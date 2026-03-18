Puls GPW: Indeksy rosna, a inwestorzy patrzą na dziejsze decyzje FOMC

Środowa sesja na warszawskim parkiecie przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach. Inwestorzy pozostają jednak ostrożni i czekają na wieczorną decyzję amerykańskiego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych. Rynek zakłada utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie, natomiast kluczowe znaczenie będzie miał ton komunikatu oraz ewentualne wskazówki dotyczące kierunku dalszej polityki monetarnej.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych widoczna jest przewaga kupujących, choć skala wzrostów różni się w zależności od segmentu. Na godzinę 11:40 indeks WIG zyskuje około 1%, WIG20 rośnie o 1% , natomiast mWIG40 i sWIG80 zwyżkują odpowiednio o 0,7% i 0,6%. Lepsze zachowanie największych spółek sugeruje koncentrację kapitału w najbardziej płynnych walorach oraz większą aktywność inwestorów instytucjonalnych.

Wsparciem dla spółek o dużej kapitalizacji pozostają informacje o planowanych inwestycjach w sektorze energetycznym. Rządowe deklaracje wskazują, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat nakłady na ten obszar mogą sięgnąć około jednego biliona złotych. Tak duża skala wydatków poprawia nastroje wokół firm energetycznych, a także przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych zaangażowanych w realizację projektów infrastrukturalnych.

Z makroekonomicznego punktu widzenia napływające dane są niejednoznaczne. Z jednej strony spadają oczekiwania inflacyjne konsumentów, co wspiera scenariusz łagodniejszej polityki pieniężnej i sprzyja rynkowi akcji. Niższa inflacja oznacza bowiem tańsze finansowanie oraz korzystniejsze warunki dla przedsiębiorstw. Z drugiej strony pogarszające się oceny bieżącej sytuacji i nastrojów gospodarstw domowych sugerują, że odbicie konsumpcji może być słabsze niż wcześniej prognozowano. Może to działać niekorzystnie na spółki zależne od krajowego popytu.

Ogólny obraz rynku pozostaje zrównoważony. Pozytywne czynniki, takie jak perspektywa spadku inflacji, możliwe poluzowanie polityki monetarnej oraz zapowiadany impuls inwestycyjny w gospodarce, równoważą się z niepewnością co do kondycji koniunktury i oczekiwaniem na sygnały płynące z Rezerwy Federalnej. W krótkim terminie kierunek notowań może zależeć od reakcji globalnych inwestorów na decyzję amerykańskiego banku centralnego, natomiast lokalnie utrzymuje się selektywne podejście z preferencją dla największych spółek i beneficjentów planowanych inwestycji.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) rosną zdecydowanie na wartości. Wsparciem dla byków są zapowiedzi premiera dotyczące planowanych inwestycji w sektor energetyczny w nadchodzących latach, a także poprawa nastrojów w związku z nadziejami na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Notowania kontraktów przebijają istotny opór na poziomie 3350 pkt i pozostają powyżej kluczowych wykładniczych średnich kroczących, co wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Rainbow Tours(RBW.PL) ocenia, że skutki napięć na Bliskim Wschodzie mogą przełożyć się na koszty rzędu do ok. 5 mln zł, związane m.in. z organizacją powrotów klientów oraz modyfikacją oferty. Spółka zaznacza, że wpływ ten ma charakter krótkoterminowy. Jednocześnie podkreśla, że sytuacja operacyjna pozostaje stabilna i nie powinna znacząco wpłynąć na wyniki w dłuższej perspektywie.

Santander Bank Polska(SPL.PL) planuje wypłatę dywidendy w wysokości 49,98 zł na akcję. Łączna kwota przeznaczona dla akcjonariuszy może sięgnąć ok. 5,1 mld zł, przy czym możliwość wypłaty została wcześniej zaakceptowana przez KNF.

W przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację odcinka linii kolejowej Rail Baltica między Białymstokiem a Ełkiem unieważniono wybór oferty konsorcjum, którego liderem był Budimex(BDX.PL) o wartości ponad 4 mld zł netto. W efekcie całe postępowanie wraca do ponownego badania i oceny ofert, a PKP PLK będzie musiało ponownie wybrać najkorzystniejszą propozycję wykonawcy.

Cyber_Folks(CBF.PL) opublikował skonsolidowany raport roczny za 2025 rok, który pokazuje znaczący wzrost przychodów i aktywów, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej rentowności operacyjnej. Spółka kontynuuje rozwój swoich usług cyfrowych oraz optymalizację struktury finansowej, co przekłada się na silne wyniki finansowe zarówno w zakresie przychodów, jak i przepływów pieniężnych.

Najważniejsze dane finansowe za 2025 rok:

Przychody ze sprzedaży: 855,15 mln zł wobec 656,33 mln zł rok wcześniej. Wzrost o ponad 30%, co pokazuje dynamiczny rozwój działalności.

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 207,08 mln zł wobec 133,62 mln zł. Istotna poprawa rentowności operacyjnej.

Zysk netto: 127,85 mln zł wobec 153,77 mln zł w 2024 r.

Zysk netto na akcję (EPS): 8,86 zł wobec 10,87 zł w 2024 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 261,19 mln zł wobec 187,48 mln zł – znaczny wzrost generowanej gotówki.

Cyber_Folks w 2025 roku pokazał silny rozwój przychodów, wzrost aktywów i poprawę przepływów pieniężnych, przy utrzymaniu solidnej rentowności operacyjnej. Spółka kontynuuje ekspansję usług cyfrowych i utrzymuje dobrą pozycję kapitałową, co stwarza perspektywy dla dalszego rozwoju w kolejnych latach.