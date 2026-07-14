🔴Przesłuchanie szefa Fed przed Kongresem: Q&A

Chcemy, aby wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych był szerszy, nie skoncentrowany w niektórych sektorach, co może ograniczyć wzrost inflacji

Cel inflacyjny na ten moment pozostaje bez zmian

Inflacja to w pewien sposób wybór, nie jest to czas, aby Fed przerzucał odpowiedzialność za inflację na inne czyjniki

Ramy polityki Fed z 2020 roku były błędne (określono wtedy, że inflacja w średnim terminie ma utrzymać się na poziomie 2%, oznaczało to, że jeśli wcześniej była poniżej 2%, to przez pewien czas mogła poruszać się powyżej tego poziomu, co oznaczało, że Fed nie musiał od razu reagować z podwyżkami stóp procentowych)

Fed przywróci stabilność inflacji

Warsh tak jak wskazywał wcześniej, nie zamierza komunikować żadnych sygnałów dotyczących tego, jakie decyzje będzie podejmował, natomiast wskazuje, że zmiany w działaniu Fed nadchodzą, w szczególności w kontekście działania powołanych grup robocznych. EURUSD pozostaje blisko dziennych szczytów.

Grupy zadaniowe będą pokazywać swoją pracę członkom FOMC. Dyskusja z grupami roboczymi będzie publiczna. Niektóre badania tych grup będą się pokrywać.

Wszelkie zmiany w polityce bilansowej będą wcześniej komunikowane

Zarządzanie bilansem jest częścią polityki monetarnej

Fed nie będzie mieszał się do polityki fiskalnej, bank centralny jest niezależny

Fed ma sporo do zrobienia w kontekście osiągnięcia celu inflacyjnego

Rynek pracy wygląda obecnie bardzo dobrze

Obie strony mandatu Fed nie stoją w sprzeczności do siebie

Fed nie chce być w pozycji, aby musieć ratować kogokolwiek, również rynku krypto (bail-out of the crypto market)

Czy mamy jakieś konkrety i czego oczekiwać w przyszłości?

Jeśli ktoś oczekiwał konkretów i natychmiastowych wskazówek na temat tego, czego oczekiwać po Warshu i Fed w najbliższej i dalszej przyszłości to oczywiście trudno znaleźć w jego słowach i odpowiedziach coś takiego. Wystąpienie Warsha było skupione na zmianach strukturalnych i filozoficznych, a jednoczęśnie ubogie w szczegóły dotyczące polityki monetarnej na najbliższy czas.

Czego spodziewać się po Warshu w przyszłości?

Koniec "forward guidance": Należy spodziewać się zwrotu w stronę polityki opartej na twardych danych, gdzie decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie. Warsh chce zarządzać oczekiwaniami bez wiązania rąk FOMC, co oznacza znacznie mniej bezpośrednich „wskazówek” dotyczących nadchodzących podwyżek lub obniżek stóp. Warsh wskazywał również, że służy prawu i patrzy na dane, a nie na to, co mówi Donald Trump. Oczekiwanie na reformy strukturalne: Prawdziwe szczegóły „zmiany reżimu” Warsha poznamy dopiero wtedy, gdy nowo powołane grupy robocze zaczną przedstawiać swoje wnioski FOMC. Te publiczne dyskusje będą prawdopodobnie głównym motorem zmian ram politycznych w dalszej części roku. Bardziej jastrzębia funkcja reakcji: Odrzucając ramy z 2020 roku, Warsh dał jasno do zrozumienia, że Fed nie będzie już tolerował podwyższonej inflacji. Choć nie stwierdził wprost, że obecny poziom stóp jest zbyt niski, jego nastawienie wyraźnie wskazuje na agresywną obronę celu 2%.

Reakcja rynku

Para EURUSD pozostała stabilna i utrzymała się w pobliżu dziennych szczytów (po wcześniejszym odczycie CPI za czerwiec). Brak wyraźnego, jastrzębiego tonu w odniesieniu do obecnego poziomu stóp powstrzymał rajd dolara, pozostawiając rynki z koniecznością przetrawienia długoterminowej reformy instytucjonalnej zamiast bezpośrednich działań.