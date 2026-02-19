Puls GPW: W20 zyskuje 0,5% mimo niepewności na Wall Street 📈Spadki indeksów w Europie

Dzisiejsza sesja na GPW przebiega w mieszanych nastrojach. Indeks największych spółek z indeksu, WIG20 radzi sobie nieźle i rośnie 0,3%, ale mniejsze indeksy mWIG40 i sWIG80 wyglądają słabiej, co sugeruje mniejszy apetyt na ryzyko - zwłaszcza wśród krajowych inwestorów. Główne indeksy w Europie tracą - niemiecki DAX i brytyjski FTSE spadają prawie 0,7%.

Wczorajsze wzrosty w USA złapały niewielką zadyszkę i wydaje się, że głównym ryzykiem dla globalnego sentymentu wokół rynków akcji jest potencjalny atak Izraela i USA na Iran - według niektórych źródeł zagranicznych atak ten ma być tylko kwestią czasu, a prawdą jest, że Amerykanie skoncentrowali wokół Iranu potężną ilość wojsk - ok. 1/3 całej swojej floty. Jeśli konflikt wybuchcłby, mógłby przyciągnąć napływy do dolara i obciążyć 'rynki wschodzące' w tym Polskę.

Oznaczałby też sporą eskalację globalnych napięć geopolitycznych, ponieważ Iran jest głównym dostawcą ropy do Chin i jednym z kluczowych strategicznych partnerów Rosji.

Słabsze dane z polskiego rynku pracy nieznacznie osłabiają złotego. USD/PLN w ostatnim czasie odbił z okolic 3,50 do 3,57 obecnie. Z drugiej strony niższa dynamika wynagrodzeń daje większe szanse na kolejne obniżki stóp procentowych w tym roku.

Mimo solidnych wyników akcje Orlenu (PKN.PL) dziś nieznacznie tracą, ciążąc głównemu benchmarkowi polskich akcji - reakcję na raport możemy wiązać z przyspieszoną realizacją zysków w kontekście istotnego wzrostu mnożników wyceny spółki w ostatnich kwartałach.

W20 (interwał H1)

Patrząc na sytuację techniczną kontraktów na WIG20, widzimy, że indeks próbuje utrzymać momentum i wrócił w ostatnim czasie powyżej obu 200-sesyjnych średnich na godzinowym interwale - EMA50 i EMA200 (pomarańczowa i czerwona linia). Widzimy też, że cena porusza się w górnym zakresie spadkowego kanału cenowego, który może okazać się przedłużoną formacją flagi, która zwykle oznacza kontynuację głównego - w tym przypadku wzrostowego trendu. Kontrakt W20 rośnie dziś o 0,5% - mimo spadków na europejskich parkietach.

Źródło: xStation5

Para USD/PLN dziś rośnie, choć długoterminowy trend pozostaje wyraźnie spadkowy; 200-sesyjna średnia EMA200 przebiega na poziomie 3,65 i wzrost powyżej tej granicy mógłby otworzyć drogę do większej korekty wzrostowej.

Źródło: xStation5

Wyniki Orlenu (PKN.PL)