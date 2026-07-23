PULS GPW: WIG sparaliżowany cenami ropy

Rynki, zarówno w Polsce, jak i w Europie, zaczynają bić się z perspektywą wyższych stóp procentowych na fali rosnących oczekiwań inflacyjnych – spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie. Wątpliwości częściowo może rozwiać dzisiejsza konferencja EBC.
- Sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu stale się pogarsza, a sam konflikt rozlewa się geograficznie. USA intensyfikują ataki na terenie Iranu, a jemeńscy Huti wywierają presję na żeglugę na Morzu Czerwonym.
- Wyniki sektora technologicznego w USA okazały się mieszane. Z jednej strony świetne wyniki, powyżej i tak już wysokiego konsensusu, ale z drugiej ogromne nakłady CAPEX nie tylko pozostały na miejscu, ale ponownie wzrosły.
W głównym indeksie GPW dominują spadki, a największe są po stronie spółek konsumencko-detalicznych: Żabka, Dino i Modivo. W obliczu rosnących kosztów i niskiej zdolności do kontroli cen rynek wyraża obawy o kompresję marż.
Wiadomości ze spółek:
- Ryvu Therapeutics (RVU.PL) - Spółka podpisała aneks do umowy licencyjnej z Berlin-Chemie, dotyczącej dapolsertibu. Rozszerza on umowę o nowe wskazanie oraz określa dalszy zakres operacyjnej współpracy z grupą Menarini. Akcje zyskują 6%.
- Digital Network (DIG.PL) - Spółka szacuje, że w Q2 2026 roku przychody wyniosły 60,9 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o 198%. Cena akcji spółki zyskuje ok. 4%.
- Scanway (SCW.PL) - Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 170841 zł, do kwoty 191741 zł, o kwotę 20900 zł. Spółka traci ponad 1,5%.
- XTPL (XTP.PL) - Spółka potwierdziła przyjęcie zamówienia ramowego obejmującego 10 modułów Ultra-Precise Dispensing. Spółka rośnie o 1,5%.
- PKO (PKO.PL) - Bank zawarł pakiet umów dotyczących sekurytyzacji na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 8,5 mln zł. Akcje tracą ok. 0,5%.
Analiza techniczna kontraktów W20 (D1)
Popyt utrzymuje niemal niepodzielną inicjatywę na indeksie, przybliżając wycenę z dnia na dzień do szczytu wszech czasów z 2007 roku. Sytuacja nie jest jednak całkowicie jednoznaczna w krótkim terminie – wskaźnik RSI przekroczył już 70, co sygnalizuje wykupienie i daje okazję do korekty. Bardzo stromy trend wzrostowy, jaki można obserwować od końca czerwca, może nie być możliwy do utrzymania i podaż może podjąć próbę sprowadzenia kursu do poziomu nawet 3700 punktów. Źródło: xStation 5
Dane Makroekonomiczne
- Stopa bezrobocia w Polsce spadła w czerwcu z 5,9% do 5,8%, co jest zgodne z oczekiwaniami rynku.
- Konferencja EBC o godz. 14 będzie miała fundamentalne znaczenie dla wszystkich europejskich gospodarek. Kluczowa będzie nie tylko sama decyzja, ale również retoryka podczas wypowiedzi bankierów centralnych.
- W tym samym czasie USA opublikują dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Duże zaskoczenie może przynieść zauważalną zmianę sentymentu.
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