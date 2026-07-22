PULS GPW: Orlen i KGHM przybliżają WIG20 do szczytu wszechczasów

Europejskie indeksy oddają część wczorajszych zysków, jednak spadki pozostają płytkie. Jest to spowodowane głównie rozwianiem nadziei na szybkie porozumienie między USA a Iranem. WIG20 radzi sobie w tym środowisku stosunkowo dobrze; główny indeks GPW oraz jego kontrakty ograniczają spadki i pozostają w okolicy poziomów poprzedniego zamknięcia.

W udzielonym wywiadzie, członkini RPP, Joanna Tyrowicz oceniła, że nie ma zagrożenia takiego wybuchu inflacji jak w 2022 roku, ale obecny poziom stóp pozostaje stymulacyjny.

Siły zbrojne USA przeprowadziły jedenastą z rzędu serię uderzeń na Iran, potwierdza dowództwo regionalne CENTCOM. Minister wojny Pete Hegseth zdementował plotki i nadzieje dot. mediacji, odpowiadając, że „Iran nie jest zainteresowany negocjacjami”.

Ruchy wewnątrz indeksu pozostają płaskie, na plus wyróżnia się Orlen i PGE, które umacniają się w reakcji na perspektywę wzrostu cen energii.

Wiadomości ze spółek

Orlen (PKN.PL): Konglomerat energetyczny opublikował wstępną wersję sprawozdania finansowego za Q2 2026 roku. Pełna wersja publikacji odbędzie się 6 sierpnia 2026. Orlen dokona odpisów o łącznej wysokości 1,9 mld zł, głównie z tytułu nakładów związanych z projektem “Nowa Chemia”. Przerób ropy w rafineriach Orlenu wyniósł w drugim kwartale 9,165 mln ton, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, a poziom wykorzystania mocy w tych zakładach sięgnął 86 proc. wobec 93 proc. W Q2 2025 roku

Onde (OND.PL): Spółka podpisała pierwszą umowę w Rumunii na budowę farmy wiatrowej wartą 8,5 mln euro netto. Akcje zyskują ponad 6%.

Virtus (VRTS.PL): Spółka podpisała (niewiążące) warunki konsolidacji hut i finansowania produkcji dla sektora obronnego. Akcje zyskują ok. 4%.

Analiza techniczna kontraktów W20 (D1)

Popyt utrzymuje niemal niepodzielną inicjatywę na indeksie, przybliżając wycenę z dnia na dzień do szczytu wszech czasów z 2007 roku. Sytuacja nie jest jednak całkowicie jednoznaczna w krótkim terminie – wskaźnik RSI przekroczył już 70, co sygnalizuje wykupienie i daje okazję do korekty. Bardzo stromy trend wzrostowy, jaki można obserwować od końca czerwca, może nie być możliwy do utrzymania i podaż może podjąć próbę sprowadzenia kursu do poziomu nawet 3700 punktów. Źródło: xStation 5

Dane Makroekonomiczne