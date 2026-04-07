Puls GPW: Ultimatum Trumpa niestraszne polskiemu parkietowi!

Pierwsza sesja po świętach na GPW przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach, a główne indeksy notują wzrosty. Na godzinę 12:30 WIG zyskuje 0,6%, WIG20 rośnie o 0,5%, mWIG40 zwyżkuje o 0,4%, natomiast sWIG80 dodaje 0,1%.

Zachowanie rynku może zaskakiwać w kontekście utrzymujących się napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. W centrum uwagi inwestorów pozostaje sytuacja wokół Iranu oraz ultimatum przedstawione przez Donald Trump w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz. Zbliżający się termin potencjalnej eskalacji teoretycznie powinien zwiększać zmienność i skłaniać inwestorów do większej ostrożności.

Mimo to na rynkach europejskich, w tym na warszawskim parkiecie, nie widać oznak paniki. Wręcz przeciwnie, obserwujemy relatywną siłę rynku akcji, co sugeruje, że inwestorzy nadal zakładają bardziej optymistyczny scenariusz rozwoju wydarzeń.

Obecne wzrosty można interpretować jako grę pod deeskalację. Rynek zdaje się dyskontować wariant, w którym dochodzi do odsunięcia w czasie potencjalnego konfliktu, czy to poprzez przedłużenie ultimatum, czy czasowe zawieszenie działań. W efekcie ryzyko eskalacji, choć obecne, nie jest jeszcze w pełni uwzględniane w wycenach.

Nie bez znaczenia pozostaje również efekt powrotu inwestorów po przerwie świątecznej, który sprzyja odbudowie pozycji i wspiera popyt na akcje.

Pierwsza sesja po świętach pokazuje, że inwestorzy na GPW zachowują spokój mimo podwyższonego ryzyka geopolitycznego. Wzrosty głównych indeksów sugerują, że rynek nie dyskontuje na ten moment najbardziej negatywnego scenariusza i pozostaje nastawiony na bardziej umiarkowany rozwój wydarzeń wokół Iranu oraz działań zapowiadanych przez Donald Trump.

Obecna sytuacja wskazuje na utrzymujący się balans między ryzykiem a nadzieją na deeskalację. Kapitał nie ucieka z rynku akcji, co świadczy o relatywnie wysokiej tolerancji inwestorów na niepewność. Jednocześnie oznacza to, że ewentualne pogorszenie sytuacji może wywołać szybką i bardziej dynamiczną reakcję rynku.

Najbliższe dni będą kluczowe dla utrzymania obecnych nastrojów, a kierunek zmian na GPW pozostanie w dużej mierze uzależniony od rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) wyraźnie tracą na wartości. Na notowania indeksów na warszawskiej giełdzie wpływa dziś mieszanka czynników geopolitycznych i szoków inflacyjnych. Rynek nie wierzy w pełni uspokajającym zapewnieniom o postępach w negocjacjach, o których informuje amerykańska administracja.

Wiadomości ze spółek:

Creotech Instruments(CRI.PL) przeprowadziła podział, tworząc nową spółkę Creotech Quantum, która zajmie się działalnością związaną z technologiami kwantowymi. Akcjonariusze otrzymają akcje nowego podmiotu w proporcji 1:1, a debiut Creotech Quantum na GPW zaplanowano na 17 kwietnia 2026 r. Podział umożliwia skoncentrowanie się nowej firmy na rozwoju technologii kwantowych i pozyskiwaniu finansowania, natomiast wycena Creotech Instruments została dziś skorygowana o wartość wydzielonego segmentu.

Artifex Mundi(ART.PL) szacuje, że w marcu 2026 r. sprzedaż przyniosła około 8,58 mln zł przychodów po odjęciu prowizji platform. Koszty pozyskania nowych graczy wyniosły około 4,15 mln zł. Dane są wstępne i mogą się nieznacznie zmienić po ostatecznym zamknięciu księgowań.

Spółka ONDE(OND.PL) podpisała umowę z litewskim inwestorem na wykonanie prac przy budowie farmy wiatrowej w Litwie o wartości 28,5 mln EUR netto. Kontrakt będzie realizowany do końca 2027 r., a płatności będą powiązane z osiąganiem kolejnych etapów projektu.