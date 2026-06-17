PILNE: Fed utrzymuje stopy bez zmian 🚩 US500 traci

Fed utrzymał stopy na poziomie 3.75% zgodnie z oczekiwaniami rynku i bez zmian względem poprzedniego posiedzenia. W pierwszej reakcji na decyzję i nowe projekcje kontrakt na US500 traci po tym, jak Rezerwa Federalna obniżyła prognozy dla wzrostu gospodarki USA, podnosząc jednocześnie oczekiwany poziom inflacji w kolejnych latach. Fed podniósł prognozy inflacji, obniżył prognozy wzrostu gospodarczego, obniżył prognozy bezrobocia oraz przesunął cały dot plot wyraźnie w jastrzębią stronę. Kluczowe informacje Mediana prognoz stóp procentowych Fed na koniec 2026 roku wyniosła 3,75%, wobec 3,375% w marcowych projekcjach. Mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2027 roku wzrosła do 3,625% z 3,125% w marcu.

z w marcu. Mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2028 roku wzrosła do 3,375% z 3,125% w marcu.

z w marcu. Fed obniżył prognozę wzrostu gospodarczego USA na 2026 rok do 2,2% z 2,4% prognozowanych w marcu.

z prognozowanych w marcu. Długoterminowa prognoza wzrostu gospodarczego pozostała bez zmian na poziomie 2% .

. Fed podkreślił, że inflacja nadal pozostaje podwyższona względem celu 2%, częściowo z powodu szoków podażowych, które doprowadziły do wzrostu cen w wybranych sektorach, w tym energii.

Według Fed aktywność gospodarcza nadal rośnie w solidnym tempie pomimo podwyższonej niepewności związanej między innymi z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Fed ocenia, że wzrost produktywności oraz nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw pozostają silne.

Zdaniem Fed przyrost zatrudnienia nadąża za wzrostem siły roboczej, a stopa bezrobocia pozostaje stabilna.

Komitet zadeklarował dalsze działania na rzecz przywrócenia stabilności cen. Głosowanie nad decyzją dotyczącą polityki pieniężnej zakończyło się wynikiem 12 do 0 , bez głosów sprzeciwu.

, bez głosów sprzeciwu. Fed potwierdził utrzymanie polityki zapewniania wysokiego poziomu rezerw w systemie bankowym oraz możliwość zwiększania posiadanych papierów wartościowych, jeśli będzie to konieczne. Teraz uwaga przenosi się na prasową konferencję z udziałem nowego przewodniczącego Fed, Kevina Warsha - zaplanowano ją na godzinę 20:30. Źródło: xStation5

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