PULS GPW: Polski rynek odrabia straty

Druga sesja w tym tygodniu rozpoczęła się umiarkowanymi wzrostami zarówno w Europie, jak i w Polsce. Główny indeks GPW otworzył się zwyżką sięgającą ok. 0,8%, jednak po niższym od oczekiwań odczycie inflacji wzrosty wyraźnie przyspieszyły. W okolicach godz. 10:00 kontrakty na WIG20 drożeją o ok. 1,7%.
Obrotom na polskiej giełdzie we wtorek przewodzą banki oraz spółki zbrojeniowe. Wyceny największych banków rosną średnio o ponad 2%. Duże wzrosty notują też Virtus, Niewiadów i Sygnis, na fali pozytywnych informacji ze spółek.
Zainteresowanie spółkami zbrojeniowymi wzmagają doniesienia mediów o tym, że USA miały wystosować prośbę do polskiego MON o relokację polskich systemów Patriot w rejon Bliskiego Wschodu.
Dane Makroekonomiczne:
- GUS opublikował dane o inflacji, CPI wzrosło rocznie o 3% a miesięcznie o 1%. Stanowi to wzrost poniżej oczekiwań rynku, jednak wzrost ten wciąż jest silny i plasuje stopę inflacji powyżej celu NBP. Znaczna większość kontrybucji do wzrostu cen, są ceny paliwa.
- Indeks przyszłego bezrobocia instytutu BIEC spadł do 78,6 po osiągnięciu lokalnego szczytu na poziomie 79,6.
W20 (D1)
Podaż wydaje się stopniowo odzyskiwać inicjatywę. Kurs znalazł się powyżej poziomu 3270 i obecnie trwa test strefy oporu. Kluczowym poziomem dla podaży będzie przebicie 3400 punktów, co będzie sygnałem siły i potencjalnym powrotem do wzrostów. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Wirtualna Polska (WPL.PL): Spółka osiągnęła porozumienie z głównymi akcjonariuszami oraz ich spółkami zależnymi dotyczące wezwania w celu nabycia wszystkich pozostałych akcji spółki. Cena została określona na 59 zł za akcję. Akcje spółki rosną o ponad 20%.
- MedinIce (ICE.PL): Spółka medyczna wprowadza do obrotu trzy nowe serie akcji: N, L2 oraz L3, w łącznej liczbie 1 590 991 akcji, po cenie jednostkowej 0,10 zł. Kurs akcji spada o ponad 10%.
- Niewiadów (GNS.PL): KNF zatwierdziła prospekt emisyjny nowych serii akcji, co pozwala spółce wejść na rynek regulowany GPW. Akcje spółki zyskują ponad 4%.
- Virtus (RAE.PL): Spółka opublikowała raport wyników za 2025 rok. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 250 tys. zł, co oznacza wzrost r/r o ok. 50%. Strata netto spółki wyniosła 5,47 mln zł, co oznacza wzrost r/r o ok. 550%. Akcje spółki rosną o ponad 8%.
- Sygnis (SYG.PL): Spółka zajmująca się drukiem 3D zawarła porozumienie o współpracy z Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Akcje spółki rosną o ponad 4%.
Akcje Marvell szybują w górę po inwestycji NVIDII
Polska gra o atom i miliardy dla spółek infrastrukturalnych
Hossa AI się chwieje? 🚨Akcje CoreWeave po potężnej fali spadków
Przegląd rynkowy: Ostrożny optymizm w Europie, inflacja wyżej, ale poniżej oczekiwań
