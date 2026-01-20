PULS GPW: Polska giełda pod presją zagranicznych niepokojów

Europejskie indeksy kontynuują przeceny po groźbach USA. WIG20 nie zdołał oprzeć się negatywnemu sentymentowi inwestorów. Kontrakty na W20 tracą w okolicach południa ok. 1%.

Spadki na GPW są bardzo szerokie. Aż ~65% wszystkich walorów traci.

Prezes PKO dołącza do grona ekspertów mówiących o zauważalnym wzroście inwestycji w Polsce w 2026 roku.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową. Kontrowersje budzi wysoki deficyt, przekraczający 6% PKB. Dużymi kontrybutorami do deficytu są bezprecedensowe wydatki na obronność i energetykę.

Napięcia geopolityczne i handlowe osłabiają dolara. Złoty umocnił się w ciągu ostatnich dwóch dni wobec dolara aż o 1%, osiągając poziom 3,6 zł za 1 USD.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Indeks wybija dołem z konsolidacji trwającej od końca grudnia i wraca do poprzedniego kanału wzrostowego. Wskazuje to na tymczasowe przejęcie inicjatywy przez sprzedających, co potwierdza linia sygnału MACD. Docelowym zasięgiem korekty są okolice między zniesieniami FIBO 23,6 a FIBO 38,2.

Wiadomości ze spółek: