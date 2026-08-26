PULS GPW: Spadki ropy wspierają WIG, PGE i KGHM wracają do wzrostów

Polska giełda pokazuje siłę względem reszty europejskich indeksów. WIG20 wyraźnie wyprzedza skalą wzrostów odpowiedników z Europy Zachodniej, ceny kontraktów W20 rosną o ponad 1%. Wewnątrz WIG20 najlepiej radzą sobie spółki energetyczne, budowlane, przemysłowe oraz banki. Wszystkie te podmioty korzystają na spadku cen ropy oraz implikowanej deeskalacji w Zatoce Perskiej. Naturalnie spadek cen ropy i napięcia na rynku surowców wywierają presję na wyceny Orlenu, który jako jeden z nielicznych – nieznacznie traci. Notowania w środę będą zdominowane głównie przez wiadomości oraz publikacje z USA. Duża kumulacja danych makroekonomicznych zapewni istotny wgląd w sytuację konsumenta oraz inflacji w USA – co będzie kluczowe dla wyceny dalszej ścieżki Fed. Publikacje pojawią się o godz. 14:30 czasu polskiego, więc będą one miały szansę wpłynąć na dzisiejszy kierunek notowań oraz skalę ruchu.

Ostatnia tak istotna publikacja sezonu wyników – Nvidia, pojawi się dziś po sesji. Wyniki oraz interpretacja przez rynek prawdopodobnie nadadzą kierunek notowaniom na kolejne tygodnie. Kondycja spółki wciąż jest świetna, jednak oczekiwania są tak wysokie, że nawet lider sektora technologicznego może nie spełnić żądań inwestorów.

Kontynuując wątek wiadomości z sektora technologicznego, dyrektor ds. Centrów Danych w OpenAI odszedł z firmy w ostatnich dniach, co wśród wielu analityków komunikuje problemy wewnątrz firmy. Warto pamiętać, że samo tylko OpenAI ma zaplanowane ok. 750 miliardów USD nakładów CAPEX na moc obliczeniową do końca 2030 roku.

W świecie geopolityki oraz konfliktów uwaga przenosi się tymczasowo ponownie w stronę Europy Wschodniej. John Ratcliffe, szef amerykańskiego CIA, pojawił się z niezapowiedzianą wizytą w Moskwie, a jego delegacja była widziana w drodze na Kreml. Nie są znane jakiekolwiek konkrety czy szczegóły, jednak wielu komentatorów wskazuje na fakt, że ostatnia wizyta w podobnym formacie odbyła się na kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę w 2022 roku. Wizyta może być zarówno zwiastunem eskalacji, jak również np. operacją wymiany więźniów na wysokim poziomie. Wiadomości ze spółek Żabka Group (ZAB.PL): Nowy docelowy właściciel Żabki, Alimentation Couche-Tard ogłosił wezwanie 100% akcji Żabka Group, po cenie 32 zł/szt.

Kernel Holding (KER.PL): Ukraiński holding rolniczy podpisał umowę kredytową z Duńskim Funduszem Eksportu i Inwestycji (EIFO) na kwotę do 100 mln euro. Akcje pozostają bez reakcji.

Erbud (): Spółka zdecydowała o wycofaniu się z nierentownego segmentu budownictwa modułowego (MOD21), planując sprzedaż jego aktywów, co spowoduje jednorazowe odpisy ok. 231 mln zł na poziomie skonsolidowanym, ale od III kw. 2026 segment nie będzie już obciążał wyników Grupy. Akcje spółki zyskują ponad 5%.

Orlen (PKN.PL): Orlen Upstream Norway uruchomił wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim.

CD Projekt RED (CDP.PL): Spółka poinformowała, że 29 września wyda grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Remaster”. „Remaster” trzeciej odsłony wiedźmińskiej sagi będzie zawierał oba dodatki – „Serca z kamienia” oraz „Krew i wino”. Posiadacze gry dostaną darmową aktualizację. Kurs pozostaje bez reakcji na wiadomość. Analiza techniczna W20 (D1) Kurs utrzymuje się we wzrostowym kanale, między zniesieniami 100 a 61,8 trendu FIBO. Istotnym oporem pozostaje poziom ~4040 punktów, wokół którego pozostaje kurs na przestrzeni ostatnich dni. Niepowodzenie w pokonaniu oporu przez kupujących może skutkować wybiciem dołem z trendu FIBO oraz potencjalnym zejściem do poziomu ok. 3850 punktów. W tym kontekście uważnie należy obserwować RSI – które nie pokazuje jeszcze poziomu wykupienia, ale jest wyraźnie podwyższone. Źródło: xStation5

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Analityk Rynków Finansowych w XTB, związany z firmą od 2025 roku. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek i identyfikacji ryzyka, szczególnie w sektorach zbrojeniowym i technologicznym. W pracy wykorzystuje modele wyceny, dane z rynku długu, instrumenty pochodne oraz OSINT. Analizuje również wpływ czynników makroekonomicznych, geopolityki i AI na rynki finansowe. Przejdź do eksperta

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