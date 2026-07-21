Puls GPW: Rynek gra swoje. WIG20 blisko historycznych szczytów

Warszawska giełda kontynuuje dziś wzrosty rozpoczęte podczas wczorajszej sesji, wyraźnie ignorując pogarszającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Mimo nasilającej się eskalacji konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej, kolejnych działań odwetowych Iranu oraz zakończenia przez amerykańskie siły dziesiątego z rzędu dnia nalotów, na krajowym rynku nie widać oznak pogorszenia nastrojów. Na godzinę 10:30 indeks WIG20 zyskuje 1,4%, a szeroki WIG rośnie o 1%. Znacznie spokojniej zachowują się spółki o mniejszej kapitalizacji. mWIG40 zwyżkuje 0,4%, natomiast sWIG80 oscyluje wokół punktu odniesienia.

Co warto zaznaczyć WIG20 zbliża się obecnie do poziomu 3900 pkt., czyli rejonu historycznych szczytów indeksu, co dodatkowo podkreśla siłę trwającego ruchu wzrostowego. Rynek znajduje się więc w bardzo ciekawym momencie, ponieważ pokonanie historycznych szczytów przez WIG20 mogłoby przyciągnąć dodatkowy kapitał i poprawić jeszcze bardziej sentyment wokół polskich akcji.

Dzisiejsza sesja pokazuje, że inwestorzy nadal skupiają się przede wszystkim na korzystnym otoczeniu rynkowym, odsuwając na dalszy plan zagrożenia geopolityczne. To kolejny sygnał, że kapitał skutecznie ignoruje obecnie ryzyko związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Pytanie jednak pozostaje otwarte, czy przy tak wysokich poziomach indeksów rynek będzie w stanie utrzymać odporność na napływające z regionu niepokojące informacje.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Sektor finansowy pozostaje głównym wsparciem indeksu:

Największy pozytywny wpływ na WIG20 ma dziś sektor finansowy (Financials). To największy fragment struktury indeksu, a wzrosty takich spółek jak PKO BP, Pekao, Alior Bank, Erste Bank Polska czy PZU pomagają utrzymać szeroki, pozytywny kierunek rynku. Szczególnie dobrze zachowują się banki, które pozostają jednym z najważniejszych motorów obecnej sesji.

Energia oraz surowce wyraźnie wspierają rynek:

Dobre zachowanie widoczne jest również w sektorach Energy oraz Materials. Wzrosty ORLEN-u oraz KGHM-u przekładają się na istotny dodatni wkład tych branż do indeksu. Sektor surowcowy jest dziś jednym z mocniejszych segmentów rynku, wspieranym przez bardzo dobre zachowanie KGHM.

Konsumpcja pozostaje po zielonej stronie:

Pozytywnie wyróżniają się również spółki konsumenckie. Segment wspierają przede wszystkim wzrosty Allegro oraz LPP, natomiast w sektorze dóbr podstawowych dobrze radzą sobie m.in. Pepco oraz Zabka Group. Inwestorzy nadal wykazują zainteresowanie spółkami korzystającymi z odbudowy konsumpcji.

Przemysł i energetyka również dodają punktów indeksowi:

Lekko dodatni wpływ mają także sektory Industrials oraz Utilities, wspierane przez wzrosty takich firm jak Budimex, Tauron oraz PGE. Ich udział jest mniejszy niż finansów czy energii, ale pozostają kolejnym elementem szerokiego rynku po stronie wzrostów.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Komunikacja pozostaje jedynym wyraźnie słabszym sektorem:

Największa presja widoczna jest w sektorze Communications, gdzie negatywnie wyróżnia się przede wszystkim CD Projekt. Spadki tej grupy są jednak ograniczone ze względu na niewielki udział sektora w całym indeksie.

Nie wszystkie spółki konsumenckie uczestniczą we wzrostach:

Mimo pozytywnego obrazu sektora konsumenckiego, część firm pozostaje pod presją. Słabsze zachowanie widoczne jest m.in. w przypadku Dino Polska oraz Modivo, które znajdują się wśród największych przegranych dzisiejszej sesji.

Rynek pozostaje jednak szeroko wspierany przez większość branż:

Dzisiejsza sesja ma wyraźnie pozytywny charakter. Największe sektory indeksu – przede wszystkim finanse, energia, materiały oraz konsumpcja – znajdują się po zielonej stronie rynku i równoważą słabsze zachowanie pojedynczych spółek. Dominacja wzrostów wskazuje na szerokie wsparcie dla WIG20, a nie tylko ruch napędzany przez kilka największych firm.

Wiadomości ze spółek:

Cloud Technologies(CLD.PL) odnotował w maju 2026 roku rekordowy wzrost sprzedaży danych do kluczowych klientów, która zwiększyła się o 72% rok do roku. Spółka wskazuje, że tak dynamiczna poprawa odzwierciedla rosnący popyt na dane wykorzystywane w reklamie internetowej oraz skuteczność realizowanej strategii rozwoju. Wyniki te potwierdzają utrzymujące się wysokie tempo wzrostu biznesu i mogą pozytywnie przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe grupy.

ASBIS(ASB.PL) ustanowił kolejny rekord sprzedaży, osiągając w czerwcu 2026 roku około 649 mln USD przychodów, co jest najwyższym miesięcznym wynikiem w historii spółki. Dynamiczny wzrost sprzedaży jest efektem m.in. rosnącego popytu na rozwiązania technologiczne, w tym serwery i komponenty związane z rozwojem infrastruktury sztucznej inteligencji, a także silnej pozycji grupy na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Diagnostyka(DIA.PL) zwiększyła zakres współpracy z Penta Hospitals Polska, obejmując świadczenie usług diagnostycznych dla 13 szpitali oraz sieci Certus Przychodnie. Rozszerzona umowa ma przynieść spółce około 20,2 mln zł przychodów rocznie, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z poprzednim kontraktem.

Oferta Mirbudu(MRB.PL) o wartości 168,08 mln zł brutto została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Wybór oferty nie jest jeszcze równoznaczny z podpisaniem umowy, jednak stanowi kolejny krok do pozyskania przez spółkę istotnego kontraktu, który może wzmocnić jej portfel zamówień

Analitycy Trigon DM podnieśli cenę docelową akcji Dadelo(DADA.PL) do 105 zł z 82 zł oraz zmienili rekomendację z „trzymaj” na „kupuj”. Decyzję uzasadniają utrzymującym się bardzo wysokim tempem wzrostu sprzedaży, poprawą rentowności oraz oczekiwanym dalszym zwiększeniem udziałów rynkowych przez spółkę, co ich zdaniem stwarza potencjał do dalszego wzrostu kursu.

Analitycy DM BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Benefit Systems do 5.000 zł z 4.300 zł, jednocześnie utrzymując rekomendację „trzymaj”. Zmiana wyceny odzwierciedla poprawę perspektyw spółki, jednak zdaniem analityków obecny kurs rynkowy w dużej mierze uwzględnia już oczekiwany wzrost wyników, co ogranicza potencjał do dalszych zwyżek.

Wykres 2 prezentuje dzienne stopy zwrotu sektorów oraz ich wpływ na ruch całego indeksu

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

Na rynkach wciąż widoczna jest podwyższona ostrożność związana z sytuacją geopolityczną oraz jej potencjalnym wpływem na ceny surowców i otoczenie gospodarcze. Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje o wartości 650 mln zł przeznaczone dla Agencji Rozwoju Przemysłu, co wpisuje się w działania związane z finansowaniem instytucji rozwoju.

Jednocześnie inwestorzy nadal uważnie obserwują rynek energii, gdzie ceny gazu w Europie po dynamicznych wzrostach zaczęły się nieznacznie korygować, jednak w poprzednich sześciu sesjach surowiec podrożał o ponad 20% w związku z obawami o możliwe zakłócenia dostaw wynikające z napięć na Bliskim Wschodzie.

Mimo lekkiego odreagowania na rynku gazu, kwestia bezpieczeństwa energetycznego pozostaje jednym z kluczowych czynników wpływających na nastroje inwestorów. Rynki na razie zachowują względny spokój, jednak utrzymująca się niepewność geopolityczna sprawia, że ceny surowców pozostają szczególnie wrażliwe na kolejne informacje dotyczące sytuacji w regionie.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) od samego początku dzisiejszej sesji utrzymują wyraźną przewagę kupujących, kontynuując rozpoczęty wcześniej rajd wzrostowy. Kontrakty na warszawski indeks blue chipów zbliżają się do poziomu 3900 pkt., czyli w okolice historycznych szczytów, co pokazuje siłę obecnego trendu oraz utrzymujący się popyt na krajowe aktywa.

Krajowy rynek pozostaje wspierany przez poprawiające się nastroje wokół polskiej gospodarki oraz rosnące oczekiwania dotyczące dalszej poprawy koniunktury. Inwestorzy coraz pozytywniej oceniają perspektywy dla krajowych spółek, a stabilne otoczenie makroekonomiczne sprzyja napływowi kapitału na warszawską giełdę

Źródło: xStation5