PULS GPW: Inflacja w celu, WIG20 stabilny

- Inflacja konsumencka w celu
- Rynek czeka na przemowę A.Glapińskiego
- Wiedźmin 4 dopiero w 2027
- ELQ z przełomowym kontraktem
- Inflacja konsumencka w celu
- Rynek czeka na przemowę A.Glapińskiego
- Wiedźmin 4 dopiero w 2027
- ELQ z przełomowym kontraktem
Czwartkowa sesja notowań na GPW przebiega w nastroju umiarkowanego optymizmu, co wpisuje się w szerszy sentyment inwestorów z Europy. Kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,7%.
Polscy inwestorzy czekają z niecierpliwością na wystąpienie Adama Glapińskiego, oczekując stanowiska RPP w sprawie wczorajszej decyzji o stopach procentowych. Przemówienie prezesa NBP ma rozpocząć się o godzinie 15:00 czasu polskiego.
Dane makroekonomiczne:
Dzisiejsza sesja dostarcza dużej ilości danych makroekonomicznych, zarówno z kraju, jak i zza granicy. Większość dużych gospodarek EU publikuje dziś dane o inflacji, w tym Polska.
CPI zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym znalazło się w dokładnie w konsensusie, na poziomie kolejno 2,4% oraz 0,0%.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na wykresie utrzymuje się w strefie oporu, w okolicach lokalnych szczytów na poziomie ok 3300 punktów. Kupujący wciąż pozostają w dobrej sytuacji, i utrzymują inicjatywę. Pierwszym celem dla podaży jest sprowadzenie kursu do poprzedniego kanału wzrostowego, a następnie kierunek na poziom FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. Wsparciem dla sprzedających może być podwyższony wskaźnik RSI (14) oraz przecięcie się lini sygnału oraz średniej MACD.
Wiadomości ze spółek:
- ELQ (ELQ.PL): Spółka chwali się podpisaniem umowy o wartości 363 tyś. zł na realizację projektu kinetycznego magazynu energii i instalacji wodorowej. Akcje drożeją o ponad 18%.
- Pepco (PCO.PL): Detalista publikuje wyniki za Q1 FY2026. Przychody spółki wzrosły do 1,34 mln euro, co stanowi wzrost o 5,2% rok do roku. Sprzedaż LFL sieci Dealz wzrosła o aż 7,7%. Akcje spółki spadają o niecały 1%.
- CD-Projekt (CDP.PL): Producent i wydawca gier komputerowych zapowiada że premiera gry Wiedźmin 4 nie odbędzie się w 2026, aby uniknąć konkurencji ze strony Grand Theft Auto 6. Akcje spółki rosną o ponad 4%.
- MO-Bruk (MBR.PL): Spółka budowlana otrzymuje szereg pozytywnych rekomendacji, zwracające uwagę na stopnie wygaszenie ryzyk z tytułu sporów sądowych, oraz na imponujące marże i dywidendę. Akcje spółki rosną o ok. 4%.
Podsumowanie dnia: Banki i sektor tech ciągną indeksy w górę 🏭 Mocne dane z przemysłu USA
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (16.01.2026)
Największy w swojej klasie: Co wyniki Blackrock mówią o rynku?
US OPEN: Wyniki banków i funduszy wspierają wyceny.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.