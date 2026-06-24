Puls GPW: Korekta nie odpuszcza, inwestorzy czekają na kluczowe dane z USA

Środowa sesja na warszawskiej giełdzie upływa pod znakiem kontynuacji korekty rozpoczętej dzień wcześniej. Choć presja podaży jest dziś wyraźnie mniejsza niż we wtorek, główne indeksy pozostają pod kreską, a inwestorzy nadal zachowują ostrożność. Po bardzo mocnych wzrostach obserwowanych w ostatnich tygodniach rynek wszedł w fazę realizacji zysków, której sprzyja także mniej korzystny sentyment na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy rynku niechętnie podejmują większe ryzyko przed jednym z najważniejszych wydarzeń tygodnia, czyli czwartkowej publikacji amerykańskiego wskaźnika PCE. Dane te są szczególnie istotne dla Rezerwy Federalnej, ponieważ stanowią preferowaną przez Fed miarę inflacji. Odczyt może istotnie wpłynąć na oczekiwania dotyczące terminu kolejnych obniżek stóp procentowych w USA, a tym samym na zachowanie globalnych rynków akcji.

Dodatkowo już po zakończeniu środowej sesji w Stanach Zjednoczonych inwestorzy poznają wyniki Microna, jednego z najważniejszych producentów pamięci dla branży półprzewodników. Raport spółki będzie traktowany jako kolejny test kondycji sektora sztucznej inteligencji i całego segmentu technologicznego. Ewentualne pozytywne zaskoczenie mogłoby poprawić nastroje wokół spółek technologicznych, które od początku tygodnia znajdują się pod presją korekty po wcześniejszych dynamicznych wzrostach.

Na krajowym podwórku napłynęło dziś kilka danych wskazujących na utrzymującą się poprawę sytuacji gospodarczej. GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wyniosła 5,9 proc., zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednocześnie ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury wzrósł w czerwcu do 98,8 pkt z 98,5 pkt miesiąc wcześniej, co sugeruje stopniową poprawę ocen sytuacji gospodarczej wśród przedsiębiorców.

Pozytywnie wypadły również dane dotyczące aktywności firm. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych zwiększyła się w maju o 11,9 proc. rok do roku, potwierdzając utrzymującą się siłę krajowego popytu. Z kolei nowe zamówienia eksportowe wzrosły o 6,2 proc. rdr, co może być sygnałem stopniowej poprawy sytuacji w europejskim przemyśle i handlu zagranicznym.

Mimo relatywnie solidnego pakietu danych z polskiej gospodarki, krajowy rynek pozostaje dziś przede wszystkim pod wpływem czynników globalnych. Inwestorzy koncentrują się na nadchodzących publikacjach z USA, które mogą nadać kierunek notowaniom na kolejne dni. Do tego czasu na GPW prawdopodobnie utrzyma się podwyższona ostrożność, a część uczestników rynku może preferować ograniczanie ekspozycji na ryzykowne aktywa przed kluczowymi odczytami makroekonomicznymi.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 (W20) kontynuują spadki zapoczątkowane w poprzednich dniach, choć skala przeceny pozostaje umiarkowana. Inwestorzy zachowują ostrożność przed piątkową publikacją wskaźnika PCE w Stanach Zjednoczonych, który jest kluczową dla Rezerwy Federalnej miarą inflacji i może wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki stóp procentowych. W efekcie na rynkach dominuje postawa wyczekiwania, a aktywność inwestorów pozostaje ograniczona. Notowania kontraktów poruszają się w relatywnie wąskim przedziale wahań, podczas gdy uczestnicy rynku analizują napływające dane makroekonomiczne i przygotowują się na najważniejsze wydarzenia końcówki tygodnia.

Źródło: xStation5

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