Podsumowanie dnia: Złoto i EURUSD tracą po decyzji Fed 🚩 Niespodzianka w USA?

Nasdaq Composite rośnie o 0,2%. Stabilnie zachowują się również ceny ropy naftowej - Brent notowany jest nieco poniżej 80 USD za baryłkę, podczas gdy WTI oscyluje w okolicach 77 USD. Dolar umacnia się, tracą metale szlachetne, a w pierwszej reakcji na decyzję cofnął się także Bitcoin i indeksy - te jednak zdołały odrobić część strat. Dodatkowe informacje, dotyczące porozumienia z Iranem, które ma zostać podpisane w piątek, nie wywołały większej zmienności na rynkach.

Uwaga inwestorów skupiła się dziś niemal wyłącznie na zbliżającym się posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Choć Warsh podczas konferencji wysłał rynkom kilka "gołębich" sygnałów, wskazując, że oczekiwania członków Fed nie są "na stałe" ani nie będą czuć się oni zobowiązani, by wdrażać je w życie, jeśli dane ich nie uzasadnią - ogólny wydźwięk decyzji pozostaje jastrzębi.

Mediana prognoz stóp Fed na koniec 2026 roku wzrosła do 3,75% wobec 3,375% w marcowych projekcjach.

Prognozowana ścieżka stóp na 2027 rok została przesunięta do 3,625% z 3,125%, co ogranicza przestrzeń do szybkiego luzowania polityki.

Mediana prognoz na 2028 rok wzrosła do 3,375% z 3,125%, potwierdzając bardziej restrykcyjne nastawienie Fed także w dłuższym horyzoncie.

Dot plot przesunął się wyraźnie w jastrzębią stronę, co jest pozytywnym sygnałem dla dolara.

Fed obniżył prognozę wzrostu PKB USA na 2026 rok do 2,2% z 2,4%, ale jednocześnie nie wskazał na wyraźne pogorszenie rynku pracy.

Długoterminowa prognoza wzrostu gospodarczego pozostała bez zmian na poziomie 2,0%.

Prognoza inflacji PCE na 2026 rok wzrosła do 3,6% z 2,7%, a prognoza bazowej inflacji PCE do 3,3% z 2,7%.

Fed nadal nie oczekuje powrotu inflacji do celu 2% przed 2028 rokiem, co wzmacnia scenariusz dłuższego utrzymania wysokich stóp.

Prognoza stopy bezrobocia na 2026 rok została obniżona do 4,3% z 4,4%, co wskazuje na odporność rynku pracy mimo restrykcyjnej polityki pieniężnej.

Fed podkreślił, że inflacja pozostaje podwyższona względem celu, częściowo z powodu szoków podażowych, w tym w sektorze energii.

Komitet ocenił, że aktywność gospodarcza nadal rośnie w solidnym tempie mimo podwyższonej niepewności związanej m.in. z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Fed wskazał na silny wzrost produktywności oraz wysokie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, co ogranicza argumenty za szybkim łagodzeniem polityki.

Według Fed przyrost zatrudnienia nadąża za wzrostem siły roboczej, a stopa bezrobocia pozostaje stabilna.

Decyzja została podjęta jednomyślnie stosunkiem głosów 12 do 0, co wzmacnia wiarygodność jastrzębiego przekazu.

Fed zadeklarował dalsze działania na rzecz przywrócenia stabilności cen, podtrzymując priorytet walki z inflacją.

Najważniejszą zmianą jakościową w komunikacie było usunięcie odniesienia do „extent and timing of additional adjustments”, co oznacza rezygnację z wcześniejszego easing bias.

Rezerwa Federalna potwierdziła utrzymanie polityki wysokiego poziomu rezerw w systemie bankowym oraz możliwość zwiększania portfela papierów wartościowych, jeśli będzie to konieczne.

Geopolityka

Jak wskazywaliśmy wcześniej w komentarzu „US Open”, Donald Trump kontynuował dziś niejednoznaczną komunikację dotyczącą porozumienia z Iranem. Podczas szczytu G7 w Évian we Francji stwierdził z jednej strony, że Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta w ciągu jednego lub dwóch dni, z drugiej zaś zaznaczył, że memorandum z Iranem nie stanowi jeszcze ostatecznego porozumienia i że jeśli „nie spodoba mu się to, co zobaczy”, może ponownie zaatakować Iran.

Pomimo tych wypowiedzi rynki nie przywiązują obecnie dużej wagi do słów prezydenta. Kluczowym wydarzeniem pozostaje podpisanie dokumentu zaplanowane na piątek. Faktyczne przywrócenie żeglugi przez Cieśninę Ormuz mogłoby stać się istotnym impulsem dla rynków, ponieważ inwestorzy nadal zachowują ostrożność wobec trwałości porozumienia między USA i Iranem.

Surowce

Wobec braku nowych napięć na Bliskim Wschodzie względna stabilizacja cen energii nie jest zaskoczeniem.

Europejski gaz TTF kontynuował spadki.

Kontrakty NATGAS utrzymują się w okolicach 3,17 USD.

Na rynku ropy obserwujemy umiarkowane wzrosty:

Brent rośnie o około 0,7–0,9%.

WTI zyskuje o podobną skalę.

Częściowo wynika to z danych EIA, które pokazały spadek zapasów ropy o 8,3 mln baryłek wobec oczekiwanego spadku o około 3 mln baryłek.

Tak duże odchylenie od prognoz było efektem:

wyraźnego spadku importu ropy,

bardzo wysokiego wykorzystania mocy rafineryjnych.

Przerób ropy wzrósł do 17,2 mln baryłek dziennie, a wykorzystanie mocy rafineryjnych osiągnęło 96,7%.

Giełdy

Na rynku akcji nadal brakuje wyraźnego kierunku. Sektor półprzewodników odrabia wcześniejsze straty, a liderem wzrostów jest Applied Materials (+7,5%). Spółka korzysta z ogłoszonej współpracy z EssilorLuxottica dotyczącej zaawansowanych okularów wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość (AR) oraz sztuczną inteligencję (AI). Dodatkowym wsparciem są podwyżki cen docelowych przez analityków. W Europie większość indeksów zakończyła dzień lekkimi wzrostami:

Euro Stoxx 50: +0,3%,

DAX: +0,1%.

Stało się to mimo silnej przeceny BMW (-7,8%), które znalazło się pod presją po obniżeniu prognozy zysków na cały rok. Negatywnie wpłynęło to również na notowania innych producentów samochodów, takich jak Volkswagen i Mercedes-Benz.

Dane makroekonomiczne

Pozytywnie zaskoczyły dane o sprzedaży detalicznej w USA.

Sprzedaż wzrosła o 6,9% rok do roku.

W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,9%.

Tzw. grupa kontrolna wzrosła o 0,7% m/m, również powyżej oczekiwań.

Oznacza to, że siła konsumpcji nie wynika wyłącznie z wyższych cen paliw, ale ma dużo szersze podstawy. Mocny amerykański konsument pozostaje wsparciem dla gospodarki USA, choć należy pamiętać, że coraz większa część wydatków finansowana jest kosztem oszczędności. Widoczne są także wyraźne różnice pomiędzy grupami dochodowymi – wzrost konsumpcji wśród najniżej zarabiającej jednej trzeciej gospodarstw domowych pozostaje znacznie słabszy niż w pozostałych segmentach społeczeństwa.

Wykres GOLD (interwał H1)

Źródło: xStation5