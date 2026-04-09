PULS GPW: Powrót ostrożności na rynek

Czwartkowa sesja w Europie charakteryzuje się zwiększoną ostrożnością inwestorów. Większość indeksów oddaje część wczorajszych wzrostów, w związku z pytaniami o trwałość zawieszenia broni między USA a Iranem. Polska giełda radzi sobie na tym tle relatywnie dobrze, utrzymując poziomy z otwarcia. Kontrakty na WIG20 pozostają w okolicach 3500 punktów. Dane makroekonomiczne: Polski rynek oraz kurs złotego będą oczekiwać na decyzję NBP w sprawie stóp procentowych. Na chwilę obecną konsensus rynkowy przechyla się w stronę pozostawienia stopy referencyjnej na obecnym poziomie, tj. 3,75%. W dalszej części dnia, na konferencji, wypowie się prezes NBP Adam Glapiński.

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało informacje o dużym wzroście liczby wniosków o kredyt hipoteczny. Ich liczba osiągnęła poziom 63 tys., co stanowi największy wzrost (+43% m/m) od 2008 roku. W20 (D1) Kurs na wykresie pozostaje powyżej poziomu 3500 punktów. Jest to kluczowy poziom, którego obrona jest istotna dla strony popytowej w celu zachowania inicjatywy i perspektyw na wzrosty. Przełamanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do linii trendu (niebieskiej) oraz testu poziomu 3380, a następnie kolejnego wsparcia na poziomie 3270 punktów. Źródła: xStation5 Wiadomości ze spółek: Energoinstal (ENI.PL) : Spółka podpisała umowę z Orlen S.A., w ramach której ma świadczyć usługi doradztwa i nadzoru. Wartość umowy to 5 mln zł. Akcje spółki rosną o ok. 10%.

: Wyniki spółki za IV kw. 2025 wykazały 222,9 mln zł przychodów oraz zysk netto na poziomie 900 tys. zł. Akcje spółki tracą 3%. Bank Millennium (MIL.PL): Bank oszacował rezerwy z tytułu ryzyka prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych na poziomie 190 mln zł. Akcje tracą ponad 1%.

