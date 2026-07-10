PULS GPW: Banki i KGHM odrabiają straty - zmiana sentymentu i rotacja kapitału

W godzinach porannych na Europejskich parkietach dominuje umiarkowany optymizm. Wzrosty są szerokie, ale płytkie. GPW wychodzi przed szereg pod tym względem, wyprzedzając główne indeksy EU skalą wzrostu. Kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,7%.

Umiarkowana poprawa sentymentu względem turbulentnego początku tygodnia ma swoje źródło głównie za oceanem, inwestorzy wyraźnie nie dowierzają D. Trumpowi odnośnie eskalacyjnej retoryki wobec Iranu. Ceny ropy pozostaną poniżej 80 USD.

Do wzrostu wracają również półprzewodniki, co pokazuje silny apetyt na ryzyko i wiarę w “AI Trade” po stronie hardware. Polski rynek akcyjny jest dodatkowo wspierany przez wczorajszą konferencję prezesa NBP - którego wypowiedzi zostały odebrane jako wyraźnie gołębie.

W WIG20 dominuje zieleń. Na prowadzenie wysuwają się PKO oraz KGHM ze wzrostem rzędu 1–2%, co jest pokłosiem spadających oczekiwań inflacyjnych. Po drugiej stronie rynku jest Orlen, który traci ok. 1% w wyniku spadku oczekiwań co do cen ropy.

Wiadomości ze spółek

Archicom (ARH.PL): Grupa zawarła w Q2 2026 719 przedwstępnych umów sprzedaży lokali. Jest to wzrost z poziomu 632 umów rok temu w analogicznym okresie. Akcje spółki zyskują ponad 2%.

Polenergia (PEP.PL): Istotni akcjonariusze spółki (BIF IV Europe Holdings oraz Mansa Investments), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 17 milionów akcji spółki w cenie 59,10 zł/szt. Akcje reprezentują łącznie około 22% kapitału spółki. Akcje spółki zyskują ok. 0,5%.

Iron Wolf Studio (IWS.PL): Spółka zadeklarowała przegląd opcji strategicznych. Wśród nich znajdują się: gotówkowe inwestycje w spółkę, finansowanie przyszłych produkcji, emisja akcji, wymiana akcji i nawiązanie ścisłej współpracy z innym podmiotem. Akcje spółki zyskują aż 11%.

Arlen (ARL.PL): Ministerstwo Obrony skorzystało z prawa do powiększenia zamówienia na plecaki wojskowe przeznaczone dla piechoty górskiej. Zamówienie obejmuje dodatkowe 3000 sztuk o wartości 6,5 miliona złotych. Akcje spółki rosną o ponad 3%.

PKP Cargo (PKP.PL): Spółka podtrzymała założenia strategii, zgodnie z którą dokona ona spłaty zadłużenia za pomocą emisji akcji, a zadłużenie spółki zostanie spłacone do końca 2027 r. Kurs spółki nie reaguje na informacje.

Analiza Techniczna W20 (D1)

Popyt podjął bardzo gwałtowną, ale również udaną próbę odbicia od strefy wsparcia na poziomie 3580 punktów, zatrzymując się na poprzednio wyznaczonej strefie oporu w okolicy 3680. Kolejnym istotnym wyzwaniem dla popytu będzie pokonanie lokalnego szczytu na poziomie 3770 punktów. Jednocześnie, jeśli sprzedający chcieliby mieć szansę na odzyskanie inicjatywy – imperatywem jest utrzymanie wycen poniżej 3700 punktów. Źródło: xStation 5

Dane Makroekonomiczne

Liczba danych gospodarczych z kraju jest ograniczona w piątek. Najważniejsze wśród nich to raport o inflacji NBP oraz protokół ze spotkania RPP (minutki).