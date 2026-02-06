Puls GPW: W20 rośnie 0,5% 📈Akcje Asseco tracą na fali spadków w sektorze oprogramowania

Kontrakt na WIG20 (W20) notuje dziś wzrost o 0,5% po wczorajszym spadku. Kontrakt wciaż utrzymuje się we wzrostowym kanale cenowym, a ewentualny test dolnego zakresu mógłby mieć miejsce po spadku do 3200 punktów. Nastroje w USA uspokajają się, a kontrakty wskazują na wyższe otwarcie Nasdaq 100 po najmocniejszej passie spadkowej od kwietnia 2025 roku. Dziś słabo radzą sobie akcje Zabka Group i CD PRojektu, zyskuje Orlen, Kruk i Orange. Obroty akcjami na GPW wzrosły miemal dwukrotnie r/r.

Dziś rynek czeka na protokół z posiedzenia RPP oraz dane Uniwersytetu Michigan, które powiedzą nam więcej o nastrojach konsumentów w Stanach Zjednoczonych i oczekiwaniach inflacyjnych

Globalny odwrót od akcji spółek software ciąży walorom z polskiej branży oprogramowania - spadki kontynuują m.in. akcje Asseco i Vercomu; spadają też akcje DataWalk czy CyberFolks

Na giełdach europejskich po wynikach wzrósł kurs akcji giganta tytoniowego Philip Morris Źródło: Bloomberg Finance L.P Źródło: xStation5 Akcje Vercom i Asseco Poland Walory obu firm mocno tracą i testują kluczowe poziomy wsparcia - w przypadku Vercomu możemy dostrzec potencjalny podwójny szczyt przy 160 PLN za walor i widzimy, że wyprzedaż stanęła dziś na średniej EMA50 (EMa200 przebiega przy 126 PLN za akcję), podczas gdy Asseco cofa się już sporo poniżej EMA200, sugerując trwalszą zmianę trendu. Sektor oprogramowanai może znaleźć się pod presją 'nowych umiejętności' AI, które mogą uderzyć w modele biznesowe wielu spółek SaaS. Słabość sektora software widoczna jest od wielu tygodni i ma charakter globalny. Akcje dziesiątek, wiodących amerykańskich wzrostowych spółek software m.in. ServiceNow (NOW.US) spadły (w przypadku NOW.US ponad 50% poniżej ATH), a kurs akcji Microsoftu cofnął się o 30% od szczytów. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

