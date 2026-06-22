PULS GPW: Niepokój geopolityczny spycha WIG z lokalnych szczytów

Indeksy Europejskie zaczynają kolejny tydzień w mieszanych nastrojach, choć z lekką przewagą umiarkowanych spadków. GPW pozycjonuje się po stronie spadkowej tego trendu, kontrakty W20 tracą ok. 0,4%.

Głównym impulsem spadkowym jest ambiwalentny status negocjacji między Iranem a USA. Mimo podpisania traktatu przez Iran, USA i Pakistan, negocjacje miały utknąć w martwym punkcie a Cieśnina Ormuz znów ma być zamknięta.

W WIG20 najlepiej radzą sobie Pepco oraz Orlen. Traci LLP, Allegro oraz Kęty.

Dane Makroekonomiczne:

Inwestorzy poznali dziś dane dot. Produkcji przemysłowej, sprzedaży oraz zatrudnienia w Polsce za miesiąc maj:

Ceny producentów w przemyśle y/y: 2,4% (Oczekiwano: 2,4%; Poprzednio: 2,1%)

Ceny produkcji konstrukcyjno-montażowej y/y: 5,5% Produkcja konstrukcyjno montażowa y/y: 3,9%

Zatrudnienie y/y: -0,9%

Płace y/y: 5,8%

Sprzedaż detaliczna: 4,4% (Oczekiwano: 5,3%; Poprzednio: 2,8%)

Dynamika zmiany cen oraz produkcji przemysłowej wskazuje na wąskie gardła i problemy z realizacją zamówień, oznacza to większą dynamikę wzrostu cen przy mniejszej dynamice wzrostu produkcji.

Dane o zatrudnieniu pokazują nierówną sytuację rynku, w którym płace rosną mimo spadku zatrudnienia, co może wskazywać na redukcję mniej produktywnych etatów przy utrzymaniu się presji płacowej w bardziej konkurencyjnych sektorach.

W20 (D1)

Podaż odzyskuje inicjatywę, spychając kurs z powrotem poniżej oporu na poziomie 3680 punktów. Docelowy zasięg korekty to na chwilę obecną poziomy między FIBO 78,6 a FIBO 61,8. Jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę, konieczny będzie możliwie szybki powrót powyżej 3680. Na korzyść kupujących wciąż działają średnie EMA oraz RSI, jednak MACD jest niebezpiecznie blisko sygnału sprzedaży. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: