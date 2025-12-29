Wykres dnia: PLATINUM (29.12.2025)

Platyna osuwa się 5% zaraz po osiągnięciu szczytu wszech czasów przy 2472 USD, ulegając szerokiej wyprzedaży i pierwszej od dłuższego czasu poważnej korekcie na głównych metalach szlachetnych.

Po wybiciu ATH przy 2472 USD, kontrakt PLATINUM przeszedł gwałtownie do defensywy. Kurs zatrzymał spadki na poziomie 23.6 zniesienia Fibonacciego, aktualnie handlując w okolicach zamknięcia z 23.12. Źródło: xStation5

Od początku grudnia do połowy dzisiejszej sesji azjatyckiej kontrakty na platynę zyskały rekordowe 50%. Wskaźnik RSI znajdował się na granicy wykupienia (70<) już na początku ostatniej, stromej fali wzrostowej, kiedy kurs dopiero flirtował z ówczesnym ATH szczytem przy 1700 USD (żółta strefa). Obawy o przewartościowanie nie przeszkodziły jednak dalszej euforii. Platyna zyskiwała po pierwsze na fali szerokich wzrostów na metalach szlachetnych, generowanych przez oczekiwania dalszego luzowania polityki monetę. Niższe stopy procentowe zwiększałyby płynność na rynkach, a tym samym szeroki popyt oraz zmniejszałyby koszt alternatywny inwestowania w surowce względem oprocentowanych lokat czy obligacji. Dla platyny szczególną rolę odegrała również kwestia niedoborów, wywołanych silnym wykorzystaniem surowca w przemyśle (zwłaszcza w produkcji katalizatorów samochodowych) oraz biżuterii.

Wieloletni deficyt platyny na wyhamować w 2026 roku. Źródło: World Platinum Investment Council Q3 2025 Report

Walor bezpiecznej przystani przestał jednak wspierać metale szlachetne na sam koniec roku. O ile na papierze rozmowy na linii Trump-Zelensky klasycznie nie przyniosły żadnych konkretów ws. pokoju w Ukrainie, to pełna nadziei narracja na temat “coraz bliższego końca wojny” oraz “zgody na 90% planu pokojowego” wystarczyła, aby inwestorzy zrealizowali zyski na wykupionych rynkach. Obok platyny do strat przeszło również złoto (GOLD: -1,4%), srebro (SILVER: -4%) oraz pallad (PALLADIUM), który nurkuje o blisko 12%.

Do wyprzedaży na metalach szlachetnych przyczyniły się również stabilizujące się oczekiwania wobec styczniowego ruchu Fed (rynek swapów wycenia ok. 80% szans na pozostawienie stóp bez zmian) oraz przezorność przed jutrzejszą publikacją minutek z ostatniego FOMC. Na platynie ciążą dodatkowo kwestie podażowe, które po latach deficytów mają ulec normalizacji w 2026 roku. WPIC wskazało w listopadowym raporcie, że zużycie surowca nieco spadło w kluczowych sektorach (tj. katalizatory i biżuteria), a drastyczniejsze spadki na palladzie mogą dodatkowo zachęcić przemysłowców do wymieniania platyny na tańszy zamiennik.