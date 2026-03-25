PULS GPW: Rynek odzyskuje pewność, rząd dementuje plotki

Środowa sesja w Europie rozpoczyna się w pozytywnych nastrojach, głównie na fali propozycji pokojowej Donalda Trumpa wobec Iranu. Rynek widzi realną możliwość deeskalacji konfliktu. Polskie aktywa dodatkowo wspiera deklaracja ze strony rządu dotycząca podatku „od nadmiarowych zysków”. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej rosną o ponad 1,5%. Minister Andrzej Domański wypowiedział się, że rząd nie rozważa wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków w związku ze wzrostem cen paliw. Co równie ważne, minister wskazał na możliwość czasowej lub selektywnej obniżki podatku VAT w celu ograniczenia presji wynikającej z rosnących cen paliw. WIG20 (D1) Kupujący wydają się powoli odzyskiwać inicjatywę; popytowi udało się obronić poziomy linii trendu oraz EMA100. Obecnie trwa walka o utrzymanie się powyżej strefy oporu 3270. Wyjście górą ze strefy może dać szansę na powrót do poprzedniego, bardziej stromego trendu wzrostowego. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Wirtualna Polska (WPL.PL) : Grupa medialna opublikowała wyniki za IV kw. 2025 oraz prognozę na I kw. 2026. Spółka poniosła stratę netto na poziomie 130,7 mln zł, co jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwań. Przychody wzrosły o 44,6%, do 578,6 mln zł. Grupa prognozuje „jednocyfrowy” wzrost przychodów rok do roku w segmencie reklamy i subskrypcji. Akcje tracą ok. 3%.

Lokum Deweloper (LKD.PL) : Deweloper opublikował wyniki za 2025 rok. Przychody (z działalności deweloperskiej) spadły rok do roku o ponad 50%, osiągając poziom 106,4 mln zł. W ujęciu netto deweloper odnotował stratę 4,7 mln zł. Akcje tracą ponad 3%.

KGHM (KGH.PL) : Konglomerat wydobywczy podpisał memorandum dotyczące projektów wydobywczych w Maroku. Spółka zyskuje ponad 3%.

Pure Biologics (PUR.PL) : Spółka biotechnologiczna opublikowała informacje o wynikach „badań fazy 0" nad lekiem PAB-0111. Badania przeprowadzone w USA na grupie pacjentów cierpiących na różne formy nowotworów wykazały pożądane działanie kliniczne leku. Akcje spółki rosną o 25%.

Immersion Games (IMG.PL): Firma inwestycyjna Hanover Square Investment z Dubaju dokonała zakupu 2 000 000 akcji spółki, co daje 38,45% udziału w kapitale oraz w głosach. Akcje spółki zyskują ponad 15%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.