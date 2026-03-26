PULS GPW: KGHM i LPP publikują wyniki

Czwartkowa sesja w Europie przynosi spadki w pierwszych godzinach notowań. Rynek przejawia coraz większe obawy i niepewność wobec perspektyw na pokój oraz deklaracji Iranu i USA. Dodatkowo widmo powrotu inflacji skłania niektórych uczestników rynku do wyceny bardziej jastrzębich ścieżek stóp procentowych w Europie. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej tracą niecały 1%. W20 (D1) Kurs utrzymuje się w wąskim kanale konsolidacji, skoncentrowanym wokół strefy oporu na poziomie 3270 punktów. Popyt wciąż utrzymuje wsparcie wynikające ze średniej EMA100 oraz broni newralgicznej strefy 3270 punktów, jednak wyraźnie brakuje mu impetu do odzyskania inicjatywy. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: LPP (LPP.PL) : Polski konglomerat odzieżowy publikuje wyniki za 2025 rok. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży do 18,582 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o ponad 20%. Zysk netto osiągnął 1,617 mld zł, co oznacza spadek o niecałe 2% względem roku poprzedniego. Sprzedaż LFL wzrosła o 2,3% w 2025 roku, a powierzchnia handlowa zwiększyła się o 25%. Zarząd rozważa rekomendację dywidendy w wysokości 900 zł na akcję. Akcje spółki zyskują ok. 6%.

KGHM (KGH.PL) : Polski producent miedzi i srebra opublikował wyniki sprzedażowo-produkcyjne za luty 2026 r. oraz raport roczny za 2025 r. Produkcja miedzi wzrosła o 5% r/r, a srebra o 67%. Sprzedaż miedzi spadła o 18%, natomiast sprzedaż srebra wzrosła o 63%. W całym 2025 roku przychody wzrosły do 30,96 mld zł, EBITDA osiągnęła 10,28 mld zł, a zysk netto ze sprzedaży wzrósł do 3,15 mld zł. Zysk netto ogółem spadł jednak do 1,94 mld zł. Akcje spółki tanieją o ponad 4%.

Virtus (RAE.PL): Spółka wyemitowała weksle o wartości nominalnej 4,2 mln zł, które zostaną nabyte po cenie 4,0 mln zł. Emisja ma na celu pozyskanie funduszy na sfinansowanie projektów z obszaru obronnego i „dual-use". Akcje spółki tracą ponad 7%.

PolTREG (PTG.PL) : Spółka ogłosiła emisję 1 253 008 akcji; akcje spółki tracą ponad 10%.

Niewiadów (GNS.PL): Zarząd spółki ogłosił, że zawarł umowę objęcia 3 mln akcji spółki Tech Robotics za cenę 300 000 zł. Akcje spółki tracą ok. 4%.

