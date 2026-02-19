Puls GPW: W20 zyskuje 0,5% mimo niepewności na Wall Street 📈Spadki indeksów w Europie

Dzisiejsza sesja na GPW przebiega w mieszanych nastrojach. Indeks największych spółek z indeksu, WIG20 radzi sobie nieźle i rośnie 0,3%, ale mniejsze indeksy mWIG40 i sWIG80 wyglądają słabiej, co sugeruje mniejszy apetyt na ryzyko - zwłaszcza wśród krajowych inwestorów. Główne indeksy w Europie tracą - niemiecki DAX i brytyjski FTSE spadają prawie 0,7%.
- Wczorajsze wzrosty w USA złapały niewielką zadyszkę i wydaje się, że głównym ryzykiem dla globalnego sentymentu wokół rynków akcji jest potencjalny atak Izraela i USA na Iran - według niektórych źródeł zagranicznych atak ten ma być tylko kwestią czasu, a prawdą jest, że Amerykanie skoncentrowali wokół Iranu potężną ilość wojsk - ok. 1/3 całej swojej floty. Jeśli konflikt wybuchcłby, mógłby przyciągnąć napływy do dolara i obciążyć 'rynki wschodzące' w tym Polskę.
- Oznaczałby też sporą eskalację globalnych napięć geopolitycznych, ponieważ Iran jest głównym dostawcą ropy do Chin i jednym z kluczowych strategicznych partnerów Rosji.
- Słabsze dane z polskiego rynku pracy nieznacznie osłabiają złotego. USD/PLN w ostatnim czasie odbił z okolic 3,50 do 3,57 obecnie. Z drugiej strony niższa dynamika wynagrodzeń daje większe szanse na kolejne obniżki stóp procentowych w tym roku.
- Mimo solidnych wyników akcje Orlenu (PKN.PL) dziś nieznacznie tracą, ciążąc głównemu benchmarkowi polskich akcji - reakcję na raport możemy wiązać z przyspieszoną realizacją zysków w kontekście istotnego wzrostu mnożników wyceny spółki w ostatnich kwartałach.
W20 (interwał H1)
Patrząc na sytuację techniczną kontraktów na WIG20, widzimy, że indeks próbuje utrzymać momentum i wrócił w ostatnim czasie powyżej obu 200-sesyjnych średnich na godzinowym interwale - EMA50 i EMA200 (pomarańczowa i czerwona linia). Widzimy też, że cena porusza się w górnym zakresie spadkowego kanału cenowego, który może okazać się przedłużoną formacją flagi, która zwykle oznacza kontynuację głównego - w tym przypadku wzrostowego trendu. Kontrakt W20 rośnie dziś o 0,5% - mimo spadków na europejskich parkietach.
Źródło: xStation5
Para USD/PLN dziś rośnie, choć długoterminowy trend pozostaje wyraźnie spadkowy; 200-sesyjna średnia EMA200 przebiega na poziomie 3,65 i wzrost powyżej tej granicy mógłby otworzyć drogę do większej korekty wzrostowej.
Źródło: xStation5
Wyniki Orlenu (PKN.PL)
-
Zysk netto 2025: 11,248 mld zł, wzrost aż o 8,572 mld zł rok do roku
-
EBITDA 2025: 41,9 mld zł; skorygowana EBITDA LIFO w Q4 2025: 12,2 mld zł wobec 11,3 mld zł oczekiwań analityków
-
Przychody w 2025: 267,3 mld zł wobec 295,0 mld zł rok wcześniej; przychody w Q4 2025: 72,1 mld zł wobec 67,7 mld zł konsensusu
-
Przepływy operacyjne: 12,9 mld zł w Q4 2025 oraz 47,4 mld zł w całym 2025 roku
-
Nakłady inwestycyjne: 32,6 mld zł w 2025; plan na 2026: 36,3 mld zł (wg segmentów: Energy 9,8 mld zł, Downstream 8,9 mld zł, Upstream & Supply 7,8 mld zł
Źródło: xStation5
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (20.02.2026)
Przegląd rynkowy: Fala wzrostów na koniec tygodnia w Europie 🇪🇺 📈 Biznes wstaje z kolan❓
PULS GPW: Ceny stoją w miejscu, rynek czeka na dane z USA
US500: Wall Street łapie zadyszkę mimo rekordowego od 3 lat wzrostu przychodów 📊
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.