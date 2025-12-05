Puls GPW: Indeksy w lekkim wzroście, KGHM w centrum uwagi

Ministerstwo klimatu zapowiada kontynuację programu Mój Prąd w 2026 roku, kierując środki na rozwój domowych magazynów energii, a rynek czeka także na posiedzenie Fed dotyczące potencjalnych obniżek stóp w USA.

Rada Polityki Pieniężnej po grudniowej obniżce stóp do 4% wstrzymuje się z kolejnymi decyzjami i będzie obserwować skutki wcześniejszych działań; dalsze cięcia zależą od napływających danych.

Na warszawskiej giełdzie w piątkowy poranek sytuacja na indeksach jest zróżnicowana. Na godzinę 12:35 szeroki indeks WIG zyskuje ponad o 0,2%, a WIG20 notuje symboliczny wzrost. Natomiast indeksy średnich i małych spółek zdecydowanie zyskują na wartości. Szczególnie wyróżnia się mWIG40, który zyskuje 0,8%, a sWIG80 wzrasta o 0,1%. Indeks blue chipów ciągnie do góry KGHM. Gigant miedziowy korzysta bezprośrednio z rosnących cen miedzi i srebra na światowych rynkach. Po drugiej stronie barykady znajdują się CD Projekt oraz Grupa Kęty, które tracą odpowiednio o 1,9% i 1% podczas dzisiejszej sesji.

Po grudniowej obniżce stóp procentowych do 4 procent Rada Polityki Pieniężnej chce na pewien czas wstrzymać się z kolejnymi decyzjami i uważnie obserwować skutki wcześniejszych działań. Prezes NBP Adam Glapiński ocenia, że dalsze obniżki mogą się pojawić jedynie wtedy, gdy napływające dane będą to uzasadniały. Podkreśla przy tym własne umiarkowanie i przekonanie, że obecny poziom stóp jest odpowiedni, choć niektórzy członkowie Rady mogą w przyszłości proponować niewielkie luzowanie polityki pieniężnej.

Decyzję o grudniowej redukcji kosztu pieniądza uzasadniono niższą od prognoz inflacją, spadkiem inflacji bazowej oraz słabnącą presją płacową wynikającą z wolniejszego wzrostu wynagrodzeń i malejącego zatrudnienia..

Prezes NBP zwraca jednocześnie uwagę na bariery, które mogą ograniczać możliwość dalszego obniżania stóp. Podwyższona dynamika cen usług i możliwość wzrostu popytu związanego z wykorzystaniem funduszy unijnych mogą sprzyjać presji cenowej. Najpoważniejszym problemem pozostaje wysoki deficyt finansów publicznych, który zmniejsza pole manewru dla łagodzenia polityki pieniężnej.

Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że nowa odsłona programu Mój Prąd zostanie uruchomiona w pierwszych miesiącach 2026 roku. Jak przekazał resort, trwa już przekierowywanie znacznych środków z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój domowych magazynów energii. Plan zakłada dofinansowanie urządzeń, które pozwolą właścicielom paneli fotowoltaicznych lepiej wykorzystywać wytwarzaną energię, poprawić stabilność pracy instalacji oraz wzmocnić krajowy system energetyczny.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Dzisiejsze notowania kontraktów na WIG20 (W20) nieznacznie tracą. Pod koniec tygodnia rynek pozostaje w trybie wyczekiwania i konsoliduje się, oczekując zarówno na nadchodzące dane z USA, jak i decyzje Fed dotyczące stóp procentowych. Średnie kroczące (EMA 25, 50 i 100) pokazują osłabienie impetu wzrostowego. Kurs znajduje się tuż powyżej EMA 100, podczas gdy krótsze średnie przebiegają nieco wyżej i zaczynają się spłaszczać, co sugeruje, że krótkoterminowe wzrosty tracą dynamikę, choć trend długoterminowy pozostaje wciąż wzrostowy. Wskaźnik RSI utrzymuje się w środkowej strefie 40–50, co potwierdza brak wyraźnej przewagi po stronie kupujących jak i sprzedających.

Źródło: xStation5

Synektik(SNT.PL) poinformował o podpisaniu umowy z Wojskowym Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu dotyczącą regularnych dostaw materiałów zużywalnych do systemu robotycznego da Vinci wykorzystywanego w chirurgii małoinwazyjnej. Łączna wartość kontraktu może sięgnąć 13,8 mln zł netto, a obowiązywać będzie przez dwa lata.

Digital Network(DIG.PL) traci podczas dzisiejszej sesji ponad 4%. Presja na kurs wynika ze narastającego sporu związanego z przejęciem Braughman Group Media Outdoor.

Akcje Benefit Systems(BFT.PL) znajdują się pod presją po tym, jak Fundacja Drzewo i Jutro sprzedała wszystkie posiadane udziały.





