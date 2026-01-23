PULS GPW: Konsolidacja na szczytach

Ostatnia sesja na GPW w tym tygodniu rozpoczyna się w atmosferze umiarkowanego niepokoju. Rynek nie do końca wierzy w ugodę między Europą a USA, a wyniki amerykańskich spółek rozczarowują wyśrubowane oczekiwania. Większość europejskich indeksów notuje niewielkie spadki w godzinach porannych, a WIG20 podąża za kontynentalnym trendem. Kontrakty na główny indeks GPW tracą ok. 0,5%.

Instytut BIEC opublikował swoją comiesięczną odsłonę „Indeksu Dobrobytu”. Indeks rośnie do poziomu 96 i osiąga najwyższy poziom od lutego 2025 r.

Członkini RPP, Iwona Duda, wypowiada się na temat obniżek stóp. Wskazuje na możliwe obniżki w lutym i marcu, przerwę w kwietniu oraz powrót do luzowania w maju.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Ostatnia fala wzrostu pozwala kupującym obronić górne ograniczenie dotychczasowego trendu wzrostowego oraz osiągnąć kolejny lokalny szczyt. Jeśli popytowi uda się wybić powyżej strefy oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt, możliwe będzie wyznaczenie nowego, bardziej stromego trendu wzrostowego.

Wiadomości ze spółek: