PULS GPW: Polski rynek odrabia straty

Druga sesja w tym tygodniu rozpoczęła się umiarkowanymi wzrostami zarówno w Europie, jak i w Polsce. Główny indeks GPW otworzył się zwyżką sięgającą ok. 0,8%, jednak po niższym od oczekiwań odczycie inflacji wzrosty wyraźnie przyspieszyły. W okolicach godz. 10:00 kontrakty na WIG20 drożeją o ok. 1,7%.

Obrotom na polskiej giełdzie we wtorek przewodzą banki oraz spółki zbrojeniowe. Wyceny największych banków rosną średnio o ponad 2%. Duże wzrosty notują też Virtus, Niewiadów i Sygnis, na fali pozytywnych informacji ze spółek.

Zainteresowanie spółkami zbrojeniowymi wzmagają doniesienia mediów o tym, że USA miały wystosować prośbę do polskiego MON o relokację polskich systemów Patriot w rejon Bliskiego Wschodu.

Dane Makroekonomiczne:

GUS opublikował dane o inflacji, CPI wzrosło rocznie o 3% a miesięcznie o 1%. Stanowi to wzrost poniżej oczekiwań rynku, jednak wzrost ten wciąż jest silny i plasuje stopę inflacji powyżej celu NBP. Znaczna większość kontrybucji do wzrostu cen, są ceny paliwa.

Indeks przyszłego bezrobocia instytutu BIEC spadł do 78,6 po osiągnięciu lokalnego szczytu na poziomie 79,6.

W20 (D1)

Podaż wydaje się stopniowo odzyskiwać inicjatywę. Kurs znalazł się powyżej poziomu 3270 i obecnie trwa test strefy oporu. Kluczowym poziomem dla podaży będzie przebicie 3400 punktów, co będzie sygnałem siły i potencjalnym powrotem do wzrostów. Źródło: xStation5

