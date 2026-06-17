📉 EURUSD traci 0,5%

Kurs EURUSD traci ponad 0,5% po decyzji i projekcjach Fed, które mają nieco jastrzębi wydźwięk i wsparły amerykańskiego dolara oraz rentowności. Fed utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami rynku, jednak wydźwięk decyzji i nowych projekcji jest wyraźnie korzystny dla dolara. Rezerwa Federalna jednocześnie podniosła ścieżkę oczekiwanych stóp procentowych, zrewidowała w górę prognozy inflacji i usunęła z komunikatu elementy sugerujące wcześniejsze nastawienie na łagodzenie polityki. Rynek oczytuje decyzję jako klasyczny hawkish hold - brak zmiany stóp przy jednoczesnym zaostrzeniu przekazu. Taki układ wspiera wyższe rentowności amerykańskich obligacji i wzmacnia argumenty za utrzymaniem relatywnie mocnego dolara. Kluczowe informacje Mediana prognoz stóp Fed na koniec 2026 roku wzrosła do 3,75% wobec 3,375% w marcowych projekcjach.

Prognozowana ścieżka stóp na 2027 rok została przesunięta do 3,625% z 3,125%, co ogranicza przestrzeń do szybkiego luzowania polityki.

Mediana prognoz na 2028 rok wzrosła do 3,375% z 3,125%, potwierdzając bardziej restrykcyjne nastawienie Fed także w dłuższym horyzoncie.

Dot plot przesunął się wyraźnie w jastrzębią stronę, co jest pozytywnym sygnałem dla dolara.

Fed obniżył prognozę wzrostu PKB USA na 2026 rok do 2,2% z 2,4%, ale jednocześnie nie wskazał na wyraźne pogorszenie rynku pracy.

Długoterminowa prognoza wzrostu gospodarczego pozostała bez zmian na poziomie 2,0%.

Prognoza inflacji PCE na 2026 rok wzrosła do 3,6% z 2,7%, a prognoza bazowej inflacji PCE do 3,3% z 2,7%.

Fed nadal nie oczekuje powrotu inflacji do celu 2% przed 2028 rokiem, co wzmacnia scenariusz dłuższego utrzymania wysokich stóp.

Prognoza stopy bezrobocia na 2026 rok została obniżona do 4,3% z 4,4%, co wskazuje na odporność rynku pracy mimo restrykcyjnej polityki pieniężnej.

Fed podkreślił, że inflacja pozostaje podwyższona względem celu, częściowo z powodu szoków podażowych, w tym w sektorze energii.

Komitet ocenił, że aktywność gospodarcza nadal rośnie w solidnym tempie mimo podwyższonej niepewności związanej m.in. z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Fed wskazał na silny wzrost produktywności oraz wysokie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, co ogranicza argumenty za szybkim łagodzeniem polityki.

Według Fed przyrost zatrudnienia nadąża za wzrostem siły roboczej, a stopa bezrobocia pozostaje stabilna.

Decyzja została podjęta jednomyślnie stosunkiem głosów 12 do 0, co wzmacnia wiarygodność jastrzębiego przekazu.

Fed zadeklarował dalsze działania na rzecz przywrócenia stabilności cen, podtrzymując priorytet walki z inflacją.

Najważniejszą zmianą jakościową w komunikacie było usunięcie odniesienia do „extent and timing of additional adjustments”, co oznacza rezygnację z wcześniejszego easing bias.

Rezerwa Federalna potwierdziła utrzymanie polityki wysokiego poziomu rezerw w systemie bankowym oraz możliwość zwiększania portfela papierów wartościowych, jeśli będzie to konieczne. Całościowo komunikat i projekcje wzmacniają scenariusz utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej przez dłuższy czas. Dla dolara jest to korzystny układ, ponieważ Fed nie tylko nie sygnalizuje szybkich obniżek, ale przesuwa oczekiwaną ścieżkę stóp wyraźnie wyżej. Źródło: xStation5

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