PULS GPW: Ruchy na globalnych rynkach nie służą warszawskiemu parkietowi, banki kontynuują wyprzedaż

JSW (JSW.PL)

przekazało dane operacyjne za 1Q25. Spółka odnotowała spadek produkcji węgla do 2,86 mln ton, co oznacza najniższą kwartalną wartość od ponad 10 kwartałów. W ujęciu r/r oznacza to spadek o -9%, a w ujęciu q/q spadek o -11%. W przypadku sprzedaży spółka również kontynuuje spadkową trajektorię. W 1Q sprzedaż węgla wyniosła 3,01 mln zł, co oznacza -2% spadek r/r. Biorąc pod uwagę trendy spadków cen węgla, niższe wolumeny będą jeszcze mocniej ciążyć na wynikach spółki. Akcje JSW tracą dziś ok. 1,4%.