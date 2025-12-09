Pszenica traci przed raportem WASDE 🔎Rosja wywiera presję na ceny

Kontrakty terminowe na pszenicę (WHEAT) w Chicago (CBOT) spadają dziś o blisko 1% przed publikacją szacunków podaży, popytu i zapasów końcowych w raporcie USDA WASDE, któe poznamy o godzinie 18:00. Cenom pszenicy ciążą niższe ceny rosyjskiej pszenicy, gdzie cięcie podatku eksportowego do zera przeniosło sięna jeszcze niższe ceny FOB. Celem przedsięwzięcia było prawdopodobnie umożliwienie rosyjskim eksporterom dalsze obniżanie cen wyjściowych i zdobywanie kontraktów na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Co istotne, w Argentynie także Javier Milei zdecydował o obniżce podatków od eksportu pszenicy, co oznacza kolejnego, bardziej konkurencyjnego gracza na rynku towarów rolnych (stawka podatku spadnie z 9.5% do 7.5%).
Oczekiwane dane WASDE
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Najważniejsze fakty
Pszenica z regionu Morza Czarnego pozostaje kluczowym wyznacznikiem cen globalnych. Rosyjska pszenica 12,5% białka nadal wypiera ukraińską 11,5%, a oba kierunki handlu mieszczą się w wąskim przedziale, choć to Rosja utrzymuje przewagę cenową.
Spadki regionalnych odmian pszenicy w Chicago (SRW) i Kansas HRW (marzec) pokazują rynek pozbawiony wyraźnego katalizatora, wciąż odczuwający presję podażową z rynków globalnych, głównie Rosji
Francuska pszenica młynarska ponownie osłabła, co odzwierciedla słaby popyt w UE oraz trudności eksportowe na tle agresywnych cen Morza Czarnego.
Popyt w Azji Południowo-Wschodniej zaczyna wracać; filipińscy prywatni nabywcy mieli kupić kilka ładunków pszenicy paszowej. Region Pacyfiku absorbuje towar mimo wahań na rynku frachtowym.
W Australii ceny APW i ASW wzrosły wraz z umocnieniem dolara australijskiego.
Rosyjskie oferty eksportowe na styczeń–luty pozostają wyjątkowo konkurencyjne, w przedziale 229–233 USD/t FOB, a cięcie podatku eksportowego do zera jeszcze bardziej wzmacnia pozycję Rosji jako globalnego „market makera”.
W unijnej części basenu Morza Czarnego (m.in. Konstanca) ceny pozostają stabilne, ale płynność jest bardzo niska
Premie za % białka w Europie (Francja, Niemcy, Polska, kraje bałtyckie) pozostają praktycznie niezmienne; fizyczny rynek jest spokojny, bez presji na wyższe poziomy. Premie eksportowe w Zatoce Amerykańskiej są również stabilne zarówno w Chicago, jak i Kansas.
WHEAT (interwał D1)
Patrząc na wykres, widzimy, że sentymenty na rynku pszenicy osłabły, a rynek z trudem utrzymuje ceny w wąskim przedziale 530 - 450 od 21 listopada. Spadek poniżej 530 mógłby otworzyć drogę dla większego spadku. Z kolei wzrost powyżej 545 uprawdopodobniłby test lokalnych maksimów, przy 560.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.