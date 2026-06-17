Puls GPW: Lokalne szczyty i ostrożne wzrosty.

Polski rynek rozpoczyna środową sesję w umiarkowanie pozytywnym nastroju, wzrosty wycen podtrzymywane są przez oczekiwania wobec pokoju na zatoce perskiej oraz korespondującym ze spadkiem oczekiwań inflacyjnych. WIG20 wpisuje się w szerszy trend wzrostowy, i kontrakty śledzące indeks rosną dziś o ok. 0,9%. Bank Światowy przedstawił nową Strategię Partnerstwa dla Polski na lata 2026–2031. W ramach strategii przewidziano dofinansowanie w wysokości 6,75 mld USD. Po zakończeniu programu, Polska ma również zakończyć korzystanie ze środków BŚ ze względu na etap rozwoju gospodarczego. Liderem wzrostu kolejną sesję pozostaje KGHM, mieszany sentyment w sektorze finansów, niewielkie spadki spółek konsumenckich. Dane makroekonomiczne: Najważniejszym punktem dnia pozostaje wieczorna decyzja FOMC. Rynek oczekuje pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie (3,5–3,75%). Łagodniejszy przekaz Fed mógłby wspierać rynki wschodzące, takie jak Polska. Bardziej jastrzębia komunikacja mogłaby natomiast uruchomić realizację zysków po ostatnim silnym ruchu na GPW.

W20 (D1) Cena utrzymuje się powyżej strefy oporu na poziomie ~3680 punktów. Mimo chwilowego zejścia poniżej oporu, kupujący pokazują siłę i podtrzymują inicjatywę. RSI, MACD oraz średnie EMA pozostają na poziomach wskazujących na kontynuację wzrostów. Kolejnym istotnym poziomem oporu dla kupujących mogą być okolice ~3850 punktów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Synektik (SNT.PL) - Książek Holding (akcjonariusz Syntetik) zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu, z ofertą skierowaną do wybranych inwestorów. Celem jest sprzedaż ponad 1,3 mln akcji spółki. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 300 zł. Akcje spółki tracą prawie 7%.

Atal (1AT.PL) - Spółka deweloperska zdecydowała o podwyższeniu wartości emitowanych obligacji do 260 mln zł z poziomu 200 mln zł. Akcje rosną o ponad 1%.

Mostostal Warszawa (MSW.PL) - Spółka wniosła pozew przeciwko Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. Mostostal Warszawa dochodzi od pozwanego zapłaty łącznej kwoty 152,53 mln zł wraz z odsetkami. Jest to ciąg dalszy sporu między GDDKIA oraz spółką odnośnie prac nad odcinkiem Domaradz - Iskrzynia. Zarząd Mostostalu Warszawa zastrzegł, że pozew ten nie wyczerpuje całości roszczeń spółki wynikających z umowy. Akcje spółki zyskują ponad 3%.

Asbis (ASB.PL) - Apple ustanowił Asbis Middle East jako niewyłącznego, niezależnego dystrybutora produktów Apple z wartością dodaną w Afryce Zachodniej i Północnej. Akcje spółki rosną o niecały 1%.



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