PULS GPW: Pozytywny sentyment na polskim parkiecie

Główny indeks giełdy warszawskiej wpisuje się w szerszy trend wzrostowy obecny na większości rynków europejskich. Kontrakty na WIG20 rosną na początku sesji o ok. 1,6%.
Dzisiejsza sesja na GPW zdominowana jest przez spółki energetyczne i IT. Przeważają wzrosty, napędzane nie tylko poprawą sentymentu, ale również pozytywnymi informacjami ze spółek.
Dane makroekonomiczne
Opublikowano indeks PMI dla przemysłu w Polsce za marzec. Wskaźnik wzrósł z 47,1 do 48,7 pkt, przebijając oczekiwania rynku na poziomie 47,2 pkt. Indeks utrzymuje się w wielomiesięcznym trendzie wzrostowym i osiąga najwyższy poziom od kwietnia 2025 r.
W20 (D1)
Popyt wydaje się odzyskiwać inicjatywę. Kurs przebił strefę oporu w okolicach 3270–3330 pkt i obecnie testuje górne ograniczenie kanału konsolidacji. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Asseco Poland (ACP.PL): Spółka informatyczna opublikowała wyniki za IV kw. 2025 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 50% r/r. Zarząd spółki zapowiada również rekordową dywidendę na poziomie 13,05 zł na akcję. Kurs akcji rośnie o ponad 6%.
- PGE (PGE.PL): Spółka energetyczna opublikowała wyniki za 2025 r. Raport wskazuje na 12,89 mld zł EBITDA. Wynik netto spółki to strata na poziomie 3,5 mld zł. Spółka zwraca uwagę na jednorazowe odpisy aktualizujące oraz rezerwy na poziomie 1,47 mld zł. Akcje spółki rosną o ok. 1,5%.
- DataWalk (DAT.PL): Dostawca rozwiązań IT opartych na technologii grafowej opublikował wyniki za 2025 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 39,64 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 50%. Strata netto spółki spadła do 33 mln zł, a strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się do 10 mln zł z 16 mln zł rok temu. Akcje spółki rosną o ok. 9%.
- CoalEnergy (CLE.PL): Spółka podpisała porozumienie o współpracy dotyczące rozwoju kopalni antracytu oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa odpadów antracytowych. Akcje spółki rosną o 6%.
- Wawel (WWL.PL): Producent słodyczy otrzymał wypowiedzenie umowy sprzedaży od spółki Jeronimo Martins Polska, właściciela m.in. sieci „Biedronka”. Odbiorca ten odpowiada za blisko 20% przychodów spółki. Akcje Wawelu tracą ponad 6%.
Złoto potężnie odbija, srebro rośnie 6% 📈Wielki powrót metali?
Wojenne roszady na ryku Forex: tąpnięcie USD 💥; Antypody i CHF odbijają 🚀
PULS GPW: Koniec wojny? WIG20 najwyżej od 2008 roku
NZDUSD: jastrzębia decyzja RBNZ i taco trade wspierają kurs NZD 🚀
