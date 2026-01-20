PULS GPW: Polska giełda pod presją zagranicznych niepokojów

- Mirbud i Torpol bez kontraktów na Rail Baltica
- Czechy nacjonalizują CEZ
- Prezydent podpisuje ustawę z wysokim deficytem
- Medinice z nowym produktem w USA?
Europejskie indeksy kontynuują przeceny po groźbach USA. WIG20 nie zdołał oprzeć się negatywnemu sentymentowi inwestorów. Kontrakty na W20 tracą w okolicach południa ok. 1%.
Spadki na GPW są bardzo szerokie. Aż ~65% wszystkich walorów traci.
Prezes PKO dołącza do grona ekspertów mówiących o zauważalnym wzroście inwestycji w Polsce w 2026 roku.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową. Kontrowersje budzi wysoki deficyt, przekraczający 6% PKB. Dużymi kontrybutorami do deficytu są bezprecedensowe wydatki na obronność i energetykę.
Napięcia geopolityczne i handlowe osłabiają dolara. Złoty umocnił się w ciągu ostatnich dwóch dni wobec dolara aż o 1%, osiągając poziom 3,6 zł za 1 USD.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Indeks wybija dołem z konsolidacji trwającej od końca grudnia i wraca do poprzedniego kanału wzrostowego. Wskazuje to na tymczasowe przejęcie inicjatywy przez sprzedających, co potwierdza linia sygnału MACD. Docelowym zasięgiem korekty są okolice między zniesieniami FIBO 23,6 a FIBO 38,2.
Wiadomości ze spółek:
- Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC.PL) – Jeden z głównych akcjonariuszy spółki i członek rady zarządczej sprzedał dziś ok. 80% swoich udziałów w spółce. Akcje tracą ponad 4,5%.
- Mirbud (MRB.PL), Torpol (TOR.PL) – Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła ofertę spółek dotyczącą projektu Rail Baltica. Spółki tracą między 3% a 4%.
- Arctic Paper (ATC.PL) – Szwedzka spółka zależna opublikowała rozczarowujące wyniki za Q4 2025. Akcje spółki tracą ponad 6%.
- ČEZ (CEZ.PL) – Czeski rząd potwierdza, że ma zamiar wykupić akcje mniejszościowych akcjonariuszy spółki w celu jej nacjonalizacji. Akcje spadają o ponad 7%.
- Medinice (ICE.PL) – Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie na rynek amerykański swojego urządzenia do kardiochirurgii. Akcje rosną aż o 20%.
- Wasko (WAS.PL) – Spółka otrzymała kontrakt na modernizację sieci LAN w polskich szkołach. Wartość kontraktu to 121,57 mln zł. Akcje rosną o ponad 16%.
