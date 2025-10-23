Puls GPW: WIG20 atakuje barierę 3000 pkt!

Grupa Smyk otrzymała zgodę KNF na ofertę publiczną, planując pozyskać około 150 mln zł, co może ożywić rynek debiutów na GPW.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,6%, co wynika głównie ze zmian legislacyjnych i sezonowych czynników, a jednocześnie GUS odnotowuje ożywienie w przemyśle i handlu.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,6%, co wynika głównie ze zmian legislacyjnych i sezonowych czynników, a jednocześnie GUS odnotowuje ożywienie w przemyśle i handlu.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,6%, co wynika głównie ze zmian legislacyjnych i sezonowych czynników, a jednocześnie GUS odnotowuje ożywienie w przemyśle i handlu.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,6%, co wynika głównie ze zmian legislacyjnych i sezonowych czynników, a jednocześnie GUS odnotowuje ożywienie w przemyśle i handlu.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,6%, co wynika głównie ze zmian legislacyjnych i sezonowych czynników, a jednocześnie GUS odnotowuje ożywienie w przemyśle i handlu.

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,6%, co wynika głównie ze zmian legislacyjnych i sezonowych czynników, a jednocześnie GUS odnotowuje ożywienie w przemyśle i handlu.

WIG20 zbliża się do granicy 3000 punktów, podczas gdy pozostałe indeksy nie podzielają tego optymizmu.

WIG20 zbliża się do granicy 3000 punktów, podczas gdy pozostałe indeksy nie podzielają tego optymizmu.

WIG20 zbliża się do granicy 3000 punktów, podczas gdy pozostałe indeksy nie podzielają tego optymizmu.

WIG20 zbliża się do granicy 3000 punktów, podczas gdy pozostałe indeksy nie podzielają tego optymizmu.

WIG20 zbliża się do granicy 3000 punktów, podczas gdy pozostałe indeksy nie podzielają tego optymizmu.

WIG20 zbliża się do granicy 3000 punktów, podczas gdy pozostałe indeksy nie podzielają tego optymizmu.

W czwartek na warszawskim parkiecie panuje mieszany sentyment. Na parę minut przed godziną 12 indeks WIG20 zyskuje 0,5%, zbliżając się do poziomu 3000 punktów, jednak wzrost jest wyraźnie słabszy niż w poprzednich dniach. Wzrosty wspierają przede wszystkim spółki energetyczne i surowcowe, choć nieco mniejsze zainteresowanie wykazują średnie i małe firmy. Indeks mWIG40 notuje niemal stabilny poziom 0,05%, a sWIG80 lekko się cofa o 0,05%, co sugeruje ostrożność inwestorów wobec segmentu średnich i małych przedsiębiorstw. Ogólnie rynek utrzymuje umiarkowanie pozytywny nastrój, jednak dynamika wzrostów wyraźnie osłabła w porównaniu do wcześniejszych sesji.

Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,6% we wrześniu nie jest zaskoczeniem, ale stanowi sygnał ostrzegawczy dla gospodarki. Warto jednak zauważyć, że nie mamy do czynienia z dramatycznym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, lecz raczej z efektem połączenia kilku czynników.

Po pierwsze zmiany legislacyjne wprowadzone w tym roku, umożliwiające rejestrację bezrobotnych według miejsca zamieszkania (a nie tylko zameldowania) oraz ułatwienia dla rolników, zwiększyły liczbę osób formalnie figurujących w urzędach pracy. To oznacza, że część wzrostu ma charakter statystyczny, a nie ekonomiczny.

Po drugie coraz bardziej widoczny jest spadek liczby ofert pracy, co sugeruje osłabienie popytu na pracowników. Firmy, zwłaszcza z branż przemysłowych i budowlanych, działają dziś ostrożniej, ograniczając nowe rekrutacje i czekając na stabilizację kosztów oraz popytu.

Po trzecie mimo wzrostu wskaźnika Polska nadal utrzymuje się w grupie krajów UE z niskim bezrobociem. W województwach takich jak wielkopolskie (3,5%) rynek pracy pozostaje wyjątkowo silny, co świadczy o dużych różnicach regionalnych.

Wzrost bezrobocia do 5,6% to nie sygnał kryzysu, ale moment przejściowy, w którym dane statystyczne „doganiają” zmiany prawne i sezonowe spowolnienie. To jednak także okres, w którym rynek pracy może pozostawać pod presją w kolejnych kwartałach, zwłaszcza jeśli utrzyma się słabszy popyt na pracowników i ograniczona liczba nowych ofert pracy.

GUS podał również dane o aktywności przemysłowej i handlowej. Wzrost aktywności w tych sektorach to pozytywny sygnał, może wskazywać na ożywienie popytu w sektorze produkcyjnym i odbudowę łańcuchów dostaw po okresie spowolnienia. Firmy przemysłowe zaczynają otrzymywać więcej zamówień, co potencjalnie przełoży się na wyższą produkcję i większą sprzedaż w kolejnych miesiącach.

Grupa Smyk uzyskała zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF, co otwiera drogę do rozpoczęcia oferty publicznej akcji. Firma planuje pozyskać około 150 mln zł z emisji nowych akcji, a łączna wartość transakcji może sięgnąć około 100 mln euro. Debiut Smyka na GPW to jedno z nielicznych dużych IPO ostatnich miesięcy i może ożywić rynek debiutów. Parkiet może wkrótce zyskać nowego, ważnego gracza.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Indeks WIG20 kontynuuje wzrosty i jest już bardzo blisko poziomu 3000 punktów. Na rynku przeważa optymizm, wspierany przez najnowsze dane o stopie bezrobocia, które mimo lekkiego wzrostu nadal nie wskazują na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, rosnące zamówienia w przemyśle i wzrost sprzedaży hurtowej sygnalizują ożywienie gospodarcze, co przekłada się na pozytywne nastroje inwestorów. Technicznie, wsparcie dla wzrostów zapewniają wykładnicze średnie kroczące, które pozostają poniżej aktualnych notowań, podtrzymując perspektywę dalszego umocnienia indeksu.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje Budimeksu(BDX.PL) znajdują się pod presją po tym, jak analitycy Trigon DM obniżyli cenę docelową z 715 zł do 700 zł, zachowując jednak rekomendację „kupuj”. Obniżka jest efektem zaktualizowanych prognoz po słabszych wynikach za pierwszą połowę 2025 roku oraz negatywnego nastroju na rynku budowlanym w Polsce, co przyczyniło się do spadku wartości akcji Budimeksu o ponad 20 procent od lipcowego maksimum.

Orlen(PKN.PL) planuje zakończyć negocjacje związane z projektem Nowa Chemia do końca 2025 roku. Koszt nowej instalacji petrochemicznej szacowany jest na około 34 miliardy złotych, a jej uruchomienie przewidywane jest najwcześniej w 2030 roku. Projekt obejmuje budowę instalacji do produkcji olefin, w tym etylenu o planowanej mocy produkcyjnej 740 tysięcy ton rocznie. Ponadto, nowa instalacja ma zwiększyć produkcję glikoli oraz etanolu.

Analitycy Noble Securities podnieśli cenę docelową akcji

Answear.com

do 33,7 zł, utrzymując rekomendację

„akumuluj”