Puls GPW: Parkiet pod presją Zatoki Perskiej!

Warszawski parkiet wchodzi w nowy tydzień słabszym otwarciem, a uwaga inwestorów ponownie koncentruje się na czynnikach geopolitycznych. Napięcie w rejonie Zatoki Perskiej wyraźnie wzrosło, a działania Iranu związane z ograniczaniem ruchu w Cieśninie Ormuz oraz kolejne incydenty z udziałem jednostek pływających przekładają się na większą niepewność na rynkach finansowych. Reakcja była natychmiastowa i widoczna przede wszystkim na rynku surowców, gdzie ceny ropy wyraźnie wzrosły.

Wzrost notowań ropy ma istotne znaczenie dla szerokiego rynku, ponieważ automatycznie zwiększa presję inflacyjną i podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Droższe paliwa oznaczają wyższe koszty transportu, produkcji oraz logistyki, co w krótkim terminie może negatywnie wpływać na wyniki wielu spółek. Najbardziej wrażliwe na takie otoczenie pozostają sektory transportowy, przemysłowy oraz konsumencki, gdzie marże są szczególnie podatne na zmiany kosztów energii. Jednocześnie wyższe ceny surowców sprzyjają spółkom z branży paliwowej i wydobywczej, które mogą korzystać na poprawie otoczenia cenowego.

Na nastroje inwestorów wpływają również informacje z krajowej gospodarki. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że odchodzenie od obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa w pierwszych tygodniach maja byłoby zbyt wczesne. Taki sygnał może w krótkim okresie działać stabilizująco na ceny paliw dla konsumentów i ograniczać ryzyko gwałtownego wzrostu inflacji, co jest szczególnie istotne w kontekście i tak rosnących cen surowców. Jednocześnie pozostawia on otwartą kwestię dalszych decyzji fiskalnych w kolejnych miesiącach, co oznacza, że element niepewności nie znika, a jedynie zostaje odłożony w czasie.

Więcej uwagi zaczyna jednak przyciągać kwestia drugiego progu podatkowego. Brak prac nad jego podniesieniem oznacza utrzymanie obecnych zasad, co w praktyce przy rosnących nominalnych wynagrodzeniach prowadzi do zjawiska tzw. „pełzającego opodatkowania”. Coraz większa liczba podatników wpada w wyższy próg nie dlatego, że realnie się bogaci, ale dlatego, że ich dochody rosną wraz z inflacją i presją płacową. W efekcie rośnie efektywne obciążenie podatkowe części gospodarstw domowych, co ogranicza ich dochód rozporządzalny.

Z punktu widzenia gospodarki może to stopniowo przekładać się na słabszą dynamikę konsumpcji, która pozostaje jednym z kluczowych filarów wzrostu. Dla rynku akcji ma to znaczenie szczególnie w kontekście spółek nastawionych na popyt krajowy, w tym sektora handlowego czy dóbr konsumpcyjnych. Brak zmian w progach podatkowych oznacza więc większą przewidywalność systemu, ale jednocześnie może działać lekko schładzająco na aktywność konsumentów w średnim terminie.

W efekcie początek tygodnia upływa pod znakiem ostrożności i wyraźnej przewagi czynników ryzyka. Inwestorzy ograniczają zaangażowanie w bardziej ryzykowne aktywa, a sentyment na krajowym rynku pozostaje kruchy. W najbliższych dniach kluczowe znaczenie będzie miał rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz zachowanie rynku ropy, które mogą w dalszym ciągu wyznaczać kierunek dla globalnych rynków finansowych, a tym samym także dla notowań na GPW.

Na godzinę 11:30 WIG20 oraz mWIG40 tracą około 1,1%, natomiast sWIG80 spada o jedynie 0,3%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 notują relatywnie spore spadki. Bykom przeszkadzają turbulencje spowodowane napięciami pochodzącymi z rejonu zatoki perskiej i ponowną blokadą cieśniny Ormuz przez Iran. Zmienność na rynku surowców wyraźnie wzrosła, a ceny ropy ponownie poszły w górę, co automatycznie przekłada się na pogorszenie sentymentu na globalnych rynkach akcji.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Digital Network(DIG.PL) szacuje, że w I kwartale 2026 roku osiągnął około 42,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza bardzo silny wzrost o 179%. rok do roku. Opublikowane dane mają charakter wstępny i dotyczą wyłącznie przychodów, bez szczegółów na temat zysków czy marż. Spółka kontynuuje tym samym trend wzrostowy widoczny już w poprzednich okresach, korzystając z dobrej koniunktury w segmencie reklamy cyfrowej i nośników DOOH.

Spółka Newag(NWG.PL) opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2025 rok, które okazały się rekordowe na poziomie operacyjnym i netto. Zaprezentowane dane wyraźnie przebiły oczekiwania rynku i spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem inwestorów, podkreślając skalę poprawy wyników oraz siłę trendu wzrostowego w działalności spółki.

Najważniejsze dane:

Zysk netto: 356,5 mln zł, wzrost o 190,5% r/r

Przychody: 2,39 mld zł, wzrost o 50,1% r/r

EBITDA: 521,3 mln zł, wzrost o 147,3% r/r

Marża brutto na sprzedaży na poziomie 28,4%, poprawa o 7,3 p.p. r/r

Wyniki pokazują nie tylko dynamiczny wzrost skali działalności, ale również wyraźną poprawę rentowności, co wynika z intensywnej realizacji portfela zamówień oraz korzystnych warunków rynkowych, w tym m.in. sprzyjającego otoczenia kosztowego i kursowego.

Spółka Zremb Chojnice(ZRE.PL) opublikowała raport roczny za 2025 rok, który podsumowuje bardzo dynamiczny okres w działalności spółki. Wyniki wpisują się w utrzymujący się trend poprawy rezultatów finansowych i pokazują stabilizację biznesu po wcześniejszych okresach zmienności. Jednocześnie raport jest istotnym sygnałem dla rynku, ponieważ potwierdza utrzymanie wysokiej rentowności i relatywnie dobrej sytuacji operacyjnej w trudnym otoczeniu branżowym.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody ze sprzedaży 40 mln zł, wzrost r/r

Zysk netto ok. 10,7 mln zł, wyższy niż w poprzednim roku

EBIT: 1,5 mln zł, spadek r/r














