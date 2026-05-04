Puls GPW: W20 walczy o utrzymanie wsparcia przy 3450 punktów

Rynek akcji w Polsce rozpoczął sesję od nieśmiałych wzrostów, które o 12:00 w poniedziałek dla głównych indeksów WIG20, mWIG40 kształtują się odpowiednio na poziomie prawie 0,8%, 0,9% przy niewielkim 0,1% spadku dla sWIG80. Nastroje inwestorów w USA są mieszane - choć finalnie rosły, ostatecznie kontrakty na indeksy wskazują na nieco niższe otwarcie po rekordowych wzrostach z ubiegłego tygodnia. Europie DAX notuje prawie 0,4% wzrost, choć francuski CAC40 cofa się o 0,4%. Wydaje się, że ogólnie solidne nastroje makro powinny wspierać kondycję WIG w średnim terminie, co sugerowałoby, że trwająca korekta w trakcie której W20 cofnął się o ponad 220 punktów jest tylko chwilową przerwą we wzrostowym trendzie.

Decyzja Białęgo Domu o wycofaniu 5 tys. żołnierzy z Niemiec nie wpłynęła w decydujący sposób na postrzeganie inwestorów. Z drugiej strony taki wariant wydawał się prawdopodobny od dłuższego czasu, a ostatecznie garnizon amerykański w Polsce wciąż może ulec zwiększeniu, a zaktualizowana doktryna Pentagonu wskazała na istotna rolę współpracy z Polską, w zakresie bezpieczeństwa regionu. W20 (interwał D1) Kontrakt na WIG20 "zawisł dziś" na poziomie 3456 punktów, gdzie przebiega średnia EMA50 (pomarańczowa linia) - indeks ma za sobą 8 spadowych sesji z rzędu i choć RSI nie zdradza "wyprzedania" wydaje się, że istnieją warunki dla technicznego odbicia. W scenariuszu wzrostu istotnym oporem mogą być okolice 3550 punktów, wyznaczone przez price action, a istotnym wsparciem może być luka z końca marca, przy 3330 punktów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek PZU – akcje giganta ubezpeczeniowego dziś spadają, choć grupa podpisała warunkową umowę przejęcia całości akcji MetLife Ukraina, największego gracza na ukraińskim rynku ubezpieczeń na życie. Akwizycja ma wzmocnić obecność PZU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększyć znaczenie segmentu ubezpieczeń życiowych w działalności grupy. Asseco Business Solutions – akcje spółki rosną dop onad 85 PLN za walor po tym jak spółka pokazała wyniki za I kwartał 2026 r. wyraźnie powyżej oczekiwań rynku. Przychody wyniosły 130,3 mln zł, EBITDA 57,7 mln zł, EBIT 46,6 mln zł, a zysk netto 43 mln zł, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał odpowiednio 124 mln zł, 49,7 mln zł, 38,9 mln zł i 35,7 mln zł.

Captor Therapeutics – akcje spółki tracą choć w IV kwartale 2025 r. grupa odnotowała 10,3 mln zł straty operacyjnej oraz 10 mln zł straty netto. Wyniki okazały się nieco lepsze od prognoz PAP Biznes, które wskazywały na 12,2 mln zł straty EBIT i 11,7 mln zł straty netto. Poltreg – akcje notowane są bez większych zmian, spółka zakończyła IV kwartał 2025 r. stratą EBIT i netto na poziomie 6 mln zł. To rezultat lepszy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 6,9 mln zł straty operacyjnej oraz 6,6 mln zł straty netto. Atal – akcje dewelopera rosną, ponieważ ten zawarł umowę przedwstępną dotyczącą przejęcia udziałów w spółkach z Grupy Budner oraz zakupu należących do niej nieruchomości za 133,5 mln zł. Dzięki transakcji Atal zyska potencjał do realizacji projektów mieszkaniowych w Trójmieście o powierzchni ok. 70 tys. m kw. PUM. Pekabex – akcje spółki spadają do najniższego poziomu od maja 2020 roku, choć wartość portfela zamówień grupy wzrosła do rekordowych 2,3 mld zł. Jednocześnie spółka realizuje program naprawczy, który ma pozwolić na powrót do rentowności jeszcze w tym roku, a w kolejnych okresach na jej stopniową poprawę. ML System - akcje spółki rosną po tym jak grupa zamknęła 2025 rok przychodami na poziomie 122,8 mln zł, (spadek o ponad 24% r/r), przy stracie netto 42,4 mln zł (wobec 40,8 mln zł straty w roku 2024). Mimo to firma weszła w 2026 rok z rekordowym portfelem zamówień przekraczającym 270 mln zł, co daje inwestorom nadzieję na poprawę wyników i korzystny efekt bazy w tym roku Wykres PZU (dzienny inteerwał) - akcje spadają od szczytów o prawie 15% Źródło: xStation5

