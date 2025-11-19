Puls GPW: Pozytywny sentyment wraca na warszawski parkiet przy oczekiwaniu na FOMC i wyniki NVIDII

Dzisiaj na warszawski parkiet wyraźnie powrócił pozytywny sentyment, a inwestorzy po kilku spokojniejszych sesjach ponownie ruszyli do zakupów. Optymizm widoczny jest na całym rynku, zarówno wśród największych spółek, jak i tych o średniej oraz mniejszej kapitalizacji. Na godzine 15:00 WIG20 rośnie o około 1,4%, co sygnalizuje solidny popyt na blue chipy i odbudowę zaufania do segmentu dużych spółek. Jednocześnie mWIG40 zyskuje około 1,3%, a sWIG80 rośnie o około 0,5%, pokazując, że wzrosty mają szeroki zakres i nie ograniczają się do wąskiej grupy liderów. Podwyższone wolumeny oraz większa liczba transakcji wskazują na zwiększoną aktywność kupujących, którzy wykorzystują stabilne otoczenie makroekonomiczne i powrót lepszych nastrojów na europejskich rynkach. Do poprawy sentymentu przyczynił się także finalny odczyt inflacji w strefie euro, który okazał się zgodny z oczekiwaniami, zmniejszając obawy inwestorów o agresywniejsze działania EBC.

W szerszym kontekście gospodarczym minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że Polska musi konsekwentnie zwiększać wydatki na obronność i dążyć do deregulacji, aby sprostać wyzwaniom geopolitycznym i zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Zwraca uwagę, że UE powinna wspierać przemysł zbrojeniowy oraz tworzyć mechanizmy finansujące wspólne zakupy uzbrojenia, co pozwoli państwom członkowskim inwestować w obronność bez nadmiernego ryzyka budżetowego. Równocześnie uproszczenie regulacji mogłoby przyciągnąć prywatny kapitał do strategicznych sektorów, takich jak technologie, energetyka czy przemysł obronny, stając się jednocześnie motorem wzrostu gospodarczego.

Dodatkowo uwagę inwestorów przyciągają dziś dwa kluczowe wydarzenia na rynkach globalnych. Publikacja minutek FOMC, które mogą dać wskazówki dotyczące dalszej polityki Fed, oraz wyniki kwartalne NVIDII, uznawane za najważniejsze wydarzenie dnia w sektorze technologii i AI. Prognozy zakładają, że NVIDIA pokaże przychody na poziomie około 55 mld USD, a inwestorzy szczególnie będą obserwować sprzedaż nowych chipów z rodziny Blackwell oraz dynamikę zysków netto. Pozytywne wyniki mogłyby wzmocnić globalny sentyment wobec spółek AI i półprzewodników, podczas gdy słabsze dane mogą wywołać nerwową reakcję rynku

Połączenie stabilnych danych makro z Europy, pozytywnego sentymentu na GPW oraz oczekiwania na kluczowe wydarzenia globalne tworzy dziś na warszawskim parkiecie atmosferę sprzyjającą wzrostom, podczas gdy perspektywa zwiększonych inwestycji w obronność i deregulacji dodaje głębszego kontekstu dla długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 notują dziś wzrosty, a pozytywny sentyment na rynku wspierany jest przez finalny odczyt inflacji CPI dla strefy euro, który okazał się zgodny z oczekiwaniami. Stabilne dane makro z Europy zmniejszyły obawy inwestorów o agresywniejsze działania Europejskiego Banku Centralnego, co sprzyja zakupom na warszawskim parkiecie.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Orlen(PKN.PL) konsoliduje swoje krajowe aktywa wydobywcze, tworząc jedną spółkę Orlen Upstream Polska, co ma uprościć zarządzanie w różnych jurysdykcjach i lepiej dostosować działalność do specyfiki polskiego rynku. Strategicznie Orlen zamierza utrzymać krajowe wydobycie gazu na poziomie około 4 mld m³ rocznie, a jednocześnie planuje zwiększyć produkcję w Norwegii o kolejne 2 mld m³ do 2030 roku. Spółka intensywnie inwestuje w bezpieczeństwo infrastruktury, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia związane z nowymi technologiami i obszarem obronności. Orlen podkreśla również rolę gazu jako paliwa transformacji energetycznej, które wspiera dekarbonizację i stabilność systemu energetycznego do czasu pełnego wdrożenia nowych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej.

Synektik(SNT.PL) zakończył proces transferu technologii produkcji kardioznacznika do placówek w Stanach Zjednoczonych i niedługo planuje złożyć wniosek do FDA o pozwolenie na przeprowadzenie badań klinicznych III fazy, które mogą się rozpocząć w 2026 roku. Badania w Europie są już w zaawansowanym stadium i oczekuje się ich zakończenia do końca roku. Po pomyślnym zakończeniu tych badań w Europie, kolejnym krokiem będzie uzyskanie zgody FDA na badania w USA, gdzie przygotowywane są już odpowiednie ośrodki i umowy. Firma planuje również wydzielenie części działalności związanej z rozwojem i komercjalizacją kardioznacznika do nowej spółki Syn2bio, która już złożyła prospekt do KNF i ma być notowana na GPW. Proces ten ma zostać sfinalizowany w pierwszej połowie 2026 roku.

Grupa Azoty(ATT.PL) szacuje stratę netto za III kwartał 2025 roku na 150 mln zł, co jest nieco gorszym wynikiem niż konsensus rynkowy, który przewidywał stratę na poziomie 140,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie mają wynieść około 2,894 mld zł, a wynik EBITDA około 391 mln zł, co przekłada się na marżę EBITDA na poziomie 13,5%. W porównaniu do III kwartału 2024 roku wynik EBITDA jest wyższy o 511 mln zł. Na wyniki wpłynęły zdarzenia jednorazowe związane z rozliczeniem kontraktu EPC na projekt „Polimery Police”, które znacząco poprawiły wynik segmentu Tworzywa. W segmencie Agro zmniejszony import nawozów z Rosji i Białorusi dzięki wyższym cłom, a także niskie ceny płodów rolnych, wpływały na ostrożne decyzje zakupowe rolników, choć wolumen sprzedaży pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.







