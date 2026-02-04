Puls GPW: Parkiet czeka na decyzje RPP

Dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyciąga uwagę inwestorów ze względu na bardzo prawdopodobną obniżkę stóp procentowych o 25 pb do 3,75%. Decyzja ta odpowiadałaby na spadek inflacji w Polsce w styczniu do około 2% z 2,4% w grudniu, czyli poniżej celu inflacyjnego. Faktyczne dane dotyczące inflacji poznamy dopiero 13 lutego, co jest jedynym argumentem powstrzymującym Radę przed podjęciem decyzji już dziś. Dla banków krótkoterminowo obniżka stóp może być neutralno-negatywnym sygnałem, ale doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że cięcia stóp nie przeszkadzają w osiąganiu wysokich wyników finansowych i rekordów na giełdzie. Dla całego rynku kapitałowego decyzja RPP powinna działać pro-hossowo, wspierając stabilizację zysków firm i pozytywny sentyment na GPW.

W strefie euro inflacja w styczniu spadła poniżej 2% do poziomu 1,7% r/r, co pokazuje wyraźne osłabienie presji cenowej, głównie dzięki spadkowi cen energii. Dla rynków finansowych oznacza to mniejsze ryzyko dalszych podwyżek stóp przez EBC, co sprzyja stabilizacji kosztu finansowania i pozytywnie wpływa na sektory wrażliwe na stopy, takie jak technologie i nieruchomości. Spadek inflacji może także wspierać ceny obligacji, a euro zyskać na wartości wobec dolara, jeśli maleją oczekiwania dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie aktywność w sektorze usług w strefie euro spowalnia. Indeks PMI dla usług spadł w styczniu do 51,6 pkt z 52,4 pkt w grudniu, co oznacza najniższe tempo wzrostu w kilku miesiącach. Dane te wskazują, że siła popytu w jednym z kluczowych segmentów gospodarki eurolandu maleje, co wraz z niską inflacją zmniejsza presję na dalsze podwyżki stóp i sprzyja stabilizacji klimatu polityki pieniężnej w regionie.

Na godzinę 12:15 szeroki indeks WIG zyskuje około 0,3%, a WIG20 rośnie o około 0,5%. Słabiej radzą sobie indeksy średnich i małych spółek, które zniżkują podczas dzisiejszej sesji. mWIG40 traci 0,6%, a sWIG80 0,3%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakt W20 notuje kolejny wzrost. Dalsz zwyżki napędza pozytywny sentyment związany z prawdopodobną obniżką stóp procentowych na dzisiejszym posiedzeniu RPP. Taka decyzja z pewnością będzie działała pro-wzrostowo i może dodatkowo napędzić notowania kontraktów. Obecnie kontrakty zbliżają się do ważnego poziomu 3500 pkt, którego przełamanie może wymagać właśnie silnego impulsu w postaci decyzji o obniżce stóp.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Santander Bank Polska(SPL.PL) odnotował rekordowy zysk netto w IV kwartale 2025 r. wynoszący 1,84 mld zł co oznacza ponad 100% wzrost rok do roku i przewyższa oczekiwania analityków Bank planuje wypłatę do 75% zysku za 2025 r., która może wynieść około 5 mld zł dla akcjonariuszy W efekcie publikacja raportu pozytywnie wpłynęła na notowania akcji i kurs rośnie.

Budimex(BDX.PL) pracuje nad nową strategią rozwoju na kolejne pięć lat, której oficjalna prezentacja odbędzie się w 2026 roku. Dokument ma uwzględniać najważniejsze inwestycje w Polsce oraz plany na dłuższą perspektywę, odpowiadając jednocześnie na wyzwania rynkowe i kierując dalszy rozwój spółki.

Captor Therapeutics(CTX.PL) przedstawił wstępne wyniki badania klinicznego programu CT‑01, które pokazują stabilizację choroby u pacjenta i pozytywne efekty leku. Spółka planuje też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i chce pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji, by finansować dalszy rozwój projektów.

Akcje Asseco Poland (ACP.PL) tracą dziś ponad 5%. Spadki wynikają z obaw inwestorów, że rozwój sztucznej inteligencji może negatywnie wpłynąć na branżę software.



