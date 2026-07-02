PULS GPW: Orlen wspiera WIG20, rynek patrzy na amerykański raport pracy

W okolicach połódnia kontrakty W20 zyskują ok. 1% mimo słabszego początku notowań. Kontynuacja wczorajszego wzrostu nie ma charakteru szerokiej euforii, ale wystarcza, aby indeks największych spółek wrócił powyżej strefy 3600 pkt i zanegował słabszy początek dnia.

Struktura sesji jest selektywna, WIG20 wspierają przede wszystkim Orlen, PZU, Żabka, CD Projekt i Budimex. Szczególnie istotny jest Orlen, który ma dziś największy dodatni wpływ na indeks i jednocześnie odpowiada za wysoką część obrotu w koszyku blue chipów.

Po stronie podażowej widać przede wszystkim Allegro, Dino, LPP i Modivo. Allegro i Dino tracą po ok. 1,0%, co ogranicza skalę wzrostu WIG20, mimo dobrego zachowania Orlenu i PZU. KGHM pozostaje blisko poziomu otwarcia.

Tło globalne pozostaje mieszane, dla GPW oznacza to sesję w dwóch etapach. Przed 14:30 handel może pozostać techniczny i selektywny, z dominującą rolą największych komponentów WIG20. Po publikacji danych z USA rynek powinien silniej reagować na ruch dolara i rentowności obligacji.

Wiadomości ze spółek

Grodno (GRN.PL): Spółka oszacowała swoje przychody za czerwiec 2026 na 120 milionów złotych, stanowi to wzrost rok do roku o ok. 30%. Akcje spółki rosną o ponad 3%.

ML System (MSL.PL): Zarząd poinformował o zawarciu umowy przez podmiot zależny, Photonroof, na dostawę dachówek fotowoltaicznych. Kontrakt ma obejmować 30,000 sztuk rocznie. Akcje rosną o ponad 4%.

Atal (1AT.PL): Deweloper opublikował raport o sprzedaży mieszkań. W pierwszej połowie 2026 roku, spółka zawarła 1547 umów sprzedaży/rezerwacji. Akcje spółki rosną o niecałe 3%.

PPC Rokita (PCR.PL): Jeden z akcjonariuszy spółki sprzedał 2,2 mln akcji PCC Rokita, czyli 10,86% kapitału, po 57 zł za akcję, pozostając strategicznym akcjonariuszem z ok. 71,7% udziału w kapitale i obejmując pozostałe akcje 180-dniowym lock-upem. Kurs akcji spada o 5%.

W20 (D1)

Kupujący odzyskali inicjatywę oraz wychodzą ponad strefę oporu na poziomie ~3600 punktów. Utrzymanie kursu na tym poziomie do końca sesji można traktować jako sygnał siły popytu. Kolejnym celem dla wzrostów jest poziom ~3680-3720, który mógłby otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy o 14:30. Konsensus zakłada wzrost zatrudnienia poza rolnictwem o ok. 110 tys. i stopę bezrobocia na poziomie 4,3%, ze wzrostem płac o ok. 0,3% m/m oraz 3,5% r/r. W tym samym czasie pojawią się także tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, gdzie prognoza wynosi 220 tys.

Zbyt mocny raport mógłby podbić rentowności i wzmocnić dolara, co zwykle ogranicza apetyt na ryzyko na rynkach wschodzących. Zbyt słaby raport mógłby z kolei zwiększyć obawy o kondycję amerykańskiej gospodarki. Najbardziej korzystny dla GPW byłby odczyt umiarkowany, czyli taki, który nie wzmacnia gwałtownie scenariusza ostrzejszej polityki Fed, ale też nie wygląda jak sygnał szybkiego pogorszenia koniunktury.