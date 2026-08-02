Spółki, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzącym tygodniu na GPW

Po mocnym tygodniu na GPW uwaga inwestorów będzie stopniowo przesuwać się z szerokiego obrazu rynku w stronę wyników poszczególnych spółek. Najbliższe dni przyniosą kilka istotnych publikacji, które mogą stać się ważnymi katalizatorami notowań.

Na pierwszym miejscu znajduje się Orlen. Koncern pozostaje jednym z głównych beneficjentów poprawy nastrojów na warszawskim parkiecie, a jego notowania mogą być wspierane przez wysoką skalę działalności, stabilne przepływy pieniężne oraz politykę dywidendową. Po mocnych wynikach za pierwszy kwartał rynek będzie zwracał uwagę przede wszystkim na utrzymanie wysokiej efektywności operacyjnej, sytuację w segmencie rafineryjno-petrochemicznym oraz dalszy rozwój projektów energetycznych.

W gronie spółek wartych obserwacji znajduje się również Synektik, który pozostaje jedną z ciekawszych historii wzrostowych na krajowym rynku. Kluczowe znaczenie będą miały najbliższe wyniki oraz informacje dotyczące realizacji kontraktów i dalszego rozwoju działalności w obszarze nowoczesnych technologii medycznych. Publikacja raportu zaplanowana na 5 sierpnia może zwiększyć zainteresowanie walorem i stać się ważnym impulsem dla kursu.

Dużą uwagę warto poświęcić także ASBIS-owi. Spółka pozostaje beneficjentem rosnącego popytu na sprzęt IT, rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją oraz rozwój infrastruktury technologicznej. Bardzo mocna dynamika sprzedaży w ostatnich miesiącach pokazuje, że biznes nadal rozwija się szybko, choć po wcześniejszych wzrostach rynek będzie oczekiwał potwierdzenia dobrej kondycji w kolejnych raportach. Szczególnie istotne będą dane dotyczące marż oraz trwałości wysokiego tempa wzrostu przychodów.

Na liście obserwacyjnej pozostaje również Asseco, zwłaszcza ze względu na stabilny profil działalności, dużą skalę biznesu oraz ekspozycję na długoterminowy rozwój cyfryzacji. W przypadku tej spółki rynek będzie analizował tempo wzrostu przychodów, rozwój zagranicznych segmentów oraz zdolność do utrzymania wysokiej rentowności. Warto przy tym rozważyć również Asseco Business Solutions, które może być bardziej bezpośrednim beneficjentem rosnących wydatków przedsiębiorstw na oprogramowanie i automatyzację procesów.

Poza wskazanymi spółkami na radarze można umieścić Budimex. Perspektywa dużych inwestycji infrastrukturalnych, realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych oraz rozbudowany portfel zamówień tworzą dla spółki korzystne otoczenie w średnim i długim terminie. Jej notowania mogą być jednak wrażliwe na tempo realizacji kontraktów, koszty wykonawstwa oraz poziom marż.

Najważniejszym terminem będzie 6 sierpnia, kiedy raporty półroczne opublikują jednocześnie ORLEN, ASBIS i Asseco Business Solutions. Taka koncentracja istotnych publikacji może zwiększyć aktywność inwestorów i sprawić, że reakcje na wyniki będą wyraźniejsze.

W kolejnych tygodniach warto obserwować nie tylko same wyniki, ale przede wszystkim ich relację do oczekiwań rynku oraz komentarze zarządów dotyczące drugiej połowy roku. To właśnie perspektywy wzrostu przychodów, utrzymania marż, realizacji inwestycji i dalszego rozwoju portfela zamówień mogą mieć większe znaczenie dla notowań niż same dane historyczne. Po mocnym okresie na GPW rynek może stać się bardziej selektywny, dlatego spółki, które potwierdzą dobrą dynamikę biznesu i przedstawią przekonujące perspektywy, mogą znaleźć się w centrum zainteresowania inwestorów.