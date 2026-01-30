PULS GPW: Kongsberg w Polsce, korekta na srebrze dociera do Polski

Najważniejsze wnioski APS będzie bronił polskiego nieba?

Srebro spada, a za nim KGHM

Na ostatniej sesji tygodnia w Europie dominują umiarkowane wzrosty. Sentyment ten dotarł na GPW. Kontrakty na WIG20 rosną w godzinach popołudniowych o ok. 0,5%. Wydarzenia: Polska grupa zbrojeniowa podpisała umowę na dostawę systemów antydronowych z Kongsberg Defence.

Polska kontynuuje wdrażanie „POLSTR”, następcy WIBOR-u. Nowa stawka ma lepiej oddawać realia rynku długu i być bardziej przejrzystym wskaźnikiem. Pożyczki wykorzystujące ten wskaźnik mają trafić do sprzedaży w ciągu kilku tygodni. Dane makroekonomiczne: Instytut BIEC opublikował indeks oczekiwanego bezrobocia. Wskaźnik osiągnął poziom 77,5, co jest najwyższą wartością od 2016 roku. Ma to sygnalizować wzrost bezrobocia w przyszłości. W20 (D1) Źródło: xStation5

Kurs na wykresie na razie broni nowego, bardziej stromego kanału wzrostowego. Obecnie popyt ma wyraźną inicjatywę. Dalsze wzrosty może wspierać sygnał ze średniej MACD, jednak entuzjazm kupujących może być studzony przez wskaźnik RSI. Wiadomości ze spółek: APS (APS.PL) – Spółka dostarczająca rozwiązania pomiarowe i automatykę przemysłową będzie częścią nowej inicjatywy Ministerstwa Obrony. We współpracy z Kongsberg oraz PGZ podejmie się konstrukcji polskiej tarczy „antydronowej”. Spółka rośnie o 30%.

– Spółka dostarczająca rozwiązania pomiarowe i automatykę przemysłową będzie częścią nowej inicjatywy Ministerstwa Obrony. We współpracy z Kongsberg oraz PGZ podejmie się konstrukcji polskiej tarczy „antydronowej”. Spółka rośnie o 30%. KGHM (KGH.PL), Mennica Polska (MNC.PL) – Spółki zaangażowane w wydobycie i sprzedaż metali szlachetnych cierpią z powodu niedawnej korekty na rynku. Wyceny spadają odpowiednio o 8% i 5%.

– Spółki zaangażowane w wydobycie i sprzedaż metali szlachetnych cierpią z powodu niedawnej korekty na rynku. Wyceny spadają odpowiednio o 8% i 5%. DataWalk (DAT.PL) – Polska spółka technologiczna rośnie dziś o ponad 4% na fali oczekiwań związanych z możliwym zaangażowaniem spółki w europejskie inicjatywy obronne.

