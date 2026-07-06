Puls GPW: WIG20 napędza rynek, a Synektik łapie zagraniczny kontrakt

Początek tygodnia na warszawskiej giełdzie upływa w relatywnie dobrych nastrojach. Główne indeksy notują umiarkowane wzrosty, choć ich skala nie jest równomiernie rozłożona. Najlepiej radzą sobie największe spółki skupione w indeksie WIG20, który zyskuje około 0,8%. Słabszy obraz rynku widać natomiast w segmencie średnich i małych spółek. mWIG40 rośnie jedynie symbolicznie o około 0,2%, a sWIG80 pozostaje lekko pod kreską, co wskazuje na ostrożniejsze nastawienie inwestorów do tej części rynku.

W dalszej części dnia uwaga rynków przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie po wydłużonym weekendzie do handlu wracają amerykańscy inwestorzy. Jednocześnie poznamy finalny odczyt indeksu PMI dla sektora usług oraz wskaźnik ISM dla usług. Publikacje te dostarczą kolejnych informacji na temat kondycji amerykańskiej gospodarki i mogą wyznaczyć kierunek notowań na światowych rynkach w dalszej części dnia.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Modivo bezkonkurencyjnym liderem: Spółka notuje potężny wzrost, deklasując resztę stawki

Mocna reprezentacja odzieżowa i handlowa: Tuż za liderem plasują się Pepco Group oraz LPP, które udanie odrabiają wcześniejsze, gorsze tygodnie.

Banki i technologia wspierają rynek: Solidne plusy notują mBank, CD Projekt, a zestawienie liderów zamyka surowcowy gigant KGHM Polska Miedź. Co ciekawe, w zestawieniu po zielonej stronie rynku znalazły się także Żabka i Dino Polska, które odbijają po wcześniejszych spadkach.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Przemysł i budownictwo pod kreską: Największe minusy na sesji notują Grupa Kęty oraz budowlany gigant Budimex.

Słabszy dzień energetyki i paliw: Inwestorzy podeszli z dystansem do sektora energetycznego, ponieważ PGE oraz Tauron handlują na czerwono. Delikatną stratę notuje również paliwowy gigant ORLEN.

Wiadomości ze spółek:

Synektik(SNT.PL) podpisał pierwszy kontrakt na dostawę systemu robotycznego da Vinci na rynek krajów bałtyckich. Umowa o wartości 5,46 mln euro obejmuje dostawę, instalację i serwis urządzenia dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Kownie na Litwie, a także dostawy materiałów eksploatacyjnych przez kolejne pięć lat. To ważny krok w rozwoju zagranicznej działalności spółki, która liczy na dalszą ekspansję w regionie i zakłada realizację nawet pięciu instalacji systemów da Vinci w krajach bałtyckich w najbliższych kwartałach.

Elektrotim(ELT.PL) poinformował, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą w przetargu prowadzonym przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok. Wartość oferty wynosi 46,7 mln zł netto i obejmuje realizację dwóch zadań związanych z przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV. Choć wybór oferty nie jest jeszcze równoznaczny z zawarciem umowy, znacząco zwiększa szanse spółki na pozyskanie kolejnego kontraktu, którego realizacja ma potrwać 24 miesiące od momentu podpisania umowy.

Budimex(BDX.PL) poinformował, że jego oferta o wartości 323,4 mln zł netto została najwyżej oceniona w przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury gospodarki osadowej, w tym budowę zespołu wydzielonych komór fermentacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a jego planowany czas realizacji wynosi 40 miesięcy od podpisania umowy.

Answear(ANR.PL) szacuje, że w drugim kwartale 2026 roku zwiększył przychody o 9% rok do roku, do 435 mln zł, a wartość sprzedaży online wzrosła o 11,5%. Spółka wskazuje, że mimo wymagającego otoczenia rynkowego i niekorzystnej pogody udało się przyspieszyć tempo wzrostu dzięki optymalizacji oferty produktowej oraz skutecznym kampaniom marketingowym prowadzonym w kanałach online.

TOYA(TOA.PL) zakończyła skup akcji własnych, w ramach którego nabyła znaczący pakiet walorów od akcjonariuszy, przy wyraźnie większym zainteresowaniu sprzedażą niż zakładano.

Wykres 2: Wykres kołowy przedstawia podział rynku na sektory. Kolory odzwierciedlają kierunek ruchu danego sektora, gdzie zieleń oznacza wzrost, a czerwień to spadek.

🟢 Sektory nad kreską

Dominacja sektora finansowego: Sektor finansowy handluje na plusie. Ze względu na swój gigantyczny udział w indeksie, czyli największą część wykresu kołowego, to właśnie banki są dzisiaj głównym motorem napędowym i filarem warszawskiej giełdy.

Materiały i media mocno w górę: Świetny dzień zaliczają sektory surowcowy oraz telekomunikacyjny, solidnie dokładając się do zielonej strony rynku.

Media i użyteczność publiczna na fali: Najwyższy wzrost w ujęciu czysto sektorowym notują spółki użyteczności publicznej, choć z uwagi na mniejszy udział w indeksie, ich wpływ na cały WIG20 był bardziej ograniczony.

🔴 Sektory pod kreską

Dobra podstawowe ciągną rynek w dół: Głównym hamulcowym sesji okazuje się sektor dóbr konsumpcyjnych podstawowych. Na wykresie wyraźnie wyróżnia się on dużą, bordową plamą, co oznacza, że jego słabość mocno ciąży całemu indeksowi.

Lekkie osłabienie w innych branżach: Symboliczne minusy notuje sektor przemysłowy.

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla krajowej gospodarki jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, jednak obecnie nie ma podstaw, aby oczekiwać zmian w poziomie stóp procentowych ani na tym spotkaniu, ani w najbliższych miesiącach. RPP utrzymuje ostrożne podejście, a potencjalna przestrzeń do obniżek może pojawić się dopiero na początku przyszłego roku, pod warunkiem dalszej poprawy perspektyw inflacyjnych oraz stabilizacji otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie istotnym czynnikiem pozostaje sytuacja geopolityczna, w szczególności wciąż nierozstrzygnięty konflikt w Zatoce Perskiej, który wpływa na notowania ropy naftowej. Jej obecne spadki sprzyjają dezinflacji, jednak ewentualna eskalacja napięć mogłaby szybko odwrócić ten trend i ponownie doprowadzić do silnego wzrostu cen surowca.

W tle pozostają również istotne kwestie o charakterze strukturalnym. Rząd zapowiada kontynuację prac nad lokalizacją drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, przy czym jak podkreślono, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez ekspertów, co ma zapewnić jej merytoryczny i długofalowy charakter.

Jednocześnie coraz większym wyzwaniem dla gospodarki staje się sytuacja hydrologiczna w kraju, ponieważ susza hydrogeologiczna obejmuje już około połowy terytorium Polski, co może mieć negatywny wpływ zarówno na rolnictwo, jak i na dostępność zasobów wodnych w kolejnych miesiącach.

Wykres 3 Analiza Techniczna W20 w interwale dziennym

Kontrakty terminowe na WIG20 pozostają na plusach, co wskazuje na poprawę sentymentu oraz wzrost aktywności inwestorów po powrocie handlu w USA, który zwiększył płynność i zmienność na rynku. Na wykresie dziennym widoczna jest przewaga strony popytowej oraz kontynuacja średnioterminowego trendu wzrostowego po wybiciu z konsolidacji. Indeks utrzymuje się w rejonie oporów, ale pozostaje relatywnie silny, a korekty są wykorzystywane do ponownych zakupów. Kluczowe znaczenie mają obecnie strefy wsparcia oraz średnie kroczące, które podtrzymują trend. Wskaźniki momentum sugerują raczej chwilowe schłodzenie impetu niż jego odwrócenie, co sprzyja scenariuszowi dalszych wzrostów, o ile wsparcia zostaną utrzymane

Źródło: xStation5