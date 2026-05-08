PULS GPW: Strach o inflację i słabe wyniki

Utrzymująca się niepewność odnośnie sytuacji na bliskim wschodzie i korespondująca z tym niepewność do inflacji i polityki monetarnej wywiera presje na światowe rynki, przyćmiewając większośc rynkowych informacji. Szczególnie dotkliwy sentyment ten jest dla rynków wschodzących takich jak Polska. O ile większość Europejskich indeksów redukuje straty lub nawet nieznacznie rośnie, wyceny Polskiego WIG20 pokazują spadki na kontraktach rzędu 1,5%. Obawy inwestorów na Polskim parkiecie potęgują konkluzje rynku z ostatnich komunikatów NBP. Rynek dostrzega wyraźnie wyższą szansę na bardziej restrykcyjną politykę monetarną. Dane makroekonomiczne: Przed zakończeniem sesji na GPW, w USA zostaną opublikowane istotne dane dot. m.in. bezrobocia. Odczyt znacznie odbiegający od oczekiwań rynku może wywołać reakcje również w Polsce. W20 (D1) Kupujący mają istotny problem z odzyskaniem inicjatywy po serii uporczych wspadków. Szybki powrót do poziomu oporu oraz istotna luka między między poprzednimi dwoma szczytami, mogą sygnalizować utratę inicjatywy przez popyt. Jeśli newralgiczna strefa oporu na poziomie 3500-3400 zostanie pokonana, następnym celem dla podaży będzie poziom 3270 punktów. Źródło: xStation 5 Wiadomości ze spółek: LPP (LPP.PL) : Polski konglomerat odzieżowy poinformował o wzroście przychodów o 10% w okresie luty-kwiecień, jednak kluczowy miernik LFL zanotował spadek o 2,8%. Akcje tracą 6% w reakcji na informacje.

MBF Group (MBF.PL) : Spółka poinformowała o zawartym porozumieniu w zakresie rozwoju rozwiązań dla amunicji krążącej platformy IRYDA+ X1, w tym o amunicję opartą o architekturę "roju" wspieraną przez AI. Akcje spółki zyskują aż 14%.

Enea (ENA.PL) : Koncern energetyczny opublikowały wyniki za Q1 2026, w których wykazał zysk minimalnie powyżej oczekiwań rynku, osiągając 929 milionów zysku netto. Mimo to, spółka traci ponad 3% na dzisiejszej sesji. Sentyment rynku jest podyktowany słabymi wynikami w obszarze wydobycia węgla

Allegro (ALE.PL) : Badanie "Mediapanel" wskazało że liczba użytkowników platformy wzrosła do 22,6 milionów użytkowników. Niektórzy analitycy dopatrują się w tej publikacji przyczyny spadków spółki o ponad 2% na dzisiejszej sesji.

Mabion (MAB.PL): Spółka zawarła porozumienie z Francuskim Oddifact dotyczący nawiązania współpracy w zakresie zbadania i oceny możliwości zastosowania leku MabionCD20. Akcje umacniają się o ok. 5%.



