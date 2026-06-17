‼️Fed szokuje rynki: Wolniejszy wzrost, uderzenie inflacji i stopy „wyżej na dłużej”

Fed opublikował wraz z decyzją najnowsze “Podsumowanie Projekcji Gospodarczych“ (SEP). Z czerwcowego raportu wyłania się dosyć jastrzębi, a być może nawet lekko stagflacyjny obraz gospodarki: niższe tempo wzrostu PKB przy jednoczesnym, gwałtownym odbiciu inflacji. Z drugiej strony, inflacja wydaje się być przejściowa, gdyż Fed w dalszym ciągu widzi powrót inflacji do celu w 2028 roku, tak samo jak po marcowym posiedzeniu. Niemniej projekcja dot-chart wskazuje na podwyżkę w tym roku, choć jednocześnie rozkład głosu niekoniecznie może ją gwarantować.

Z drugiej strony zaktualizowane prognozy rozwiewają nadzieje na szybki powrót do luźnej polityki monetarnej. Zamiast tego Fed przygotowuje rynki na scenariusz, w którym walka z inflacją jest daleka od zakończenia. Co ciekawe prognozy pokazują więcej niż samo oświadczenie, które jest prawdopodobnie rekordowo krótkie…

Rewizja makroekonomiczna: Mniej wzrostu, więcej problemów

Najnowsze projekcje makroekonomiczne przynoszą kluczowe i wyraźne zmiany w stosunku do oczekiwań z marca:

Wzrost PKB spowalnia: Prognoza wzrostu gospodarczego na 2026 rok została zrewidowana w dół do 2,2% (z 2,4% w marcu). Długoterminowy potencjał wzrostu gospodarki USA pozostaje bez zmian na poziomie 2,0%.

Wystrzał inflacji: To najbardziej niepokojący element raportu. Oczekuje się, że inflacja PCE w 2026 r. wyniesie aż 3,6% , co stanowi drastyczny skok w porównaniu z marcową prognozą (2,7%). Podobnie wygląda sytuacja z inflacją bazową PCE (bez cen żywności i energii), która ma wynieść 3,3% (wobec 2,7% w marcu). Jest to jednak efekt ostatniego kryzysu energetycznego

Odległy cel inflacyjny: Rezerwa Federalna podtrzymuje, że inflacja nie wróci do celu 2,0% aż do 2028 roku. Z komunikatu wynika, że podwyższona dynamika cen to efekt m.in. szoków podażowych, w tym zawirowań w sektorze energetycznym.

Silny rynek pracy: Paradoksalnie, jedynym „jasnym” (choć problematycznym z punktu widzenia walki z inflacją) punktem jest rynek pracy. Prognoza stopy bezrobocia na 2026 rok została obniżona do 4,3% z 4,4% szacowanych w marcu.

Dot Plot: Podwyżki powracają na stół

Największym zaskoczeniem dla inwestorów jest jednak nowy dot plot (wykres kropkowy pokazujący oczekiwania członków FOMC wobec stóp procentowych). O ile rynek jeszcze niedawno wyceniał serie obniżek, Fed funduje zimny prysznic:

Wykres implikuje podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w 2026 roku. Co więcej, ścieżka ewentualnego luzowania w kolejnych latach jest niezwykle płaska: Fed przewiduje cięcie zaledwie o 25 pb. w 2027 r. i kolejne skromne 25 pb. w 2028 r.

Słynna rynkowa mantra „higher for longer” (wyżej na dłużej) właśnie nabrała nowego, jeszcze bardziej restrykcyjnego znaczenia.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że większość głosów mamy w zakresie 3,6-3,8%, co oznacza, że duża część członków wciąż może nie widzieć podwyżki w tym roku.

Co to oznacza dla rynków finansowych?

Tak jastrzębi zwrot w komunikacji Fed i rewizja danych w kierunku obniżonego wzrostu i podwyższonej inflacji w 2026 roku mogą oznaczać dalszą presję na wzrost rentowności, ale jednocześnie umocnienie amerykańskiego dolara, jeśli jastrzębi przekaz umocni się na rynku w kolejnych tygodniach i miesiącach. To jednocześnie fatalna informacja dla złota oraz dla indeksów giełdowych.

Wspomniane przez Fed „szoki podażowe w sektorze energii” sugerują, że ceny ropy naftowej i gazu ziemnego mogą pozostać strukturalnie wyższe, co wesprze wyceny spółek z tego sektora.

Dla Wall Street to scenariusz wysoce negatywny. Wyższe koszty kapitału (stopy) uderzą w wyceny spółek, szczególnie w wrażliwy na stopy procentowe sektor technologiczny i spółki wzrostowe. Jednocześnie obniżenie prognoz PKB budzi obawy o przyszłe zyski przedsiębiorstw. Możemy spodziewać się rotacji kapitału od ryzykownych aktywów w stronę spółek z sektorów defensywnych, spółek płacących wysokie dywidendy (tzw. value) oraz sektora energetycznego, który według samego Fed wciąż doświadcza szoków cenowych.

Złoto redukuje wzrost z dwóch poprzednich sesji, pomijając lukę powstałą na otwarciu po weekendzie, kiedy osiągnięto wstępne porozumienie między USA oraz Iranem. Źródło: xStation5

Warto wskazać, że Kevin Warsh wskazał, że jego grupy robocze będą pracować nad różnymi zmianami, również nad zmianami projekcji, w tym być może porzuceniem dot-chartu. On sam nie zdecydował się na "zaznaczenie" swojej kropki na dot-chacie.