PULS GPW: Polskie indeksy z umiarkowanymi wzrostami

Polski rynek akcji rozpoczyna trend umiarkowanej ostrożności, który towarzyszy inwestorom od początku tygodnia. Brak wyraźnych, mocnych impulsów ze strony danych makroekonomicznych czy wydarzeń rynkowych sprawia, że nastroje pozostają stonowane, a aktywność na giełdzie nie wykazuje zdecydowanych zwrotów. Inwestorzy analizują dostępne informacje i starają się znaleźć wskazówki dotyczące dalszego kierunku rynku, jednak póki co dominuje strategia wyczekiwania. Niepewność dotycząca tempa ożywienia gospodarczego oraz wpływu czynników zewnętrznych powoduje, że popyt na ryzykowne aktywa jest umiarkowany, a zmienność na GPW utrzymuje się na niskim poziomie.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 0,7% w ujęciu rok do roku. Choć wzrost jest faktem, to jednak nie spełnił on oczekiwań analityków, którzy liczyli na bardziej dynamiczne ożywienie po wcześniejszych słabszych miesiącach. Eksperci wskazują, że spowolnienie dynamiki produkcji może być efektem kilku czynników, których połączenie wpłynęło na ograniczenie zdolności produkcyjnych firm. Dodatkowo, rosnące koszty energii i surowców wciąż stanowią barierę dla wielu przedsiębiorstw, co przekłada się na ostrożniejsze podejście do zwiększania produkcji.

Z kolei sytuacja na rynku pracy przynosi mieszane sygnały. Średnie wynagrodzenia w sierpniu odnotowały głębszy niż prognozowano spadek, co wynika m.in. z ograniczenia wypłat premii i nagród, które wcześniej podbijały poziom płac. Pomimo tego, tempo wzrostu płac w ujęciu rocznym charakteryzuje się niższą dynamiką niż oczekiwano, co dla Rady Polityki Pieniężnej może być sygnałem, że presja inflacyjna w obszarze kosztów pracy zaczyna słabnąć. Z punktu widzenia decydentów monetarnych jest to pozytywna informacja, gdyż wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń ogranicza ryzyko utrwalenia się wysokiej inflacji, co może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące polityki stóp procentowych. Niemniej jednak, spadek dynamiki płac może też negatywnie oddziaływać na konsumpcję, która pozostaje jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego.

Na godzine 13, WIG20 jest na plusie 0,15%. Zdecydowanie lepiej radzą sobie mniejsze indeksy warszawskiego parkietu mWIG40 i sWIG80, który notują wzrosty odpowie o 0,2% oraz 0,4%

Kontrakty na WIG20 (W20) znajdują się cały czas w fazie konsolidacji, poruszając się w wąskim kanale wzrostowym. Za wsparcie służy 100-dniowa średnia krocząca (zielony kolor), która pilnuje ewentualnych korekt w dół. Utrzymanie się powyżej EMA 100 może oznaczać stabilizację i możliwość wznowienia trendu wzrostowego w nadchodzących tygodniach.

Wiadomości ze spółek:

Allegro(ALE.PL) przedstawiło zaktualizowane prognozy finansowe na 2025 rok po opublikowaniu lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał. Skorygowana EBITDA spółki znacząco przekroczyła konsensus rynkowy, co przełożyło się na optymizm zarządu co do dalszych perspektyw. Spółka zakłada obecnie, że skonsolidowane przychody wzrosną w 2025 roku o 8–11% rok do roku, a skorygowana EBITDA wzrośnie o 13–17%. To oznacza podniesienie wcześniejszych założeń. Allegro prognozuje również wzrost wartości sprzedaży brutto (GMV) w Polsce na poziomie 9–11% r/r.

Wybrane wyniki za II kwartał:

Przychody : 2971,7 mld zł (10% rok do roku)

EBITDA : 916,1 mln zł (20,1% rok do roku)

Zysk netto : 385,7 mln zł (11% rok do roku)

GMW(wartość sprzedanych towarów brutto): 15,2 mld zł (9,0% rok do roku)

Mimo relatywnie dobry wyników akcje spółki notują dzisiaj spadki. Rynek spodziewał się lepszego EBIT, a także większego zysk netto.

mBank(MBK.PL) przedstawił strategię do 2030 roku, zakładającą wzrost efektywności, wypłatę dywidendy od zysku za 2026 rok (początkowo 30%, docelowo 75%) oraz utrzymanie silnej pozycji kapitałowej. Bank chce obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 35%, osiągnąć ROTE ponad 22% i koszt ryzyka na poziomie ok. 0,8%. Planuje też zwiększyć udziały rynkowe do ponad 10% w kredytach i depozytach. Strategia opiera się na rozwoju relacji z klientem, doskonałości operacyjnej i cyfryzacji, a także ekspansji zagranicznej – zwłaszcza w Czechach i na Słowacji. W 2025 roku mBank nie przewiduje wypłaty dywidendy

Pekabex(PBX.PL) opublikował raport okresowy za pierwsze półrocze 2025 roku. Zarząd wyraża umiarkowany optymizm co do dalszego rozwoju, podkreślając kontynuację działań na rzecz wzrostu efektywności i dalszej konsolidacji pozycji rynkowej.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży: 913,3 mln zł (wzrost o 23,9% w porównaniu do I półrocza 2024 roku)

Zysk z działalności operacyjnej: 9,1 mln zł (spadek o 69,4% r/r)

Zysk przed opodatkowaniem: 1,9 mln zł (spadek o 90,1% r/r)

Zysk netto: 2,0 mln zł (spadek o 87,3% r/r)

Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego: 2,5 mln zł (spadek o 81,9% r/r)

Zysk na akcję: 0,10 zł

Echo Investment(ECH.PL) opublikowało raport półroczny za 2025 rok, prezentując wyniki finansowe, które odbiegają od oczekiwań rynku. Spółka odnotowała znaczną stratę netto, jednak poprawiła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co może świadczyć o stabilizacji sytuacji finansowej.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży: 464,9 mln zł (spadek o 4,9% r/r)

Zysk operacyjny: -121,1 mln zł (wobec zysku 24,2 mln zł w I półroczu 2024 roku)

Zysk brutto: -207,1 mln zł (wobec zysku 46,1 mln zł w I półroczu 2024 roku)

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: -199,1 mln zł (wobec zysku 15,2 mln zł w I półroczu 2024 roku)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 110,4 mln zł (poprawa w porównaniu do -406,3 mln zł w I półroczu 2024 roku)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: 16,4 mln zł (poprawa w porównaniu do -238,8 mln zł w I półroczu 2024 roku)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej : -201,6 mln zł (spadek w porównaniu do 354,2 mln zł w I półroczu 2024 roku)

Przepływy pieniężne netto, razem : -74,8 mln zł (poprawa w porównaniu do -290,9 mln zł w I półroczu 2024 roku)

