PULS GPW: CD Projekt hamuje wzrosty na WIG20

Polski parkiet odczuwa umiarkowane spadki na początku wtorkowej sesji, z biegiem sesji jednak ruch odwraca się na lekki plus. W okolicy godz. 11:00 kontrakty na WIG20 zyskują ok. 0,3%.

Rynek europejski kontynuuje nieśmiały powrót do wzrostów z końca wczorajszej sesji. Jest to poniekąd reakcja Europy na brak (dotychczasowej) materializacji gróźb dot. wtórnych sankcji ze strony USA, które mają wywierać presję na Iran. Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie „operacji gospodarczy wyrzutek”, która na obecnym etapie zakłada jedynie rozmowy z administracją prezydenta USA na temat dalszej izolacji Iranu od rynków oraz światowego handlu.

WIG20 porusza się dziś w dół, niemal wyłącznie pod presją CD Projekt, który traci aż 5% po informacjach na temat premiery kolejnej produkcji studia.

Wolumeny transakcji, zarówno w Polsce, jak i poza nią, pozostają poniżej średnich. Jest to pokłosie oczekiwań na publikację wyników Nvidia oraz konferencję w Jackson Hole.

Wiadomości ze spółek

CD Projekt (CDP.PL): Spółka ogłosiła, że premiera kolejnej, wyczekiwanej już gry studia – Wiedźmin 4, ma docelowo odbyć się w 2028 roku. Jednocześnie w komunikacie przedstawiciele spółki potwierdzili, że żadne materiały powiązane z produkcją nie ukażą się na targach „Gamescom”. Z uwagi na reakcję kursu można domniemać, że docelowa premiera odbędzie się później, niż oczekiwał rynek, co wymaga dyskonta obecnej wyceny z tytułu odłożenia w czasie oczekiwanych przepływów pieniężnych.

Tauron (TPE.PL): Spółka szacuje, że w drugim kwartale 2026 r. wynik EBITDA wyniósł 1,60 mld PLN, a zysk netto wyniósł 586 mln zł. Jest to spadek o kolejno 15% i 37% względem roku poprzedniego. Akcje spółki zyskują ok. 1,5%.

Grupa Pracuj (GPP.PL): Spółka opublikowała raport półroczny za pierwszą połowę 2026 roku. Przychody wzrosły do 425,5 mln zł wobec 409,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wzrósł do 128,3 mln zł wobec 119,4 mln zł rok wcześniej. Akcje spółki tracą ok. 2%.

Grupa Pracuj (GPP.PL): Spółka opublikowała raport półroczny za pierwszą połowę 2026 roku. Przychody wzrosły do 425,5 mln zł wobec 409,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wzrósł do 128,3 mln zł wobec 119,4 mln zł rok wcześniej. Akcje spółki tracją ok. 2%.

SDS Optic (SDS.PL): Spółka podpisała warunkową umowę z amerykańskim partnerem o wartości 150 tys. USD. Realizacja ma potrwać 3–6 miesięcy, ale uruchomienie zależy od zgody FDA, oczekiwanej najpóźniej do końca marca 2027 r. Akcje spółki zyskują ok. 5%.

KGHM (KGH.PL): Zaktualizowano prognozy dla kopalni miedzi Sierra Gorda, które obecnie wskazują na wzrost zasobów rudy o 61%. Akcje spółki pozostają bez reakcji.

Ten Square Games (TEN.PL): Spółka opublikowała raport za Q2 2026, wg którego wynik EBITDA spadł do 21,4 mln PLN, zysk netto grupy spadł w tym okresie do 14,6 mln PLN względem 20 mln zł rok wcześniej. Akcje spółki pozostają bez reakcji.

Analiza techniczna W20 (D1)

Kurs utrzymuje się we wzrostowym kanale, między wzniesieniami 100 a 61,8 trendu FIBO. Istotnym oporem pozostaje poziom ~4040 punktów, wokół którego pozostaje kurs na przestrzeni ostatnich dni. Niepowodzenie w pokonaniu oporu przez kupujących może skutkować wybiciem dołem z trendu FIBO oraz potencjalnym zejściem do poziomu ok. 3850 punktów. W tym kontekście uważnie należy obserwować RSI – które nie pokazuje jeszcze poziomu wykupienia, ale jest wyraźnie podwyższone. Źródło: xStation5

Dane makroekonomiczne

Najważniejszą publikacją makroekonomiczną dzisiejszej sesji z rynku krajowego jest bezrobocie, które okazało się mniejsze od oczekiwań w lipcu. Rynek oczekiwał wzrostu do 5,9% jednak odczyt pokazał spadek do 5,8%.

Na zachodzie Europy natomiast Niemcy pokazały wyższy od oczekiwań wzrost gospodarczy. Wzrost niemieckiego PKB osiągnął w Q2 2026 (po korekcie sezonowej) 0,3%.

W tym samym czasie instytut IFO opublikował indeks klimatu dla biznesu, który wzrósł istotnie powyżej oczekiwań do poziomu 88,8, co stanowi wzrost do najwyższego poziomu od 2 lat.



