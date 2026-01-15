PULS GPW: Inflacja w celu, WIG20 stabilny

Czwartkowa sesja notowań na GPW przebiega w nastroju umiarkowanego optymizmu, co wpisuje się w szerszy sentyment inwestorów z Europy. Kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,7%.

Polscy inwestorzy czekają z niecierpliwością na wystąpienie Adama Glapińskiego, oczekując stanowiska RPP w sprawie wczorajszej decyzji o stopach procentowych. Przemówienie prezesa NBP ma rozpocząć się o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Dane makroekonomiczne:

Dzisiejsza sesja dostarcza dużej ilości danych makroekonomicznych, zarówno z kraju, jak i zza granicy. Większość dużych gospodarek EU publikuje dziś dane o inflacji, w tym Polska.

CPI zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym znalazło się w dokładnie w konsensusie, na poziomie kolejno 2,4% oraz 0,0%.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie utrzymuje się w strefie oporu, w okolicach lokalnych szczytów na poziomie ok 3300 punktów. Kupujący wciąż pozostają w dobrej sytuacji, i utrzymują inicjatywę. Pierwszym celem dla podaży jest sprowadzenie kursu do poprzedniego kanału wzrostowego, a następnie kierunek na poziom FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. Wsparciem dla sprzedających może być podwyższony wskaźnik RSI (14) oraz przecięcie się lini sygnału oraz średniej MACD.

Wiadomości ze spółek:

ELQ (ELQ.PL) : Spółka chwali się podpisaniem umowy o wartości 363 tyś. zł na realizację projektu kinetycznego magazynu energii i instalacji wodorowej. Akcje drożeją o ponad 18%.

: Spółka chwali się podpisaniem umowy o wartości 363 tyś. zł na realizację projektu kinetycznego magazynu energii i instalacji wodorowej. Akcje drożeją o ponad 18%. Pepco (PCO.PL) : Detalista publikuje wyniki za Q1 FY2026. Przychody spółki wzrosły do 1,34 mln euro, co stanowi wzrost o 5,2% rok do roku. Sprzedaż LFL sieci Dealz wzrosła o aż 7,7%. Akcje spółki spadają o niecały 1%.

: Detalista publikuje wyniki za Q1 FY2026. Przychody spółki wzrosły do 1,34 mln euro, co stanowi wzrost o 5,2% rok do roku. Sprzedaż LFL sieci Dealz wzrosła o aż 7,7%. Akcje spółki spadają o niecały 1%. CD-Projekt (CDP.PL) : Producent i wydawca gier komputerowych zapowiada że premiera gry Wiedźmin 4 nie odbędzie się w 2026, aby uniknąć konkurencji ze strony Grand Theft Auto 6. Akcje spółki rosną o ponad 4%.

: Producent i wydawca gier komputerowych zapowiada że premiera gry Wiedźmin 4 nie odbędzie się w 2026, aby uniknąć konkurencji ze strony Grand Theft Auto 6. Akcje spółki rosną o ponad 4%. MO-Bruk (MBR.PL): Spółka budowlana otrzymuje szereg pozytywnych rekomendacji, zwracające uwagę na stopnie wygaszenie ryzyk z tytułu sporów sądowych, oraz na imponujące marże i dywidendę. Akcje spółki rosną o ok. 4%.



