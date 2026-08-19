PULS GPW: Ceny ropy i długu spychają rynek w dół, CD-Projekt oddaje wzrosty

Negatywny sentyment utrzymuje się w Europie, jednak na chwilę obecną brak istotnych spadków. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej traci w godzinach porannych ok. 0,5%.

Presję na światowe rynki wywiera obecnie główny rynek obligacji oraz ceny surowców energetycznych. Oprocentowanie obligacji rynku rozwiniętego gwałtownie rośnie, miejscami osiągając poziomy najwyższe od 2007 roku, ceny ropy utrzymają się na poziomie 91$ za baryłkę a europejski gaz zachowuje ceny powyżej ~63 euro za jednostkę grzewczą.

Mimo przecen na rynku akcji w ostatnich dniach, jednoczesne spadki cen obligacji oraz umiarkowane osłabienie się dolara po ostatnim wzroście może wskazywać że źródło przeceny wynika z kontekstu makroekonomicznego a nie zmiany w fundamentalnej sytuacji spółek.

Ruchy wewnątrz indeksu WIG20 są niemal wyłącznie spadkowe, jednak skala przecen wciąż jest ograniczona. Liderami spadków są CD-Projekt i Modivo, które mogą realizować część zysków z ostatnich wzrostów. Spada też KGHM, który wciąż jest pod presją oczekiwań inflacyjnych oraz cen miedzi.

Wiadomości ze spółek

Amica (AMC.PL): Szacunkowe wyniki za pierwszą połowę 2026 wskazują że spółka szacuje, że wynik EBITDA wzrósł do 53,2 mln PLN, jednak przychody ze sprzedaży spadły w tym okresie do 1,11 mld PLN. Wynik jest poniżej oczekiwań rynkowych a akcje spółki tracą ok. 1%.

Oponeo.pl (OPN.PL): Spółka osiągnęła w Q2 2026 wzrost przychodów o 19%, do poziomu 704,4 mln PLN. Zysk netto wyniósł 25,3 mln PLN. Opublikowane wyniki są zauważalnie poniżej oczekiwań rynku, akcje spółki tracą ok. 1,5%.

11 bit studios (11B.PL): Spółka ogłosiła nowy projekt o nazwie “Trainwatch”. Ilość szczegółów jest ograniczona, jednak akcje spółki zyskują o ok. 2%.

Analiza techniczna W20 (D1)

Mimo umiarkowanej korekty od szczytu, ruch cenowy na wykresie wciąż zachowuje silnie pro-wzrostową dynamikę. Dalsze wzrosty może wspierać znormalizowana wartość RSI[14]. W wypadku pogłębienia spadków z obecnego poziomu, korekta może sięgnąć nawet poziomów ~3800 punktów. Dla popytu kluczowa będzie obrona wzniesienia kanału FIBO ~~100 oraz następnie 61,8. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne:

Liczba publikacji makroekonomicznych pozostaje ograniczona w toku środowych notowań.