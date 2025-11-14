Puls GPW: Negatywny sentyment na rynku akcji w cieniu dobrych danych makro

Mimo pozytywnych danych, akcje pozostają pod presją, a inwestorzy analizują ryzyka związane z czynnikami globalnymi.

Inflacja w październiku utrzymała się na poziomie 2,8% r/r, wskazując na dalsze wygaszanie presji cenowej.

Najświeższe publikacje GUS przyniosły rynkom kolejny zestaw danych, które stabilizują nastroje. Inflacja za październik utrzymała się na poziomie 2,8 procent rok do roku, co potwierdza, że presja cenowa konsekwentnie słabnie i od kilku miesięcy trzyma się wyraźnie poniżej symbolicznej granicy trzech procent. Równocześnie szybki szacunek PKB za trzeci kwartał wskazał, że gospodarka rozwija się w tempie 3,7 procent w skali roku, a wzrost z kwartału na kwartał był identyczny jak w drugim kwartale i wyniósł 0,8 procent. Taki zestaw danych pokazuje, że polska gospodarka radzi sobie stabilnie, mimo wyraźnego uspokojenia inflacji.

Rynki finansowe natychmiast zaczęły interpretować te informacje pod kątem zbliżającej się decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Utrzymująca się w pobliżu celu NBP inflacja daje argumenty zwolennikom dalszego łagodzenia polityki pieniężnej i może wzmacniać scenariusz grudniowej redukcji stóp. Z drugiej strony dynamika cen usług pozostaje wyraźnie podwyższona, co dla bardziej ostrożnych członków RPP będzie ważnym sygnałem, że cykl obniżek powinien postępować powoli. Dodatkową warstwę niepewności wprowadzają czynniki globalne, które mogą w każdej chwili przełożyć się na zmienność cen energii i surowców.

Na krajowym rynku akcji ogólny wydźwięk danych jest sprzyjający. Stabilna koniunktura gospodarcza w połączeniu z wygasającą inflacją tworzy środowisko, w którym inwestorzy chętniej podejmują ryzyko, zwłaszcza w przypadku spółek, które korzystają na niższym koszcie kapitału. Obligacje skarbowe także otrzymały wsparcie, ponieważ obecne dane wzmacniają oczekiwania stopniowych cięć stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Z kolei złoty nie zareagował gwałtownie, ponieważ publikacje były zgodne z przewidywaniami rynku.

Mimo pozytywnych informacji, na godzinę 12:30 główne indeksy na warszawskim parkiecie znajdują się pod presją. Szeroki indeks traci 1,3%, a WIG20 cofa się o ponad 1,5%. Spadki odnotowują również mWIG40 oraz sWIG80, które tracą odpowiednio 1,10% i 0,36%. Sytuacja ta pokazuje, że mimo dobrych danych makroekonomicznych inwestorzy pozostają ostrożni i realizują zyski na rynku akcji.

W skrócie, dzisiejsze dane wskazują na jednoczesne uspokojenie inflacji i utrzymanie dobrego tempa wzrostu gospodarczego, co tworzy korzystne otoczenie dla rynków finansowych. Choć warunki sprzyjają grudniowej obniżce stóp procentowych, decyzja RPP wciąż może pójść w dwóch kierunkach ze względu na utrzymującą się presję w usługach i podwyższone ryzyka zewnętrzne.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Dzisiejsza sesja na kontraktach na indeks WIG20 (W20) przebiega pod wyraźną presją. Po ostatnich próbach utrzymania się blisko historycznych szczytów kurs zaczął się cofać, spadając poniżej poziomu 3000 punktów. Sprzedający przejmują inicjatywę, co widać po wyraźnym spadku notowań. Wskaźnik RSI sygnalizuje osłabienie momentum, co może zwiastować dalsze pogłębienie korekty, jeśli nie zostanie obroniony kluczowy poziom wsparcia. Pomimo presji, wykładnicze średnie kroczące pozostają poniżej obecnego poziomu cen, co może stanowić ważny punkt odniesienia dla inwestorów liczących na odbicie w najbliższym czasie.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Grupa KGHM(KGH.PL) opublikowała wyniki za III kwartał 2025 roku, które w większości okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, przy zachowaniu stabilnej kondycji finansowej mimo spadku produkcji miedzi. Po publikacji wyników kurs akcji spółki spada.

Wyniki finansowe III kwartału 2025 r.:

Skorygowana EBITDA: 2,34 mld zł (konensus: 2,29 mld zł)

Przychody: 8,315 mld zł (konsensus: 8,553 mld zł)

Zysk netto: 433 mln zł (rok wcześniej: 240 mln zł)

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA KGHM Polska Miedź: 1,127 mld zł (II kw.: 1,178 mld zł)

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda (55% udziałów KGHM): 723 mln zł (II kw.: 630 mln zł)

KGHM International EBITDA: 389 mln zł (II kw.: 448 mln zł)

Wyniki narastająco po trzech kwartałach 2025 r.:

Przychody: 25,871 mld zł (rok wcześniej: 26,139 mld zł)

Skorygowana EBITDA: 7,203 mld zł (rok wcześniej: 6,186 mld zł)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 1,012 mld zł (rok wcześniej: 1,313 mld zł)

Produkcja i koszty:

Produkcja miedzi płatnej: 526,4 tys. ton (-3% rdr)

Produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych: 304,7 tys. ton (+0,2% rdr)

Produkcja miedzi elektrolitycznej: 421 tys. ton (-4,6% rdr)

Produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda: 64,9 tys. ton (+14% rdr)

Produkcja miedzi płatnej KGHM International: 40,6 tys. ton (45,5 tys. ton rok wcześniej)



Dodatkowo KGHM poinformował, że planuje główne nakłady na trzy nowe szyby w latach 30. Rozpoczęcie głębienia szybu Retków przewidziano w 2028–2029 roku, zakończenie około 2036 roku. Kolejne dwa szyby mają powstawać w odstępach 2–3 lat, a najintensywniejsze nakłady przypadają na lata 2034–2040. Trwają już prace geologiczno-hydrogeologiczne dla Retków, Gaworzyc i GG-2 „Odra”. Szacunkowy koszt inwestycji to co najmniej 9 mld zł.

Analitycy domu maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji mBanku(MBK.PL) do 1 224 zł, rekomendując ich zakup. Po latach skupiania się na problematycznych kredytach hipotecznych we frankach, bank koncentruje się teraz na wzroście i poprawie rentowności w ramach strategii „Cała naprzód!”. Plan zakłada osiągnięcie udziału w rynku przekraczającego 10% do 2030 roku, pełne wykorzystanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji oraz powrót do wypłaty dywidendy. Pomimo wyzwań takich jak niższe stopy procentowe i rosnące obciążenia podatkowe, bank realizuje ambitne cele rozwojowe.

Akcje Decora(DCR.PL) notują dziś lekkie spadki po publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze trzy kwartały 2025 roku. Spółka odnotowała wzrost przychodów, choć zysk netto był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2024 roku.



Najważniejsze dane finansowe (narastająco 3Q 2025 vs analogiczny okres 2024):

Przychody netto ze sprzedaży: 498,7 mln zł (447,8 mln zł rok wcześniej)

Zysk brutto ze sprzedaży: 205,8 mln zł (190,1 mln zł rok wcześniej)

Zysk ze sprzedaży: 86,6 mln zł (87,3 mln zł rok wcześniej)

Zysk z działalności operacyjnej: 76,8 mln zł (82,6 mln zł rok wcześniej)

EBITDA: 97,9 mln zł (99,9 mln zł rok wcześniej)

Zysk netto: 61,0 mln zł (66,4 mln zł rok wcześniej)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 76,4 mln zł (56,3 mln zł rok wcześniej)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: -28,7 mln zł (-17,4 mln zł rok wcześniej)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: -53,7 mln zł (-42,8 mln zł rok wcześniej)



Decora SA utrzymuje stabilną sytuację finansową. Spółka zwiększyła przychody i poprawiła przepływy z działalności operacyjnej, choć zysk netto wykazał niewielki spadek rok do roku. Wzrost aktywów i kapitału własnego pokazuje kontynuację inwestycji i rozwój działalności.

Apator(APT.PL) opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, który w wielu obszarach minął się z rynkowymi oczekiwaniami. Spółka odnotowała spadek przychodów i zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku, przy jednoczesnym wzroście EBITDA.

Najważniejsze dane finansowe (narastająco 3Q 2025 vs analogiczny okres 2024, skonsolidowane):

Przychody ze sprzedaży: 865,9 mln zł (927,1 mln zł rok wcześniej)

Zysk z działalności operacyjnej: 66,1 mln zł (73,1 mln zł rok wcześniej)

EBITDA: 117,6 mln zł (114,8 mln zł rok wcześniej)

Zysk brutto: 61,2 mln zł (70,7 mln zł rok wcześniej)

Zysk netto: 53,3 mln zł (56,1 mln zł rok wcześniej)

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 53,1 mln zł (55,7 mln zł rok wcześniej)

Zysk netto na akcję: 1,83 zł (1,92 zł rok wcześniej)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 88,8 mln zł (105,5 mln zł rok wcześniej)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -64,1 mln zł (-39,3 mln zł rok wcześniej)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej: -20,3 mln zł (-69,7 mln zł rok wcześniej)











