PULS GPW: Banki wspierają korektę wzrostową, Modivo traci

Indeksy zarówno w Polsce jak i Europie, ostrożnie odrabiają straty po wczorajszych spadkach. Obawy o ceny ropy oraz dług sektora technologicznego, wyzwolił kaskadę wyprzedaży którą dziś rynek prawdopodobnie postara się skorygować. Niepokój dot. Cen energii może częściowo rekompensować PMI, które w większości okazały się powyżej oczekiwań. Wewnątrz głównego indeksu GPW, najlepiej radzą sobie Banki. Straty notują głównie Modivo i Żabka. Wiadomości ze spółek Eurotel (ETL.PL) - Spółka nabyła 28,9 tys akcji własnych po cenie 31,50 zł za akcję. Spółka zyskuje ok. 1%

PLG (PLG.PL) - Grupa przejmie od funduszu private equity Resource Partners. Akcje spółki tracą 13%.

Modivo (CCC.PL): Do spółki wpłynęły zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania w pakietach akcji przez AgioFunds. Według stanu na dzień zawiadomienia wynosi ono 4,8%. Akcje tracą ok. 2%.

One More Level (OML.PL): Spółka informuje o zmianie rekomendowanej ceny pudełkowej gry “Valor Mortis” z 49,99 USD na 39,99 USD. Akcje tracą ok. 1,5%.

Bioceltix (BCX.PL): Spółka otrzymała pozwolenie na budowę wytwórni leków weterynaryjnych. Akcje rosną ok. 3%. Analiza techniczna W20 (D1) Popyt napotyka na opór w drodze do szczytu wszechczasów, niewielka korekta normalizuje wskaźnik RSI do ~64. Bardzo stromy trend wzrostowy, jaki można obserwować od końca czerwca, może nie być możliwy do utrzymania jednak na chwilę obecną kupujący utrzymują inicjatywę. Źródło: xStation Dane Makroekonomiczne: Dane PMI dla przemysłu i usług z niemiec okazały się dużo lepsze od oczekiwań. Przyspieszenie w Niemieckiej gospodarce może mieć pozytywny wpływ na wyceny Polskich spółek oraz perspektywy gospodarcze.



Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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