PULS GPW: Polskie indeksy oddychają z ulgą w ślad za globalnym rynkiem

Enea (ENA.PL)

opublikowała wyniki za 4Q24. Spółka sezonowo raportuje straty w ostatnim kwartale roku zarówno na poziomie wyniku netto, jak i operacyjnego oraz EBITDA. W całym 2024 r. przychody spółki okazały się niższe niż w rekordowym 2023 r., choć nie licząc skokowego wzrostu z zeszłego roku pozostają one w trendzie wzrostowym. W 2024 r. sprzedaż wyniosła 32,97 mld zł, z czego ostatni kwartał roku okazał się najlepszy z wynikiem 8,81 mld zł. Negatywnym sygnałem może być jednak rekordowo wysoka strata operacyjna na poziomie -1,16 mld zł, co oznacza najwyższą kwartalną stratę od ponad 4 lat. Również strata netto spadła do najwyższego kwartalnego poziomu od ponad 4 lat i wyniosła -1,86 mld zł. Enea planuje w 2025 r. rekordowo wysokie wydatki inwestycyjne, co może przełożyć się na obniżkę potencjalnych przepływów pieniężnych. Dane opublikowane przez spółkę sprawiają, że mimo pozytywnego otoczenia rynkowego notowania Enei spadają o prawie 5,5%.