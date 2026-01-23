PULS GPW: Konsolidacja na szczytach

- Dobre wyniki XTPL, gorsza reakcja
- Newmag z rekordową sprzedażą
- WIG20 utrzymuje szczyt, ale traci impet wzrostowy
- Dobre wyniki XTPL, gorsza reakcja
- Newmag z rekordową sprzedażą
- WIG20 utrzymuje szczyt, ale traci impet wzrostowy
Ostatnia sesja na GPW w tym tygodniu rozpoczyna się w atmosferze umiarkowanego niepokoju. Rynek nie do końca wierzy w ugodę między Europą a USA, a wyniki amerykańskich spółek rozczarowują wyśrubowane oczekiwania. Większość europejskich indeksów notuje niewielkie spadki w godzinach porannych, a WIG20 podąża za kontynentalnym trendem. Kontrakty na główny indeks GPW tracą ok. 0,5%.
Instytut BIEC opublikował swoją comiesięczną odsłonę „Indeksu Dobrobytu”. Indeks rośnie do poziomu 96 i osiąga najwyższy poziom od lutego 2025 r.
Członkini RPP, Iwona Duda, wypowiada się na temat obniżek stóp. Wskazuje na możliwe obniżki w lutym i marcu, przerwę w kwietniu oraz powrót do luzowania w maju.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Ostatnia fala wzrostu pozwala kupującym obronić górne ograniczenie dotychczasowego trendu wzrostowego oraz osiągnąć kolejny lokalny szczyt. Jeśli popytowi uda się wybić powyżej strefy oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt, możliwe będzie wyznaczenie nowego, bardziej stromego trendu wzrostowego.
Wiadomości ze spółek:
- XTPL (XTP.PL) – Niewielkie rozczarowanie wynikami spółki za IV kw. 2025 r. Wzrost przychodów o 11% oraz rekordowa sprzedaż maszyn okazały się niewystarczające dla rynku. Akcje spółki tracą ok. 1%.
- Newag (NWG.PL) – Producent pojazdów szynowych chwali się rekordową sprzedażą oraz wynikiem finansowym za pierwsze trzy kwartały 2025 r. na poziomie 1,7 mld zł.
- STALEXP (STX.PL) – Zarząd spółki podejmuje decyzję o usunięciu założenia kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Akcje spółki tracą ok. 5%.
- QNA Technology (QNATECHN.PL) – Spółka podpisuje memorandum o współpracy z amerykańską firmą dotyczące prac nad rozwojem „Niebieskich Kropek Kwantowych”. Akcje spółki rosną o ponad 12%.
- MOJ (MOJ.PL) – Spółka składa wniosek do KNF o wycofanie z obrotu ponad 4 mln akcji. Akcje spółki rosną o 6%.
Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗
PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨
Jaki jest najgorszy miesiąc dla WIG20?
Akcje Nvidia rosną prawie 2%🗽Chiny pozwolą na zakupy H200?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.