Wystąpienie Warsha przed Kongresem: Brak tolerancji dla inflacji, ale bez zmiany stóp procentowych?

Dzisiaj o godzinie 16:00 Kevin Warsh będzie występował przed amerykańskim Kongresem i będzie zdawał raport z prowadzenia polityki monetarnej przez Fed. Warto wspomnieć, że tekst wystąpienia został opublikowany wcześniej, co niekoniecznie miało miejsce w ostatnich latach. Pierwsze wystąpienie Kevina Warsha przed Izbą Reprezentantów przejdzie do historii nie tylko ze względu na hołd złożony zmarłemu niedawno Alanowi Greenspanowi. Warsh prezentuje się jako reformator, który z jednej strony chce twardej polityki monetarnej, aby pozbyć się uporczywej inflacji, a z drugiej uruchamia głęboką, strukturalną rewizję dotychczasowych metod działania Fed. Najważniejsze punkty z wystąpienia Kevina Warsha Absolutny priorytet, czyli koniec z inflacją: Warsh zadeklarował, że jeśli Fed poprowadzi politykę właściwie (a jest przekonany, że tak się stanie), to pięcioletni okres podwyższonej inflacji przejdzie do historii. W tekście wystąpienia podkreślił, że długoterminowa inflacja zależy niemal wyłącznie od polityki monetarnej, a Fed ma „zero tolerancji” dla jej podwyższonego poziomu.

Stopy procentowe bez zmian: Podczas czerwcowego posiedzenia FOMC stopy zostały utrzymane na poziomie 3,50% – 3,75% .

Gospodarka silna, ale nierówna: Konsumpcja gospodarstw domowych rośnie umiarkowanie, a produkcja przemysłowa stabilnie pnie się w górę. Słabym punktem pozostaje natomiast sektor nieruchomości.

Boom inwestycyjny napędzany AI: Wydatki na nowoczesne technologie rosną w lawinowym tempie. Inwestycje w sprzęt wzrosły o 8% w ujęciu rocznym, a wydatki na sektor technologiczny poszybowały o niemal 25% . Zdaniem Warsha, silny wzrost produktywności to zasługa wdrażania sztucznej inteligencji.

Stabilny rynek pracy: Bezrobocie pozostaje niskie, zwolnienia są ograniczone, a wzrost płac nominalnych jest solidny i dotrzymuje kroku napływowi nowych pracowników.

Wielki audyt Rezerwy Federalnej: Warsh powołał aż 5 specjalnych grup zadaniowych, które mają zweryfikować fundamenty działania Fed: Komunikację z rynkiem (czy obecny sposób ogłaszania decyzji ma sens). Politykę bilansową (w tym analizę systemu tzw. obfitych rezerw) Metodologię danych (dostęp do dokładniejszych danych w czasie rzeczywistym). Wpływ AI na produktywność i zatrudnienie . Modele inflacyjne (sprawdzenie, czy dotychczasowe teorie ekonomiczne Fed nadal działają).

Optymizm z nutą ostrożności: Ostatnie dane o inflacji (zarówno bazowej, jak i konsumenckiej) były niższe od oczekiwań, co cieszy Fed. Warsh ostrzega jednak, że trwająca wojna i wysokie ceny ropy mogą szybko odwrócić ten pozytywny trend. Komentarz do tekstu wystąpienia Wystąpienie Kevina Warsha to zapowiedź sporej zmiany w komunikacji ze strony Fed. Powołanie pięciu grup zadaniowych (m.in. ds. bilansu i modeli inflacyjnych) pokazuje, że nowy szef odrzuca stare dogmaty na rzecz elastyczności i analizy danych w czasie rzeczywistym. To oznacza, że np. dzisiejszy odczyt niższej inflacji może być kluczowy przy podejmowaniu krótkoterminowych decyzji przez bank centralny. Obecny przedział stóp procentowych z górnym poziomem 3,75% pozostanie z nami prawdopodobnie na dłużej. Spadek inflacji wyklucza potrzebę kolejnych podwyżek, ale ryzyka geopolityczne oraz silna gospodarka blokują szybkie cięcia. Co kluczowe, rewolucja AI i skokowy wzrost inwestycji technologicznych napędzają produktywność, co pozwala USA rosnąć bez wywoływania nowej presji inflacyjnej. Z drugiej strony AI stanowi zagrożenie dla inflacji związanej z energią, ale może to mieć przede wszystkim krótkoterminowy efekt, który nie powinien mieć większego znaczenia dla banku centralnego. Dla dolara to dobry, ale niekoniecznie najlepszy układ. Z jednej strony dolar wciąż nie ma alternatywy i inwestorzy nie mają jasnego zdania na temat tego, gdzie będzie zmierzała polityka monetarna w USA. Niemniej utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych i wciąż wysokie oczekiwania rynku na podwyżki będą ograniczać słabość waluty. Wyprzedaż dolara może pojawić się wtedy, kiedy ryzyko szoku energetycznego przeminie, choć trudno wskazać, kiedy taka sytuacja miałaby się wydarzyć. Warto pamiętać, że po odczytaniu tekstu będziemy mieli serię pytań od kongresmenów, natomiast jutro to samo oświadczenie zostanie odczytane przed komisją senacką. Warto zauważyć, że pomimo rosnących oczekiwać na stopy w USA, rentowności 2 letnie pozostają względnie spokojne, choć na podwyższonym poziomie. Z drugiej strony rentowności w Niemczech rosną do najwyższych poziomów od połowy 2024 roku, co sygnalizuje większą presję na EBC, aby stopy procentowe podnosić. Spread rentowności może wskazywać, że w krótkim terminie EURUSD może być lekko niedowartościowany, ale w użej mierze będzie reagować przede wszystkim na zachowanie amerykańskiego rynku długu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB



Michał Stajniak Wicedyrektor Działu Analiz Wicedyrektor Działu Analiz. W XTB od 2014 roku. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista rynku surowcowego. Częsty gość w mediach branżowych. Przejdź do eksperta

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