PULS GPW: Spokojna sesja w cieniu ważnych danych

Wtorkowa sesja na europejskich parkietach przebiega w atmosferze ostrożności, choć z przewagą niewielkich wzrostów. Polska giełda również wpisuje się w ten sentyment, a dodatkowo wspierają ją dobre dane z gospodarki. Kontrakty na WIG20 utrzymują się w okolicach poziomu otwarcia, redukując wzrosty do maks. 0,3%.
Dane makroekonomiczne:
GUS opublikował dziś szereg danych gospodarczych dotyczących produkcji i zatrudnienia. Wzrost cen producentów okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań, co sugeruje słabszą transmisję inflacji energetycznej na ceny. Odnotowano bardzo duży wzrost produkcji przemysłowej, znacznie powyżej nawet optymistycznych oczekiwań. Zatrudnienie wskazuje natomiast na pogarszającą się sytuację na rynku pracy, przy jednoczesnym wzroście płac.
W20 (D1)
Kurs zatrzymał się dokładnie na poziomie zniesienia FIBO 161,8 i nieznacznie się cofnął. Z uwagi na podwyższony RSI na poziomie ok. 70 pkt scenariuszem bazowym może być obecnie konsolidacja w przedziale 3500–3650 oraz budowa bazy pod próbę wybicia powyżej poziomu FIBO 161,8. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- MBF Group (MBF.PL): Spółka zajmująca się hurtowym obrotem towarami podpisała umowę inwestycyjną z Fairchild Aerospace Corporation. Akcje rosną o ponad 35%.
- Atrem (ART.PL): Oferta spółki została wybrana w przetargu na przebudowę linii 110 kV Żur–Koronowo Miasto. Akcje rosną o ok. 4%.
- Elektrotim: Fundacja Rodzinna „VESPER” zakupiła akcje spółki o wartości ok. 150 tys. zł. Wspomniana fundacja jest blisko związana z jedną z członkiń rady nadzorczej spółki. Akcje rosną o ponad 3%.
- Diagnostyka: Spółka opublikowała wyniki za 2025 rok. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 2,4 mld zł, co przełożyło się na 251,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 586,36 mln zł powtarzalnej EBITDA. Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 4,40 zł na akcję. Wyniki można ocenić jako poprawne, a nawet dobre, jednak inwestorów wyraźnie zaniepokoił słaby IV kw. 2025 r., z zyskiem na poziomie 36,9 mln zł wobec konsensusu bliższego 40–45 mln zł. W rezultacie akcje tracą prawie 5%.
- KGHM: Spółka otrzymała negatywną zmianę rekomendacji od JP Morgan. Akcje tracą ponad 2%.
Dane z Polski: Duży wzrost produkcji i wynagrodzeń, umiarkowany spadek zatrudnienia i cen
PILNE: Mocne ożywienie produkcji przemysłowej w Polsce. Odbicie płac, ale z mniejszą presją cen od przedsiębiorców
Komentarz walutowy: Brytyjski rynek pracy traci impet; BoE bez powodów do podwyżki
Kalendarz ekonomiczny 📌Indeks ZEW z Niemiec i sprzedaż detaliczna z USA w centrum uwagi
