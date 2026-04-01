PULS GPW: Pozytywny sentyment na polskim parkiecie

Główny indeks giełdy warszawskiej wpisuje się w szerszy trend wzrostowy obecny na większości rynków europejskich. Kontrakty na WIG20 rosną na początku sesji o ok. 1,6%.

Dzisiejsza sesja na GPW zdominowana jest przez spółki energetyczne i IT. Przeważają wzrosty, napędzane nie tylko poprawą sentymentu, ale również pozytywnymi informacjami ze spółek.

Dane makroekonomiczne

Opublikowano indeks PMI dla przemysłu w Polsce za marzec. Wskaźnik wzrósł z 47,1 do 48,7 pkt, przebijając oczekiwania rynku na poziomie 47,2 pkt. Indeks utrzymuje się w wielomiesięcznym trendzie wzrostowym i osiąga najwyższy poziom od kwietnia 2025 r.

W20 (D1)

Popyt wydaje się odzyskiwać inicjatywę. Kurs przebił strefę oporu w okolicach 3270–3330 pkt i obecnie testuje górne ograniczenie kanału konsolidacji. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek