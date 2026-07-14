Wyprzedaż dolara po pierwszym od 6 lat spadku cen w USA

W obliczu niższych cen surowców energetycznych, wielu oczekiwało czerwcowego spadku amerykańskiej inflacji. Jego skala jest jednak dla rynków istotnym zaskoczeniem. W ujęciu miesięcznym ceny po raz pierwszy od COVID-owego 2020 r. spadły – i to aż o 0,4%. Co jednak być może jeszcze ważniejsze, dalece niższa od oczekiwań okazała się inflacja bazowa (2,6%), czyli miara wykluczająca najbardziej zmienne ceny energii oraz żywności.

Wykres 1: Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych (2005 - 2026)

Źródło: XTB Research, 14.07.2026

Co w danych świszczy?

Gdyby spadek inflacji opierał się jedynie na niższych cenach paliw na stacjach benzynowych (w dół o 9,7% w stosunku do maja) oraz wciąż dość niewielkim wzroście cen żywności (znów w górę o zaledwie 0,2% w ujęciu miesięcznym), odczyt można byłoby zbagatelizować. W tak chwiejnym otoczeniu geopolitycznym, obie z rzeczonych składowych potrafią bowiem istotnie zaburzać obraz realnej presji inflacyjnej.

Sęk jednak w tym, że nawet po wykluczeniu najbardziej zmiennych elementów, ceny w czerwcu nie wzrosły (miara bazowa: 0,0% m/m), a w wielu sektorach, takich jak opieka medyczna, odzież czy rynek wtórny samochodów, obserwowaliśmy spadki cen.

Wykres 2: Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wg. wkładu segmentów [r/r] (2018 - 2026)

Źródło: XTB Research, 14.07.2026

Rynek mniej przekonany co do podwyżek stóp w USA

Tak duże zaskoczenie przyniosło oczywiście repricing w zakresie wycenianej przez rynki ścieżki stóp procentowych Fedu. Z racji na niedawną eskalację napięć na linii USA-Iran, inwestorzy zaczęli wyceniać na początku tygodnia dwie podwyżki ze strony FOMC jeszcze przed końcem roku. Obecnie scenariusz bazowy znów stanowi jeden ruch w górę. Prawdopodobieństwo podwyżki już we wrześniu spadło do ok. 66%.

Dolar traci, zyskuje złoty i amerykański rynek akcji

To kluczowy czynnik warunkujący osłabienie dolara. Para EURUSD umocniła się o 0,6% i powróciła do poziomu z końcówki minionego tygodnia (1,145).

Zaskakująco niski odczyt amerykańskiej inflacji sprzyja także złotemu, który w okolicach południa zbliżał się do najniższego od 2024 r. poziomu względem referencyjnego euro. Działa tu standardowy mechanizm – umocnienie euro względem dolara powoduje jeszcze silniejszą aprecjację złotego w stosunku do amerykańskiej waluty.

Oczekiwania wobec mniej agresywnego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed sprzyjają oczywiście także i amerykańskiemu rynkowi akcji. Indeks Nasdaq 100 umacnia sie o 0,9%.

To nie koniec zmienności?

Przed nami pierwsze sprawozdanie Kevina Warsha przed amerykańskim Kongresem. Już dziś, o godz. 16:00, prezes FOMC odpowiadać będzie na pytania Izby Reprezentantów. Jutro o tej samej porze stanie przed Senatem. Historycznie, to pierwszy dzień przesłuchania niósł największą rynkową zmienność.

Możemy spodziewać się, że Warsh zostanie zapytany o swój plan na sprowadzenie inflacji do celu. Najprawdopodobniej tłumaczyć będzie musiał się także z rezygnacji z forward guidance. Kluczowe pytanie może jednak stanowić to, w czym jego podejście do gospodarki i polityki monetarnej różni się od tego, które prezentuje Trump. To szczególnie istotne w obliczu wciąż obecnych obaw o utratę niezależności przez Rezerwę Federalną.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB