco ponad 2 mln baryłek na dzień w lipcu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

📉 Top 5 instrumentów - największe zmiany w tygodniu

Coherent (COHR): Zyskał 43,60% w tym tygodniu. Spółka dostarczająca materiały optyczne i komponenty półprzewodnikowe stała się głównym celem rotacji kapitałowej, zyskując na fali niesłabnących wydatków kapitałowych gigantów technologicznych na infrastrukturę sieciową AI. Palantir (PLTR): Zyskał 39,85% w tym tygodniu. Spektakularne wyniki finansowe za drugi kwartał (wzrost przychodów o 94% r/r i zysku na akcję o 256%) udowodniły inwestorom, że komercjalizacja oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji przynosi realne, potężne zyski. Srebro (Silver Spot): Zyskało 9,16% w tym tygodniu. Kruszec wykorzystał swoją podwójną naturę – przemysłową i inwestycyjną – silnie reagując na nagły spadek rentowności długu oraz tąpnięcie kursu dolara amerykańskiego po fatalnych danych NFP. Złoto (Gold Spot): Zyskało 7,04% w tym tygodniu. Po piątkowej publikacji danych z rynku pracy w USA i załamaniu oczekiwań na jastrzębią politykę Fed, złoto powróciło do agresywnych wzrostów, kończąc tydzień w rejonie historycznych maksimów. Alphabet (Google): Stracił 5,13% w tym tygodniu. Pomimo zapowiedzi gigantycznych wydatków inwestycyjnych na poziomie 200 miliardów dolarów w 2026 roku, rynek negatywnie oceniał perspektywę wysokich kosztów amortyzacji infrastruktury oraz ryzyka regulacyjne ciążące na spółce.

⭐ Najważniejsze wnioski z minionego tygodnia

Koniec jastrzębiego straszaka Fed: Fatalny raport NFP (-23 tys. miejsc pracy) i negatywne rewizje z poprzednich okresów ostatecznie pogrzebały rynkowe obawy przed niespodziewaną podwyżką stóp procentowych w USA, przesuwając dyskusję w stronę skali i tempa nadchodzących obniżek.

Rotacja w strukturze hossy AI: Inwestorzy zaczęli selektywnie podchodzić do sektora sztucznej inteligencji. Nastąpiła wyraźna realizacja zysków na producentach pamięci (SanDisk, Western Digital) na rzecz podmiotów dostarczających fizyczną infrastrukturę sieciową i optyczną (Coherent) oraz spółek z mocno zmonetyzowanym oprogramowaniem (Palantir).

Deeskalacja na rynku energii: Perspektywa rychłego otwarcia Cieśniny Ormuz pod kontrolą sił międzynarodowych trwale obniżyła premię za ryzyko wojenne, sprowadzając ceny ropy naftowej poniżej poziomów notowanych przed wybuchem konfliktu.

GPW beneficjentem globalnego risk-on: Przebicie przez WIG20 szczytu z 2007 roku i wyjście powyżej poziomu 4000 punktów to dowód na potężną siłę relatywną polskiego rynku, napędzaną zarówno napływem kapitału zagranicznego, jak i mocnymi fundamentami krajowych spółek finansowych i energetycznych.

🔮 Co czeka nas w przyszłym tygodniu